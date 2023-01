Gran especulación y una ola de opiniones se ha generado respecto a la posibilidad de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez puedan vivir juntos en Arabia Saudí, pese a las fuertes restricciones que tiene el país relacionada a que una pareja viva bajo un mismo techo sin haber contraído antes matrimonio. Dos abogados de ese territorio han dado sus impresiones a la agencia EFE. ¿Qué es lo que dijeron? En esta nota responderemos esta interrogante y te brindaremos toda la información que necesitas saber al respecto sobre este tema.

CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA PODRÁN VIVIR JUNTOS EN ARABIA SAUDÍ SIN ESTAR CASADOS

Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, si quisiera podría convivir en Riad con el astro portugués después de que éste haya fichado por el club saudí Al Nassr.

Aunque no estén casados, el país que prohíbe por ley que una pareja viva bajo un mismo techo sin haber contraído antes matrimonio podría hacer la “vista gorda” y permitir que residan juntos.

Así lo afirmaron a EFE dos abogados saudíes especializados en Derecho Civil, que prefirieron guardar el anonimato por la sensibilidad del tema, ya que las estrictas leyes conservadoras islámicas de Arabia Saudí prohíben expresamente la convivencia de una pareja sin un contrato de matrimonio.

“Aunque las leyes del reino todavía prohíben la convivencia sin un contrato de matrimonio, las autoridades han comenzado recientemente a hacer la vista gorda y ya no persiguen a nadie, aunque estas leyes sí se utilizan cuando hay un problema o un delito”, señaló uno de los abogados.

Otro de los letrados indicó que, respecto al tema de la convivencia, las autoridades saudíes “hoy en día ya no interfieren en este asunto - para los expatriados-, aunque la ley prohíba la convivencia sin matrimonio”, destacó.

En ese sentido, y en referencia expresa a los extranjeros que viven y trabajan en Arabia Saudí, añadió que “la Policía ya no investiga ni persigue a nadie”.

Esto era impensable hace unos pocos años, en un país que aún se rige por una estricta interpretación de la ley islámica o “sharía”.

Pero desde que Mohamed bin Salmán fue designado príncipe heredero en 2017, se han producido avances en materia de reconocimiento de derechos especialmente para las mujeres, aunque, por otro lado, continúan los abusos y detenciones de activistas de derechos humanos.

Además, el también primer ministro del reino ha procedido a numerosas reformas, sobre todo en el marco del deporte y entretenimiento, con el fin de modernizar el país en el marco de la Visión 2030.

En cualquier caso, y bajo ningún concepto, las libertades que se permiten a las y los extranjeros que residen en el país árabe, particularmente a los occidentales, se aplican a los nacionales saudíes.

Georgina, madre de dos hijos en común con Cristiano, tiene varias opciones para quedarse en Arabia Saudí, pese a no estar casada.

Según los abogados saudíes consultados, “hay varias opciones para que Georgina venga al reino, una de ellas es que Georgina venga personalmente con el patrocinio del Al Nassr (club de Cristiano Ronaldo), con un visado expedido por separado, y pueda residir donde quiera”.

Y la segunda opción es “obtener una visa de turista de un año, que le permita residir en el país durante 90 días seguidos en cada visita”.

Sin embargo, como uno de los profesionales apunta, “las leyes laborales en Arabia Saudí requieren que cualquier mujer que obtenga una visa de entrada al reino sea la esposa, trabajadora o familia de primer grado de un hombre que resida” en Arabia Saudí.

“Las misiones diplomáticas no pueden otorgar un visado a una mujer sin un contrato de matrimonio, pero, por ejemplo, se hace la vista gorda. Las mujeres entran con una visa de turista, ya que un hombre y una mujer pueden obtenerla por separado sin tener que revelar la naturaleza de su relación”, apuntó.

Lo más importante de todas estas opciones es que esta situación de Georgina no es nueva ni inusual en el reino, ya que muchos exjugadores profesionales extranjeros gozaban de un trato excepcional y traían a sus parejas de una forma u otra y convivían con ellas sin problema, concluyó uno de los abogados.

QUIÉN ES CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo, es un futbolista portugués que juega como delantero y su equipo actual es el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí. Es también internacional con la selección de Portugal, equipo del que es capitán y máximo goleador histórico.

Considerado con frecuencia el mejor futbolista del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, es uno de los deportistas más laureados de la historia, habiendo ganado, entre otras distinciones, cinco veces el Balón de Oro, cinco premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y cuatro Botas de Oro.

En 2020, tuvo el honor de ser elegido el mejor jugador del sigo XXI en la gala de los Globe Soccer Awards, convirtiéndose en el primer futbolista europeo y el primer portugués en recibirlo, además de ser incluido en el Dream Team del Balón de Oro.

Identificado habitualmente en los medios de comunicación con el numerónimo CR7, es, con 819 goles, el máximo goleador en la historia del fútbol profesional, y con 450, el máximo goleador histórico del Real Madrid Club de Fútbol, consiguiéndolo en las nueve temporadas que jugó en este club. Es, además, según los portales expertos en estadísticas históricas de la RSSSF y la IFFHS, el tercer máximo goleador en los campeonatos de Primera División de Europa, con 498 goles —mismo registro a nivel mundial—, siendo estos datos reconocidos por la UEFA y la FIFA.

QUIÉN ES GEORGINA RODRIGUEZ

Georgina Rodríguez es una modelo y empresaria hispano-argentina, que se dio a conocer como la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo en 2016. Desde entonces ha protagonizado reportajes, revistas de moda y programas de televisión. Su fama fue impulsada por el documental Soy Georgina, lanzado por Netflix en 2022.

Georgina Rodríguez Hernández nació el 27 de enero de 1994 en Buenos Aires, Argentina, pero vivió toda su vida en el norte de España, en Jaca, Huesca. Es hija de padre argentino, de nombre Jorge Rodríguez, y madre española, de nombre Ana María Hernández.

“Mi padre es argentino y mi madre es de Murcia. Fueron a Buenos Aires con mi hermana Ivana para que ellas conocieran a la familia de mi padre. Decidieron quedarse un tiempo allí y nací yo. Mi padre intentó convencer a mi madre para vivir en Argentina, pero no lo consiguió y, cuando yo tenía un año, regresaron a Murcia. Después, nos trasladamos a vivir a Jaca”, contó en algún momento Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo.

En su reality Soy Georgina, explicó entre recuerdos de viejas anécdotas con vecinos y amigos y entre visitas a los lugares que marcaron su infancia, que considera a la ciudad aragonesa de Jaca como la suya propia, demostrando que a pesar de no haber nacido allí, ella se considera natural de la ciudad a la que llama su “casa”.

Además, en ese mismo reality, Georgina Rodríguez abordó la problemática de las nacionalidades, explicando que se considera a sí misma como ciudadana del mundo en primer lugar, pero muy española en segundo, argentina en tercero y por último portuguesa.

Desde muy pequeña es apasionada del ballet y de la danza, llegando a ir a clases de danza clásica y siendo parte del Joven Ballet del Pirineo. Al terminar los estudios secundarios, Georgina Rodríguez se mudó a Reino Unido, en concreto a Brístol, donde trabajó como niñera.

En 2016, tras su vuelta a España, Georgina Rodríguez trabajó como empleada en una tienda Gucci de Madrid durante ocho meses y, después, en la tienda de Prada en El Corte Inglés.

CÓMO SE CONOCIERON CRISTIANO Y GEORGINA

La historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez empezó en 2016. Ellos se conocieron de una forma común, ya que la bailarina y modelo era trabajadora de la marca Gucci y por cosas del destino, el futbolista siempre visitaba esa tienda.

Al inicio todo era normal, pero luego, la estrella del deporte rey visitaba con más frecuencia el local y no solo era por la ropa, sino también por la joven y fue tanto la atracción que sentía por ella que llegó hasta el punto de exigir que solo ella lo atendiera.

A pesar de eso, Cristiano no se atrevió a invitarla a salir hasta que se encontraron en el fashion show de Dolce & Gabanna. Desde este momento comenzaron a salir y pasar más tiempo juntos, pero todo se manejó de manera discreta. No obstante, los camarógrafos no demoraron en descubrir que ambos mantenían un romance secreto.

Poco tiempo después se oficializó la relación, ya que en septiembre del 2016 Cristiano y Georgina fueron captados disfrutando del Disneyland francés junto a Cristiano Ronaldo Jr. Para el 9 de enero del 2017, la familia apareció en el FIFA Football Awards en Zúrich donde el crack levantó su cuarto balón de oro.

La familia siguió creciendo y meses después llegaron Mateo y Eva, los gemelos y en noviembre de 2017 nació la pequeña Alana Martina, la primera hija de Georgina y la cuarta de Ronaldo.

La familia de Cristiano Ronaldo siempre se ha mostrado que son muy unidos, y Georgina Rodríguez ha confesado en más de una ocasión que ella mantiene ese cuidado maternal que siente con todos sus hijos, hayan nacido de su vientre o no.