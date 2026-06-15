En la actualidad, muchas personas que usualmente viajan toman en cuenta diversos factores, como los lugares ideales para visitar, el presupuesto, la cultura o simplemente el idioma. Así, algunos países se han consolidado como los más populares entre los turistas, que se desplazan periódicamente para disfrutar de su estadía. Inclusive, muchas plataformas de viajes han enfatizado que ahora los adultos mayores disfrutan de recorridos con mayor calma, visitando museos, parques, monumentos, entre otros. De esta manera, con el objetivo de que los viajes a determinados destinos sean más placenteros, un estudio sobre turismo presentó las mejores ciudades de Europa para que las personas mayores de 70 años puedan disfrutar de la mejor manera. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS DESTINOS DE EUROPA PREFERIDOS POR LOS MAYORES DE 70 AÑOS?

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), estima que para 2050 los viajes internacionales realizados por personas mayores de 60 años superarán los 2 000 millones, una cifra significativamente superior a los 593 millones registrados a finales del siglo XX. De hecho, la tendencia evidencia la creciente relevancia del turismo senior para el futuro de la industria, con Europa posicionada como uno de los destinos preferidos gracias a su riqueza cultural, histórica, urbana, entre otras. En ese sentido, te presentamos, compartido por la plataforma Viajar, las ciudades del viejo continente preferidas por los adultos mayores de 70 años:

Matera (Italia) : Una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, destaca por sus barrios rupestres conocidos como “sassi”, con viviendas excavadas en la roca, iglesias subterráneas y callejones de piedra. Entre sus principales atractivos figuran la Catedral de Matera, el Museo Nazionale Ridola y los Sassi di Matera, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993.

: Una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, destaca por sus barrios rupestres conocidos como “sassi”, con viviendas excavadas en la roca, iglesias subterráneas y callejones de piedra. Entre sus principales atractivos figuran la Catedral de Matera, el Museo Nazionale Ridola y los Sassi di Matera, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Évora (Portugal) : Ubicada a escasa distancia de Lisboa, esta ciudad amurallada de cerca de 50.000 habitantes destaca por su valioso legado histórico. Entre sus principales atractivos figuran el Templo Romano de Diana, la Iglesia de São Francisco, la Sé Catedral y la Capela dos Ossos, un singular monumento decorado con restos óseos de miles de monjes franciscanos.

: Ubicada a escasa distancia de Lisboa, esta ciudad amurallada de cerca de 50.000 habitantes destaca por su valioso legado histórico. Entre sus principales atractivos figuran el Templo Romano de Diana, la Iglesia de São Francisco, la Sé Catedral y la Capela dos Ossos, un singular monumento decorado con restos óseos de miles de monjes franciscanos. Győr (Hungría) : Ubicada en el noroeste de Hungría, entre Budapest y Viena, esta ciudad sobresale por su bien conservado casco histórico de estilo barroco, donde destacan palacios, iglesias del siglo XVII y plazas empedradas. A ello se suman altos niveles de seguridad, infraestructura moderna y un sistema de transporte público eficiente, factores que la convierten en un destino atractivo para residentes y visitantes.

: Ubicada en el noroeste de Hungría, entre Budapest y Viena, esta ciudad sobresale por su bien conservado casco histórico de estilo barroco, donde destacan palacios, iglesias del siglo XVII y plazas empedradas. A ello se suman altos niveles de seguridad, infraestructura moderna y un sistema de transporte público eficiente, factores que la convierten en un destino atractivo para residentes y visitantes. Gante (Bélgica) : Esta ciudad sobresale por su arquitectura medieval, su dinámica vida universitaria y el perfil de sus tres emblemáticas torres góticas que se alzan junto al río Leie. Entre sus principales atractivos destacan el Castillo de los Condes, la Catedral de San Bavón, que alberga el célebre retablo El Cordero Místico, y el Museo de Bellas Artes de Gante.

: Esta ciudad sobresale por su arquitectura medieval, su dinámica vida universitaria y el perfil de sus tres emblemáticas torres góticas que se alzan junto al río Leie. Entre sus principales atractivos destacan el Castillo de los Condes, la Catedral de San Bavón, que alberga el célebre retablo El Cordero Místico, y el Museo de Bellas Artes de Gante. Ronda (España) : Ubicada en la serranía de Málaga, Ronda es reconocida por su emplazamiento sobre el profundo desfiladero excavado por el río Guadalevín y por la riqueza patrimonial de su casco histórico. Su principal emblema es el Puente Nuevo, al que se suman otros atractivos de gran interés, como la histórica Plaza de Toros de Ronda, considerada la más antigua de España, el Palacio de Mondragón y los Baños Árabes de Ronda.

: Ubicada en la serranía de Málaga, Ronda es reconocida por su emplazamiento sobre el profundo desfiladero excavado por el río Guadalevín y por la riqueza patrimonial de su casco histórico. Su principal emblema es el Puente Nuevo, al que se suman otros atractivos de gran interés, como la histórica Plaza de Toros de Ronda, considerada la más antigua de España, el Palacio de Mondragón y los Baños Árabes de Ronda. Lausana (Suiza): Esta ciudad destaca por contar con uno de los sistemas de transporte público más completos de Suiza, incluido el único metro automático del país. Además, los turistas pueden acceder gratuitamente al transporte público mediante la Lausanne Transport Card, ofrecida por la mayoría de hoteles.

¿QUÉ PAÍSES SON LOS MÁS RICOS DEL MUNDO, SEGÚN EL ÍNDICE GLOBAL DE PROSPERIDAD?

A través del Índice Global de Prosperidad de HelloSafe, se conoció que el ranking de los países más ricos del mundo está liderado por naciones del continente europeo, donde se concentran los niveles más altos de riqueza y bienestar. Así, en el primer lugar del listado se posicionó Luxemburgo, con 86.20 puntos, mientras que Noruega, con 85.09, e Irlanda, con 84.72, ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. En cuanto a los países nórdicos mantienen su solidez estructural, con Islandia (77,04) y Dinamarca (72,96) en séptimo y octavo lugar, impulsados por economías sólidas, avanzados sistemas de bienestar y altos niveles de desarrollo humano.

Más abajo se encuentra Emiratos Árabes Unidos (65.95), Finlandia(66.14) y San Marino (65.27). Por su parte, en Norteamérica destacan dos países: Estados Unidos (64.03) y Canadá (63.68), en las posiciones 18 y 19. Por último, en el otro extremo de Europa, Moldavia, Macedonia del Norte y Albania se ubican entre los últimos lugares del continente, con los puntajes más bajos del ranking. Es importante señalar que el informe se basa en indicadores como el PIB per cápita, la Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita, la tasa bruta de ahorro nacional, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el coeficiente de Gini (desigualdad de ingresos) y la tasa de pobreza, conforme comparte Traveler.