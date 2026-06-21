A nivel mundial, y si bien la fecha de celebración varía según el país y costumbres propias, el Día del Padre se festeja mayormente durante el tercer domingo de junio, fecha en la cual las familias suelen reunirse para enaltecer la labor realizada por la figura paterna del hogar. De esta manera, la efeméride representa un fin de semana especial dedicado a papá donde se le homenajea a través de interpretaciones y entonación de temas musicales escritos con mucho sentimiento. Gracias a la popularidad de diversas canciones asociadas a esta celebración, la revista estadounidense Billboard, considerada una de las más influyentes de la industria musical, presentó una selección de los mejores temas de géneros como el tropical, urbano y pop para disfrutar y celebrar este fin de semana. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CANCIONES DEDICAR POR EL DÍA DEL PADRE 2026?

Durante cada tercer domingo de junio, la figura paterna del hogar es enaltecida a través de diversas actividades como, por ejemplo, salir a pasear, almorzar, visitar algún establecimiento, y en esa línea también recibir regalos, mensajes de cariño, felicitación, y hasta videos de temas musicales cuyas letras expresan palabras u oraciones bonitas hacia él. En ese sentido, con motivo de la celebración por el Día del Padre, Billboard compartió una selección de canciones interpretadas por reconocidos artistas, ideales para dedicar a papá este domingo 21 de junio y acompañar la fecha con música y emotividad:

Alejandro Fernández - “Cuando yo quería ser grande”

Alejandro Sanz - “Ese que me dio la vida”

Alex Zurdo - “Toca la guitarra viejo”

Ángela Aguilar ft. Pepe Aguilar - “Tu sangre en mi cuerpo”

Antonio Aguilar - “Qué falta me hace mi padre”

Becky G - “Querido abuelo”

Eden Muñoz - “Viejo”

Enrique Iglesias - “Quizás”

Jessi Uribe - “Feliz día padre”

Julio Jaramillo - “Padre mío”

Kany García - “Confieso”

Kidd Voodoo - “Tu corazón (para papá)”

Laura Pausini - “La meta de mi viaje”

Los Diablitos - “Los caminos de la vida”

Maná - “El reloj cucú”

Mario Bautista - “Pa’l viejo”

Mati Gómez - “Mi viejo”

Ozuna - “Mi niña”

Piero - “Mi viejo”

Roberto Carlos - “Amigo”

¿QUÉ PREFIEREN LOS PERUANOS POR EL DÍA DEL PADRE 2026?

Este domingo 21 de junio miles de peruanos celebrarán el Día del Padre y los regalos son uno de los detalles que no pueden faltar en la mayoría de las familias. Por ello, de acuerdo con información de Mercado Libre, las búsquedas de los usuarios peruanos se concentraron principalmente en las categorías de moda, hogar y electrónica, posicionándolas entre las opciones más demandadas durante esta campaña. Así, el interés en electrónica se concentró básicamente en televisores de 50 a 65 pulgadas con tecnología 4K y 8K, además de equipos de sonido y proyectores, impulsado por la cercanía del Mundial 2026. Asimismo, señalaron que observaron un consumidor más informado que utiliza canales digitales para comparar precios y evaluar opciones antes de comprar.

Eso no es todo, Mercado Libre indicó que la demanda se enfocó también en productos para el entretenimiento en el hogar y actividades familiares. Además, apuntaron que los consumidores muestran una mayor planificación de sus compras, aprovechando promociones y opciones de financiamiento con reconocidos bancos para adquirir productos de gran valor, conforme comparte Andina. “El consumidor peruano llega a la plataforma más informado que nunca: compara, evalúa y decide con criterio. Y este año el Mundial le da el pretexto perfecto para renovar la tecnología del hogar, estrenar una camiseta de fútbol o preparar reuniones familiares”, explicó el gerente de Estrategia y Planeamiento de Mercado Libre, Rodrigo Calmet.