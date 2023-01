Gran preocupación viene causando en los fanáticos del Grupo Firme, el estado de salud de su vocalista, Eduin Caz, quien fue hospitalizado y por ello tuvo que cancelar el cierre de una de sus más recientes giras. ¿Cuál fue la última operación a la que se sometió el músico? En esta nota te contamos todo lo que debes saber al respecto y te brindamos información adicional sobre la agrupación.

CUÁL FUE LA ÚLTIMA OPERACIÓN A LA QUE SE SOMETIÓ EDUIN CAZ

Se sabe que Eduin Caz, músico del Grupo Firme, se sometió a una operación y se encuentra bajo reposo debido a que salió un comunicado de la agrupación en la que anunciaban que el cierre de una gira programada que tenían se aplazaría al 10 de marzo.

“Les informamos que la fecha del Foro Sol, programada para el 10 de febrero de este año, será pospuesta el próximo 10 de marzo”, se lee en el escrito.

“Eduin seguirá el tratamiento establecido por sus doctores y deberá mantener reposo por varias semanas, motivo por el cual no estará listo para la fecha como estaba programada en febrero”, explica el comunicado.

Y es que no es novedad que Eduin Caz haya sido hospitalizado debido a que este le informó a sus fans, a través de historias de Instagram, que estaba en un centro de salud.

“Sí, ando aquí hospitalizado, efectivamente. Se me olvidó decirles. Lo que pasa es que andamos en unos tratamientos, porque me voy a operar y van a ser varias operaciones porque una cosa lleva a la otra. Luego les voy a explicar más o menos qué es lo que me voy a hacer, pero ya vamos andar mejor si Dios quiere”, explicó en la víspera de Año Nuevo.

“Buenos días, familia. Una disculpa si no he estado haciendo publicaciones como siempre de tonteras y haciéndolos reír, pero en verdad no la estoy pasando nada bien”, dijo en la publicación. No se preocupen plebada. Ya saben que cuando hace frío se me cierra el pecho. Pero aquí al tiro. Confirmadísimos los eventos de este fin de semana”, dice en sus historias.

Y es que según información sin confirmar, el músico tendría algún problema que involucra sus vías respiratorias.

QUIÉN ES EDUIN CAZ

Según la plataforma Vive USA, Eduin Caz es el vocalista y uno de los principales fundadores del grupo originario de Tijuana, México; Grupo Firme.

Nacido como Eduin Oswaldo Parra Cazares es originario de Culiacán, Sinaloa; nació el 30 de julio de 1994, por lo que actualmente tiene 27 años.

Antes de ser un cantante profesional y obtener un título universitario, Eduin se dedicaba a hacer pequeñas presentaciones con su grupo Banda Retro Sierreño, luego de un proceso de grandes cambios, la agrupación terminó por llamarse finalmente Grupo Firme.

Según se sabe por las mismas declaraciones que él ha dado a la prensa, antes que se hiciera famoso más allá de Tijuana, tuvo algunos trabajos que le pagaban lo justo para mantener a su familia.

Al notar que su carrera como músico no despegaba y que tampoco rendía los frutos económicos que soñaba, Eduin compaginó su trabajo como cantante y comenzó a vender ropa en un tianguis para pagar los gastos básicos de su familia, incluida su esposa.

“Mi familia tenía que comer, entonces Isael Gutiérrez [la mente detrás de Grupo Firme] me dijo que su cuñado tenía bodegas con ropa. Un domingo madrugamos y llegamos al tianguis, mi mamá, mi esposa y yo vendimos ropa, a las tres semanas se me acabó toda, eso fue hace 5 años, duré un mes vendiendo, pero yo quería ser cantante, un artista”, dijo en su momento.

Poco a poco fue saliendo adelante con sus trabajos informales hasta tener el sustento necesario para enfocarse en su carrera como cantante y en su banda.

Fue en 2014 que la banda de regional mexicano se formó y comenzó a trabajar de forma oficial, según señala Billboard.

QUÉ ES EL GRUPO FIRME

Grupo Firme es una agrupación de música regional mexicana creada por Jairo Corrales y Eduin Cazares en la ciudad de Tijuana, Baja California en 2014.

El primer álbum del Grupo Firme fue llamado Pasado, Presente, Futuro y salió en el año 2017 con un total de doce canciones. El Barco y En Vivo Desde Tijuana: los Buitrones y los Firmes fueron sus álbumes posteriores.

En 2020 lanzaron los sencillos «Pídeme», «El Roto» y «Juro Por Dios». Posteriormente realizaron una presentación musical en Colombia, lanzado simultáneamente un álbum llamando En Vivo desde Medellín, Colombia.

En 2021 ganaron cuatro Premios Juventud, y cinco premios, de seis nominaciones, de los Premios Lo Nuestro. El 18 de noviembre ganaron su primer Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Banda por su álbum Nos Divertimos Logrando Lo Imposible.

El 13 de septiembre de 2022 recibieron una estrella en el paseo de las Estrellas en Las Vegas, Estados Unidos, por su contribución al entretenimiento.

El 25 de septiembre de 2022, se presentaron en el Zócalo de la Ciudad de México, dando un concierto, que, de acuerdo a las autoridades, tuvo una asistencia de 280 mil personas, imponiendo un récord.

El 21 de noviembre de 2022, se presentaron en el medio tiempo del partido de la NFL en el Estadio Azteca entre los 49ers de San Francisco y los Cardenales de Arizona. Fueron abucheados por un gran número de asistentes, aunque otros también corearon las canciones que interpretaron.