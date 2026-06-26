Venezuela enfrenta una de las situaciones más críticas y preocupantes de su historia reciente, luego de registrar dos de los terremotos más intensos que han afectado al país desde 1900. De hecho, varios estados y zonas cercanas a Caracas han quedado gravemente afectados, con más de 250 edificios colapsados, más de 200 personas fallecidas y cerca de 4 300 heridos, según los reportes preliminares. Esto ha ocasionado, sin duda, que varios líderes políticos y presidentes del mundo se solidaricen con la nación sudamericana, enviando ayuda humanitaria para enfrentar esta emergencia. Así, en medio de este desastre natural, es común que durante estos días los medios de comunicación utilicen términos como sismo, terremoto y temblor, lo que podría generar cierta confusión entre la población al momento de identificar las características y la magnitud de estos fenómenos. Frente a ello, es importante saber diferenciarlos, sobre todo, en estos casos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE SISMO, TERREMOTO Y TEMBLOR?

Este miércoles 24 de junio, Venezuela atravesó una de las peores tragedias de su historia tras sufrir un doble terremoto, siendo el primero de magnitud 7,2 y el segundo, ocurrido 39 segundos después, de 7,5. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que, hasta el momento, cerca de 235 personas han fallecido y más de 4 300 se encuentran heridas a causa de este movimiento telúrico que tuvo como epicentro el norte venezolano. En medio de ese contexto, resulta fundamental conocer el significado de estos términos para comprender mejor las diferencias entre ellos y actuar de manera adecuada ante este tipo de fenómenos naturales.

@telemundo51miami Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió las cercanías de la costa de Venezuela el miércoles por la tarde, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y testigos reportaron temblores en la capital, Caracas. Los residentes se apresuraron a evacuar mientras el sismo sacudía los edificios; un testigo declaró a Reuters que se formaron grietas en la fachada de su edificio. El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el terremoto. #terremoto #venezuela #caracas ♬ original sound - Telemundo51Miami

De esta manera, según las autoridades y la Real Academia Española, terremoto, sismo y temblor son términos sinónimos que describen el mismo fenómeno, es decir, el movimiento de la corteza terrestre. Sin embargo, en el uso cotidiano, especialmente en regiones con frecuente actividad sísmica, suele hacerse una distinción entre ellos. Este es el caso de Latinoamérica, ya que temblor y terremoto se distinguen por su intensidad, mientras que sismo es un término general para cualquier movimiento de la Tierra. Asimismo, los temblores suelen tener una duración breve, de apenas unos segundos, mientras que los terremotos pueden extenderse durante varios minutos y causar más destrucción y muertes, conforme comparte National Geographic.

UNA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA REVELA QUE LOS TERREMOTOS FORMAN PEPITAS DE ORO

A través de una investigación liderada por científicos de la Universidad de Monash y compartida en la revista Nature Geoscience, reveló que los terremotos desempeñan un rol determinante en la formación de pepitas de oro, al activar propiedades eléctricas en cristales de cuarzo ubicados en la corteza terrestre. Según detalla el estudio, mientras se desarrolla el movimiento telúrico se ejerce una presión sobre este silicato y genera voltaje a través de la piezoelectricidad, generando cargas eléctricas. Inclusive, este mecanismo desencadena reacciones electroquímicas que convierten el oro presente en fluidos geológicos en partículas sólidas, las cuales se van depositando sobre la superficie del material rocoso.

De esta manera, con el objetivo de disipar las especulaciones, los científicos llevaron a cabo ensayos de laboratorios para alterar los cristales de cuarzo sumergidos en soluciones con presencia del metal precioso, obteniendo favorables resultados. Es decir, la electricidad generada es suficiente para inducir la precipitación del elemento y promover la agregación de nanopartículas, las cuales funcionan como núcleos iniciales de crecimiento. Eso no es todo, gracias a su conductividad, los trozos áureos preexistentes favorecen la acumulación gradual de nuevas capas, lo que posibilita que pequeños depósitos evolucionen con el tiempo hasta convertirse en pepitas de mayor tamaño, conforme comparte La República.