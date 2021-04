Cristiano Ronaldo (36) viene jugando su tercera temporada en la Juventus de Italia y en las últimas semanas fue vinculado, en el próximo mercado de pases, al Real Madrid, su exequipo en el que militó durante nueve años y consiguió importantes títulos, entre ellos, cuatro Champions League y ligas locales.

El lunes, durante la entrevista que concedió al programa El Chiringuito, Florentino Pérez, presidente del cuadro merengue, se pronunció sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo regrese al Bernabéu y se vista nuevamente de blanco.

“Cristiano no volverá al Madrid, ya no tiene sentido, lo quiero mucho y nos ha dado mucho pero ya no tiene sentido”, aseguró el dirigente deportivo.

Cristiano Ronaldo jugó nueve temporadas en Real Madrid, en las cuales anotó 450 goles en 438 encuentros. Además, ganó dos ligas de España, dos Supercopa de España, dos Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopa de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Finalmente, y al ser consultado sobre la rivalidad del portugués con Lionel Messi por ser el mejor jugador de la historia, Pérez manifestó que, si bien ambos son “muy buenos” jugadores, “(la rivalidad) Messi y Cristiano es una cosa histórica”.

