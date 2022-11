La rivalidad mediática creada para fortalecer el rótulo del “mejor futbolista del mundo” se potenció aún más entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi durante el 2019. En ese año, el astro de la Albiceleste ganó el Balón de Oro mientras que el portugués con 34 años a cuestas, había perdido peso futbolístico tras su partida del Real Madrid. Te contamos los detalles sobre una polémica declaración que le confesó al autor de su biografía recientemente publicada, y que involucra al 10 argentino.

MIRA TAMBIÉN: Cristiano Ronaldo se comprometió a dejar el fútbol si Lionel Messi ganaba el Balón de Oro en 2019

¿QUÉ PROMETIÓ CRISTIANO RONALDO EN EL 2019 TENIENDO A MESSI COMO PROTAGONISTA?

El 9 de noviembre, el experiodista y jefe del área de fútbol extranjero de la revista France Football, Thierry Marchand, publicó un libro de testimonios y declaraciones vertidas por Cristiano Ronaldo bajo el sello editorial de Flammarion.

Lo resaltante y llamativo de la biografía, y que ha salido a la luz gracias a fragmentos compartidos por L’Équipe, es sobre una aseveración que Cristiano Ronaldo le manifestó a Marchand el 22 de octubre de 2019.

A una semana de la ceremonia de premiación al mejor futbolista del año según la revista francesa, el astro portugués, quien tenía 5 galardones al igual que Messi, expresó que “Si Messi gana el Balón de Oro este año, dejo de jugar al fútbol”.

Tan tajante como sorpresivo, al parecer CR7 no podía soportar que el capitán de la Albiceleste lo vaya superar en galardones, y reveló una frase que finalmente no terminó cumpliendo.

Previamente, Cristiano le contó a Thierry Marchand sobre sus sensaciones tras decidir cambiar de liga, y el riesgo que conllevaba en la consecución de más logros deportivos.

“Mira, me atreví a venir a Turín, cambiar de club, de campeonato, de cultura futbolística. Me puse en peligro. Tomé ese riesgo que estoy seguro me hizo perder el Balón de Oro el año pasado (2018)”, puntualizó el astro portugués en el año donde quedó en el tercer lugar, y no asistió a la gala realizada en París.

¿DE QUÉ SE TRATA LA BIOGRAFÍA PUBLICADA SOBRE CRISTIANO RONALDO?

L’Équipe, también, compartió otro extracto de las 272 páginas que conforman el contenido de la biografía testimonial de Cristiano Ronaldo.

Portada de la biografía de "Cristiano". (Imagen: Flammarion)

La misma se centra en una conversación llevada a cabo en un almuerzo luego del triunfo juventino ante el Lokomotiv ruso (2-1) el mismo 22 de octubre de 2019. El tema estuvo relacionado a un presunto interés del PSG por contar con sus servicios.

“Puedo verme en el Parque de los Príncipes frente a 50 mil portugueses. Eso sería genial”, indicó Cristiano sobre la idea de jugar en el club parisino.

La obra literaria publicada por Thierry Marchand está basada en 9 reuniones y diálogos exclusivos con el máximo goleador en la historia del fútbol con 818 goles.

Sus momentos más íntimos quedaron plasmados en un libro que resalta, además, vivencias sobres sus récords, trofeos colectivos y premios individuales como sus Balones de Oro de 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.