Por Redacción EC

En diversas regiones del Perú, las celebraciones de origen ancestral encuentran en los carnavales expresiones que combinan tradición y gastronomía, muchas de las cuales se ven fortalecidas por reconocimientos estatales. De hecho, tras la llegada de febrero 2026, uno de los meses más esperados por los turistas nacionales y extranjeros, diversas regiones del país tienen su propia forma de celebrar sus festividades, ya sea con agua, pinturas, bailes típicos y más. Asimismo, los elencos de danza y las agrupaciones musicales están integrados principalmente por niños y jóvenes que participan a través de sus asociaciones culturales, lo cual los convierte en un gran atractivo para muchos turistas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Los dos países de América Latina que están a punto de dominar la economía mundial junto a Estados Unidos, China y Rusia
Cual

Los dos países de América Latina que están a punto de dominar la economía mundial junto a Estados Unidos, China y Rusia

Además de los Carnavales: estas son las otras festividades que se celebran en regiones durante febrero 2026 en el Perú
Cual

Además de los Carnavales: estas son las otras festividades que se celebran en regiones durante febrero 2026 en el Perú

Científicos de EE.UU. descubren el vínculo secreto entre los alimentos ultraprocesados y el tabaco
Cual

Científicos de EE.UU. descubren el vínculo secreto entre los alimentos ultraprocesados y el tabaco

Mano dura contra el crimen: este es el país latinoamericano que pretende emular el “modelo Bukele” para combatir la delincuencia
Cual

Mano dura contra el crimen: este es el país latinoamericano que pretende emular el “modelo Bukele” para combatir la delincuencia