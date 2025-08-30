Lima vive un invierno inusualmente frío en la última semana de agosto, con temperaturas por debajo de lo normal en mañanas y tardes. La capital soporta valores mínimos y máximos atípicos, sorprendiendo a la población con jornadas grises, húmedas y con sensación de frío constante.

Los reportes oficiales confirman que esta situación continuará durante los próximos días, reforzada por fenómenos en el mar y en la atmósfera. Las autoridades meteorológicas aconsejan a los limeños tomar precauciones frente a la humedad y las lloviznas que acompañan este escenario. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SON LOS DISTRITOS CON LAS TEMPERATURAS MÁS BAJAS AL CIERRE DE AGOSTO?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el 29 de agosto varias zonas céntricas registraron 14 °C, una de las cifras más bajas del año. Entre ellas destacan Jesús María, San Borja, San Isidro, Magdalena, Breña, San Miguel, Miraflores y La Victoria.

En el cono norte, la mínima fue ligeramente superior, con valores cercanos a 15 °C en San Martín de Porres, Los Olivos, Comas y Carabayllo. Aunque la diferencia no sea grande, la humedad y la persistente llovizna intensifican la percepción de frío en toda la ciudad, lo que obliga a la población a reforzar su abrigo.

Foto: Andina

¿POR QUÉ LIMA ESTÁ VIVIENDO UN INVIERNO TAN FRÍO ESTE AÑO?

Especialistas señalan que el enfriamiento del mar frente a la costa central es uno de los factores que impulsa este escenario. Abraham Levy, conocido como “el hombre del tiempo”, explicó que este proceso llevó a Lima y Callao a registrar la tarde más fría del 2025, con solo 17,2 °C.

La particularidad de este invierno es que las bajas temperaturas no se limitan a las mañanas, sino que se mantienen todo el día. Las tardes siguen cubiertas de nubes, sin brillo solar, lo que refuerza la sensación de humedad y genera un ambiente más crudo de lo habitual en la capital.

Fuente: Senamhi

¿HASTA CUÁNDO SE MANTENDRÁ ESTA OLA DE FRÍO EN LA CAPITAL?

Senamhi prevé que las temperaturas se mantendrán por debajo de lo normal al menos hasta la segunda semana de septiembre. Hasta el 31 de agosto, los termómetros oscilarán entre 13 °C y 20 °C, lo que prolongará el frío en calles y viviendas.

Aunque al inicio de septiembre se esperan algunas horas de sol, entre el miércoles 3 y el sábado 6, la presencia de un anticiclón del Pacífico Sur, más intenso de lo habitual, reforzará los vientos fríos. Recién entre el domingo 7 y el lunes 8 podría iniciarse una transición hacia valores más cálidos y con algo de brillo solar, según informa Infobae.

Foto: Andina.

¿QUÉ RECOMENDACIONES HAN DADO LAS AUTORIDADES ANTE EL FRÍO?

Senamhi ha alertado a los limeños sobre la importancia de protegerse frente al aumento de la humedad y las lloviznas persistentes. Las principales medidas incluyen: