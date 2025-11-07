No cabe duda de que Marion Nestle se ha convertido en una de las nutricionistas más aclamadas debido a sus grandes contribuciones a la industria alimentaria. De hecho, gracias a sus influyentes libros, en la que sostiene que la obesidad y los problemas de salud no se deben solo a decisiones individuales, sino a un sistema alimentario que prioriza las ganancias al promover el consumo de productos ultraprocesados y poco nutritivos, la ha llevado a recibir diferentes premios por su liderazgo. Ante ello, muchos seguidores se han mostrado sorprendidos por su buen estado físico a sus 89 años, que le permite mantenerse vigente aún en el ámbito educativo, impartiendo clases en la Universidad de Nueva York. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SE ALIMENTA LA NUTRICIONISTA MARION NESTLE A SUS 89 AÑOS?

A través de una entrevista a The Washington Post, Marion Nestle compartió con el público su rutina alimentaria, que, por lo general, se basa tanto alimentos de origen vegetal como animal. Según contó, procura evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, pues es consciente de que su metabolismo ha disminuido con el paso de los años. Así, la nutricionista reveló que por las mañanas desayuna hasta dos tazas de café con leche sin azúcar, y recién a las casi 11:00 a. m. se alimenta con avena o cereales naturales acompañadas de frutas.

“Sigo el famoso mantra de Michael Pollan: ‘Come comida, no demasiada, sobre todo plantas’. Y defino comida como aquella que no está procesada o que está mínimamente procesada. Nada de ultraprocesados. Empiezo con un café entre las 8 y las 9 de la mañana. Me tomo un par de tazas de café suave con leche, sin azúcar. Después me voy a trabajar. Suelo comer avena o cereales sin azúcar. Básicamente solo tienen un ingrediente: trigo. Uso mucha menos azúcar que la que llevan los cereales azucarados. Y luego les añado arándanos o la fruta de temporada que tengan”, dijo al inicio.

En cuanto a su almuerzo, Nestle considera que son irregulares, es decir, puede comer cualquier tipo de comida si va a algún restaurante con alguien más o ensaladas con las verduras y frutas (duraznos, cerezas, frambuesas, lechugas, tomates y arándanos) que ella misma cosecha en la terraza de su casa en New York. En la cena, la docente universitaria sostuvo que suele comer algo más ligero, como ensaladas o galletas con queso. “Mis almuerzos son totalmente irregulares. A veces como una ensalada. Si almuerzo con alguien, como lo que haya en el restaurante. Si estoy en casa, en Nueva York, cosecho lo que crece en mi terraza”, contó.

¿QUÉ CONSEJOS BRINDÓ MARION NESTLE A SU PÚBLICO?

Durante la entrevista con un medio estadounidense, Nestle dejó en claro que no consume suplementos, pues lleva una vida saludable, aunque reconoció que estas vitaminas pueden hacer que las personas se sientan mucho mejor. Asimismo, la bióloga molecular reflexionó sobre lo complicado que es enfrentarse a las empresas que venden productos pocos saludables. Por ello, recomendó a leer detenidamente las etiquetas de los alimentos para identificar los colorantes, los saborizantes y los emulsionantes, que podrían ser perjudiciales para la salud.

“Comer sano en la sociedad actual es muy difícil porque te enfrentas solo a toda una industria alimentaria que intenta venderte los alimentos más rentables y menos saludables. Pero algo que sí puedes hacer es leer las etiquetas de los alimentos. Contienen mucha información. Si ves un alimento envasado y no reconoces los ingredientes, o si no los encuentras en el supermercado, entonces es ultraprocesado. Hay ciertos ingredientes que indican que un alimento es ultraprocesado”, explicó la especialista de 89 años.

