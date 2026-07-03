En la actualidad, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. Por ello, como todos los meses, la empresa estadounidense presenta a sus usuarios los nuevos lanzamientos con el objetivo de que se conviertan entre sus preferidos y principalmente se posicionen como las más vistas. En ese contexto, una nostálgica serie de superhéroes fue incorporada al catálogo de streaming, siendo considerada por muchos como una de las producciones más influyentes e importantes de la ciencia ficción en los últimos 20 años. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SERIE DE SUPERHÉROES LLEGÓ A NETFLIX?

Tras el inicio de un nuevo mes, Netflix anunció la incorporación a su catálogo, desde el 1 de julio, de la serie “Heroes”, que reúne sus cuatro temporadas y decenas de episodios. Esta producción de ciencia ficción sobrenatural, que se estrenó hace más de 20 años en NBC, fue creada por Tim Kring y sigue la historia de personas de distintas partes del mundo que descubren que poseen habilidades extraordinarias y deben aprender a convivir con ellas mientras enfrentan amenazas que podrían cambiar el destino de la humanidad.

@sparetimetv0 Heroes is back! Nearly 20 years after its original premiere, all four seasons of Heroes are coming to Netflix on July 1. #Heroes #Netflix #TVShows #Streaming #SciFi #NBC #StreamingNews #Premiere #SaveTheCheerleader #SpareTimeTV ♬ original sound - Sparetimetv

Entre ellas se encuentran Hiro Nakamura (Masi Oka), un japonés capaz de manipular el tiempo; el político Nathan Petrelli (Adrian Pasdar), quien desarrolla la facultad de volar; y el artista Isaac Méndez (Santiago Cabrera), cuyas pinturas anticipan acontecimientos futuros. Así, una de sus visiones predice una tragedia en Nueva York, por lo que los protagonistas deberán unirse para intentar evitarla. Por otro lado, pese a que se estrenó hace años, la serie sigue siendo recordada por los fanáticos de ciencia ficción. De hecho, tuvo intentos de regreso, como “Heroes Reborn” en 2015, conforme comparte Sensacine.

¿QUÉ NUEVA SERIE DE NETFLIX LIDERA LOS RANKINGS EN AMÉRICA LATINA?

De acuerdo con el medio El Esquiu, Netflix estrenó el pasado 10 de junio una de las series de crimen más esperadas por los fanáticos, “Los colores del mal: Negro”, una producción que rápidamente generó interés entre los seguidores del género. Así, tras su lanzamiento, esta producción europea se ubicó entre las más vistas en varios países de América Latina, como en México, España y Argentina, por lo que gran parte del éxito se debió a una saga basada en las novelas de Malgorzata Oliwia Sobczak. En cuanto a la trama de la serie, trata de un fiscal recién llegado que investiga la desaparición de un niño en un pequeño pueblo, descubriendo secretos relacionados con un antiguo caso de personas desaparecidas.