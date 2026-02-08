Además de los Carnavales: estas son las otras festividades que se celebran en regiones durante febrero 2026 en el Perú

En diversas regiones del Perú, las celebraciones de origen ancestral encuentran en los carnavales expresiones que combinan tradición y gastronomía, muchas de las cuales se ven fortalecidas por reconocimientos estatales. De hecho, tras la llegada de febrero 2026, uno de los meses más esperados por los turistas nacionales y extranjeros, diversas regiones del país tienen su propia forma de celebrar sus festividades, ya sea con agua, pinturas, bailes típicos y más. Asimismo, los elencos de danza y las agrupaciones musicales están integrados principalmente por niños y jóvenes que participan a través de sus asociaciones culturales, lo cual los convierte en un gran atractivo para muchos turistas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LAS FESTIVIDADES QUE SE CELEBRAN EN EL PERÚ DURANTE FEBRRO 2026?

Los carnavales regionales se han convertido a lo largo de los años uno de los eventos más esperados por miles de turistas, ya que mezcla colores, tradición y alegría. En estas celebraciones, distintas comunidades del país se congregan para participar en desfiles, danzas, música folclórica y actividades festivas, reflejando así su riqueza y diversidad cultural. De esta manera, te presentamos, compartido por Andina, los destinos donde festejan los carnavales durante febrero:

Abancay : En esta parte del país se celebrará del 5 de febrero al 4 de marzo el carnaval más alegre del Perú con una variada agenda de actividades culturales, concursos y festivales gastronómicos, donde destaca el tradicional Timpus o puchero. La festividad también se presenta como una oportunidad para visitar los principales atractivos turísticos de la provincia, como el Cañón de Abancay, la piedra de Saywite, la laguna de Pacucha y el Santuario Nacional Ampay.

Huánuco : Allí se vivirá en febrero una intensa temporada festiva con su vistoso Carnaval huanuqueño y el tradicional Carnaval Tinkuy, Patrimonio Cultural de la Nación, que tiene como uno de sus momentos más representativos la "Guerra de las naranjas". Estas celebraciones, llenas de danzas y música costumbrista, también impulsan la visita a atractivos turísticos como el Parque Nacional Tingo María, el templo de Kotosh, el puente Calicanto y la casa de Micaela Villegas.

Ayacucho : Esta mágica ciudad celebrará del 14 al 17 de febrero de 2026 uno de los carnavales más esperados del país, reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación, con la participación de más de 200 comparsas que desfilarán por la avenida Mariscal Cáceres. La festividad, encabezada por el Ño Carnavalón y animada por música en quechua, llenará las calles de color, baile y tradición.

Cajamarca : Esta región es reconocida como la Capital del Carnaval peruano, celebrará del 1 al 28 de febrero una de las festividades más organizadas y alegres del país, con comparsas y patrullas que recorren la ciudad entonando coplas tradicionales. La fiesta, encabezada por el Ño Carnavalón, también invita a visitar atractivos turísticos como el Cuarto del Rescate, Cumbemayo, las Ventanillas de Otuzco y los Baños del Inca.

Puno: Durante febrero, Puno y Juliaca concentran intensas celebraciones como la Festividad de la Virgen de la Candelaria y el extenso Carnaval de Juliaca, que llenan de danzas y comparsas la región altiplánica. Estas fiestas también impulsan la visita a atractivos como el lago Titicaca y sus islas flotantes, Sillustani, Taquile y otros destinos que reflejan la riqueza cultural, histórica y gastronómica de la zona.

¿QUÉ PLAYAS DE LIMA SON CONSIDERADAS COMO PET FRIENDLY?

Es usual que durante la temporada de verano muchos peruanos opten por pasar gran parte del día en las principales playas, ya sea con la familia o amigos. Precisamente, se ha vuelto habitual visitar estos paradisíacos lugares junto a las mascotas; sin embargo, por lo general, no todos están habilitados para ello. Aun así, una buena noticia han recibido los amantes de los animales, ya que ciertos balnearios permiten el ingreso libre de perros, siempre que respeten las reglas como el uso obligatorio de correa, la correcta recolección de desechos y la supervisión constante de los dueños. Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) instó a la población a no ingresar al mar ni a las piscinas públicas con mascotas, debido a que podrían poner en riesgo a niños y adultos mayores, especialmente por la posible transmisión de hongos, ácaros, pulgas y garrapatas. A continuación, te presentamos las playas pet friendly en Lima compartido por ATV+: