La eliminación de la Juventus de la Champions League generó todo tipo de críticas por parte de los hinchas italianos de la Vecchia Signora. Hasta Cristiano Ronaldo fue criticado luego de ser eliminado por el Porto de Portugal en octavos de final.

En el canal deportivo Sky Sport, donde se desempeña como comentarista deportivo, el ex entrenador de la ‘Juve’, Fabio Capello, culpó a Cristiano en el gol de tiro libre de Sergio Oliveira.

“Lo más grave fue Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas”, criticó Capello.

Otra figura importante del fútbol italiano, Alessandro Del Piero, mencionó que el delantero luso falló una ocasión clara de gol, aunque aclaró que no toda la culpa es de él.

“Cristiano tiene responsabilidades, por supuesto. No tuvo muchas ocasiones, pero desperdició aquel cabezazo que nos acostumbró a aprovechar siempre. Sin embargo, no puede ser únicamente culpa suya. La Juve jugó más de una hora 11 contra 10”, mencionó el ex delantero de la selección italiana.

Desde que dejó Real Madrid, Cristiano Ronaldo no ha podido llegar más allá de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Pero ese no es el dato que más impresiona. En la eliminatoria contra el Porto, Ronaldo no marcó, algo que no le sucedía hace 15 años.

