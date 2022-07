Para nadie es un secreto que Cristiano Ronaldo no desea seguir en el Manchester United. Por ese motivo, el portugués se encuentra analizando ofertas de los diversos clubes que desean tenerlo para la próxima temporada.

¿Pero qué provocó que ‘CR7′ no quiera continuar en el cuadro de Old Trafford? Según el periodista Manu Sainz, que actualmente labora para AS de España, el atacante no tiene confianza en el proyecto deportivo que planea ejecutar el cuadro inglés en esta temporada.

“El tiene claro que no quiere seguir en Manchester United. Él ha hablado con Ten Hag y le dijo que no le convence el proyecto”, indicó el colaborador del medio español.

Además, según el comunicador español, Cristiano no ve con buenos ojos cómo se están armando los rivales y el poco esfuerzo que ha hecho el United para concretar la llegada de jugadores de élite.

“A él la llegada de Erling Haaland a Manchester City y Darwin Núñez a Liverpool le ha hecho mucho daño. Porque él ve que un equipo (Manchester United) se refuerzan con jugadores de segunda fila, mientras sus grande rivales para ganar el título se han reforzado con un jugador que ha costado de 100 millones y uno que será el número uno”, agregó Sanz.

Según medios españoles, Ronaldo acaba de rechazar una jugosa oferta del fútbol árabe, debido a que su objetivo es permanecer jugando en alguna de las cinco ligas grandes del fútbol europeo.

En la última campaña con los ‘Diablos Rojos’, Ronaldo marcó 18 goles en la Premier League. En Champions League tuvo un desempeño aceptable al marcar seis tantos.