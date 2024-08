La noticia del rumor de la ruptura entre Ben Affleck y Jennifer López ha sacudido al mundo del espectáculo, y las especulaciones no se han hecho esperar. Entre las múltiples razones que se barajan, hay tres factores clave que parecen haber sido determinantes para el final de este matrimonio. En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber sobre este tema.

CUÁLES FUERON LAS 3 COSAS QUE LLEVARON A LA RUPTURA DEL MATRIMONIO DE BEN AFFLECK Y JENNIFER LÓPEZ

La ruptura del matrimonio de Ben Affleck y Jennifer Lopez estuvo influenciada por varios factores, siendo uno de los principales la nueva línea de cócteles Delola lanzada por Lopez en abril de 2023. Este proyecto de bebidas alcohólicas fue considerado “insultante y peligroso” por Affleck, quien ha luchado contra el alcoholismo durante años. La promoción de Lopez sobre beber para “relajarse y soltarse” fue vista como una afrenta personal para el actor, quien sintió que su adicción estaba siendo ignorada y minimizada, lo que aumentó su malestar y tensión en la relación.

Otro factor significativo fue la diferencia en sus estilos de vida y la constante exposición mediática buscada por Lopez. Mientras Affleck prefería mantener una vida más privada, la obsesión de Lopez por la fama y ser fotografiada se volvió insoportable para él. Las diferencias en sus prioridades y la necesidad de Lopez de estar en el centro de atención contribuyeron a una serie de desacuerdos entre ellos, erosionando aún más la estabilidad de su matrimonio.

¿POR QUÉ DICEN QUE ESTA RAZÓN FUE EL DETONANTE DE TODO EN LA RUPTURA DEL MATRIMONIO DE BEN AFFLECK Y JENNIFER LÓPEZ?

El lanzamiento de la línea de cócteles Delola por Jennifer Lopez se menciona como el detonante principal en la ruptura de su matrimonio con Ben Affleck. Según fuentes cercanas, Affleck consideró este proyecto como una falta de consideración hacia su lucha con el alcoholismo. “La marca de bebidas alcohólicas de Lopez fue una de las cosas que colmó el vaso”, afirmó un amigo del actor, señalando que la campaña promocional de Lopez se vio como un insulto personal. Esta percepción de Affleck, sumada a su historia de rehabilitación desde 2001, hizo que la situación se volviera insostenible para él.

La incomodidad de Affleck se vio exacerbada por la sensación de que Lopez estaba “restregándole en la cara” su adicción al alcohol. A pesar de sus múltiples intentos de rehabilitación, la promoción de Lopez sobre el consumo de alcohol para relajarse y soltarse fue interpretada por Affleck como una insensibilidad hacia sus esfuerzos de mantenerse sobrio. Esta situación no solo aumentó el malestar de Affleck, sino que también creó una brecha emocional entre ellos, contribuyendo significativamente a su decisión de separarse.

¿CUÁNTAS VECES SE CASARON JENNIFER LOPEZ Y BEN AFFLECK?

La última boda fue la cuarta vez que Jennifer Lopez se casó. Primero, estuvo casada con el camarero cubano Ojani Noa desde 1997 hasta 1998. Luego se casó con el bailarín Cris Judd, manteniendo su relación desde 2001 hasta 2002. Y finalmente estuvo con Marc Anthony, con quien estuvo casada hasta el 2011 durante siete años.

Por el lado de Ben Affleck, el actor llegó al altar por segunda vez en su vida. Antes, estuvo casado con la actriz Jennifer Garner, con quien tuvo tres hijos.

¿CÓMO SURGIÓ LA RELACIÓN DE JENNIFER LOPEZ Y BEN AFFLECK?

Esta unión tuvo lugar casi 20 años después desde que ambos comenzaron a salir. Según indica Radio ADN, los artistas se conocieron y se comprometieron en el año 2002; sin embargo, cancelaron su boda en el 2004.

Durante casi dos décadas mantuvieron una relación de amistad; pero en pleno 2021, decidieron intentarlo una vez más. Esto sucedió luego de que el beisbolista Alex Rodríguez y la cantante terminaran su relación, al mismo tiempo que la actriz Ana de Armas y el actor culminaron el suyo.

¿CUÁL FUE LA RAZÓN DE LA AUSENCIA DEL HERMANO DE BEN AFFLECK?

A pesar de que había salido a la luz que Casey Affleck no era un gran fan de la relación de su hermano con la intérprete de “On the floor”. El también actor, incluso se había declarado en contra de la relación por lo que la boda podría no haberlo puesto feliz. Aunque de los supuestos mal entendidos Cassey Affleck tenía las ganas de asistir a la famosa boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck, pero tenía algo más importante que hacer con su familia por lo que le fue imposible ir al matrimonio. .

Es así que Casey Affleck no pudo viajar hasta Georgia para la boda de Ben Affleck y Jennifer Lopez ya que tenía que llevar a su hijo Atticus a su entrenamiento de fútbol. Caylee Cowan, novia del actor de “Manchester by the Sea”, así lo reveló en un comentario en la publicación de su pareja en honor a la boda de los Bennifer. “Oye, si no hubieras estado cerca el sábado para llevar a Attty a su entrenamiento de fútbol, ¿quién hubiera ayudado al niño que se rompió el brazo? Eres un buen hombre, te amo” , escribió la actriz. El comentario de Caylee Cowan fue publicado tiempo después de que Casey Affleck fuera captado por un paparazzi en una cafetería, mientras Ben Affleck se casaba con Jennifer Lopez.

¿QUÉ GESTO TUVO CON JENNIFER LOPEZ EL HERMANO DE BEN AFFLECK?

La razón como ya muchos saben es debido a “las obligaciones paternas” del actor nominado al Oscar. Sin embargo, el actor no ha perdido el tiempo en dar la bienvenida a la Diva del Bronx al seno de la familia Affleck teniendo un gran gesto con la actriz y ahora cuñada. “Vale la pena esperar por las cosas buenas. Brindo por los vuelcos que da la vida, por los nuevos comienzos y por descubrir nuevas vetas de amor. Bienvenida a la familia. ¡Prepárate para la disfunción verdadera!”, prosiguió en el post. “Estoy bromeando. Jen, eres una gema, ¡¡¡¡te amamos mucho!!!!”, exclamó por medio de sus redes el actor de 47 años acompañando el post con una foto donde él aparece caminando al lado de JLO, de 50 años, y Ben, de 53, por una calle de Los Ángeles hace 20 años.