Por Redacción EC

En la actualidad, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. Por ello, como todos los meses, la empresa estadounidense presenta a sus usuarios los nuevos lanzamientos con el objetivo de que se conviertan entre sus preferidos y principalmente se posicionen como las más vistas. En ese contexto, una nostálgica serie de superhéroes fue incorporada al catálogo de streaming, siendo considerada por muchos como una de las producciones más influyentes e importantes de la ciencia ficción en los últimos 20 años. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.