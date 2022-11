Cuál es el futuro de Piqué tras su retiro del Barcelona y qué pasará con Clara Chia: su abuelo brinda detalles

El pasado sábado 5 de noviembre, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, disputó su último partido en el Spotify Camp Nou. Tras varios años de éxitos y campeonatos con el equipo azulgrana, ahora el defensa viene preparando lo que será su futuro, a pesar de que su retiro definitivo fue en la jornada anterior de La Liga contra el Osasuna.

Piqué entró en la lista para jugar contra el Osasuna de visita, la última convocatoria que el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, entregó antes de que empiece el Mundial de Qatar.

EL ABUELO DE PIQUÉ BRINDA DETALLES SOBRE EL FUTURO DEL JUGADOR

El abuelo de Gerard Piqué tomó la decisión de contar cuáles son los planes a corto tiempo de su nieto. Amador Berabéu dijo lo siguiente a través de Cadena Ser: “Debido a su personalidad y forma de ser, no es hombre de banquillo y, después de tantos años, no está acostumbrado a estar allí y en condiciones de jugar porque, se diga lo que se diga, ha demostrado hasta el último minuto que puede jugar. Es un tema deportivo y hay que aceptarlo, me parece muy bien y correcto, pero hasta aquí”.

”Gerard Piqué no se iría nunca dolido del FC Barcelona. Él es del Barça como somos toda la familia, somos culés de toda la vida, el Barça es nuestra vida y nuestra historia. Él nunca se irá del Barcelona, una cosa son las personas y otra el club. Se va como un señor, como lo que realmente es. El que no lo conoce a fondo no tiene derecho a criticarlo”, detalló.

Por otro lado, brindó detalles que el central catalán viene planeando con el club Andorra, del cual es máximo accionista. “Su visión es y será el Andorra porque le hace mucha ilusión. Su máxima ilusión es meter al Andorra en primera”, agregó Amador.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE PIQUÉ CON EL CLUB ANDORRA?

El defensor tomó el mando del club Andorra en el 2018, en ese entonces el equipo se encontraba en la Primera Catalana (Liga regional). Ya por el 2019, ascendió a Tercera División, y el siguiente año 2020 subió a segunda División B después de adquirir la plaza libre del Reus. En este año 2022 llegaron por primera vez en toda su historia en la Segunda División por lo que Piqué esta entusiasmado con este proyecto.

Además, ya se especula que Piqué viajaría a Andorra acompañado de su nueva pareja Clara Chía Marti, con el objetivo de estar monitoreando el proyecto deportivo. En aquel lugar, Piqué cuenta con un hogar, pues se estima que allí se siente más cómodo y alejado de la presión mediática por parte de la prensa. ”Sabía que, un día u otro, iba terminar así. Es un tema de personalidad de cada uno. Ha renunciado todo por su felicidad y me parece muy bien”, puntualizó su abuelo.