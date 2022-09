Además de la impactante noticia de la muerte de la reina Isabel II, el jueves 8 de septiembre también sorprendió con el fallecimiento de Marciano Cantero, vocalista de Enanitos Verdes, a los 62 años. El músico había estado internado en una clínica de la ciudad de Cuyo, Argentina, debido a complicaciones de salud.

El cantante cuenta con muchos éxitos en su carrera, los cuales, a pesar de no ser tan claros, tienen una historia por detrás. Tal es el caso de “Lamento Boliviano”, tema que en realidad fue compuesto por Natalio Faingold y Raúl Federico Gómez, en 1986, para el grupo Alcohol Etílico.

Si bien la canción no era suya, Enanitos Verde decidió realizar un cover de este tema para su álbum “Big Bang” de 1994; y de esta manera, se podría decir que la segunda versión superó a la primera.

Teniendo en cuenta que el origen de la letra de la canción no está clara, el diario Clarín reveló tres teorías que se manejan, aunque ninguna ha sido comprobada.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE “LAMENTO BOLIVIANO”?

La primera teoría tiene relación, sin mucha explicación, con el sonido de la zampoña que se produce durante el comienzo de la canción, además de que también suena un par de veces durante el desarrollo del tema.

La segunda idea plantea que el sencillo sería un homenaje a los inmigrantes bolivianos que, a mediados de los 80, llegaron a Argentina en búsqueda de mejores oportunidades.

Aparentemente, su arribo a dicho país no habría sido en las mejores condiciones y por ello se habla de un “lamento boliviano”. No obstante, esta idea fue rechazada por el propio Marciano en 2017 durante una entrevista: “Es sólo una canción, no pasa nada”.

La tercera teoría sostiene que la letra está inspirada en la novela “Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García Márquez.

La célebre frase “Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar” se podría relacionar con las siguientes líneas del libro: “Lo único que mi madre les reprochaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. ‘Muchachas -les decía: no se peinen de noche que se retrasan los navegantes”.

Es oportuno destacar que ni el propio Marciano Cantero ni ningún otro integrante de la banda Enanitos Verdes ha confirmado estas versiones. Por esa razón, el origen del título de la canción ‘Lamento boliviano’ y lo que inspiró a su composición todavía sigue siendo un motivo de inquietud para los fans del grupo.

Con información de Bio Bio Chile