Hace casi un año, el mercado de pases se remecía tras el anuncio del retorno de Cristiano Ronaldo al Manchester United. Ha pasado una temporada entera y sus aspiraciones no parecen haberse cumplido por ningún lado; en consecuencia, este habría pedido su salida del club inglés durante la presente época de fichajes. Pero, ¿cuál sería el motivo y a dónde podría jugar? Aquí los detalles.

“Cristiano Ronaldo ha pedido que se le permita dejar el Manchester United si el club de la Premier League recibe una oferta satisfactoria en la ventana de transferencia”, comentó el periodista Duncan Castles en un informe publicado en The Times, según lo recogido por el portal del diario Marca.

Eso sí, lo que más llamó la atención -a unos más que a otros- son las razones a las que se aluden: “Su decisión está motivada por el deseo de jugar en la Liga de Campeones durante el resto de su carrera”, completa Castles en su comentario. Además, se rumorea que el círculo íntimo de ‘CR7′ afirma que también existes porqués extradeportivos.

Tomando en cuenta que el delantero portugués aún tiene contrato con los ‘Red Devils’ hasta el verano europeo 2023, el conjunto que será dirigido por Erik ten Hag durante el curso entrante insiste en que Cristiano no se encuentra a la venta pese a lo filtrado. “Le quedan ‘tres o cuatro años’ al más alto nivel y le gustaría pasarlos en un club en el que sea capaz de sumar a su equipo y a sus logros individuales”, continuó Castles.

UN EQUIPO YA MOSTRÓ INTERÉS POR CRISTIANO RONALDO

Según información del portal The Athletic, el primer interesado en sumarlo a sus filas sería el Nápoles de la Serie A, luego de los rumores que aseguran que el futbolista no quiere continuar en el United. El medio ya lo conoce -por su experiencia en Juventus-, mientras que no ha aparecido, por el momento, un equipo que lo haya mencionado. ¿Será Italia su destino?