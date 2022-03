Recientemente, Rubén Blades se grabó en su estudio casero para responder a las menciones de su nombre en la canción que lanzó Residente junto al beatmaker Bizarrap en que arremetió contra el colombiano J Balvin.

Rubén Blades subió un reel a su cuenta de Instagram al que tituló “No le Pongan Atención a Esas Cosas”, donde emula las rimas que Residente hizo hace una semana, incluso, menciona que la colaboración la hizo con Luis Enrique Becerra, a quien llamó ‘Le Becerrap’.

En el video de tan solo 54 segundos, el salsero inicia mencionando el motivo que lo llevó a crear esas rimas, y también deja clara su postura al decir explícitamente que apoya al exvocalista de Calle 13, a quien dice ‘considera como un hermano’.

“Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios, y ese conflicto ajeno hoy me obliga un comentario. Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, aconsejo a René porque lo quiero como hermano”, se escucha en los primeros segundos del video.

Acto seguido, viene el consejo que el panameño hace a René: “Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, me digo ‘Rubencito, águila no caza mosca’, no es ‘amor y cariño’, es amor y control, dejar que el niño chille a veces es mejor”.

Los últimos dos versos harían referencia a un tuit que hizo J Balvin hace unos días como presunta respuesta al rap que hizo Residente, donde le deseaba ‘amor y cariño’ al rapero. De igual forma, Rubén Blades aprovechó para hacer promoción a su presentación en Puerto Rico el próximo 14 de mayo, donde tocará su álbum Salswing!, que ganó en 2021 el Latin Grammy al álbum del año y que ahora está nominado a un Grammy en la categoría de mejor álbum latino tropical tradicional.

