Las altas temperaturas que sofocan a nivel global, hoy ciertamente preocupan tanto a gobiernos como a las personas mismas cuya salud puede terminar viéndose afectada a largo plazo debido a inminente calentamiento global. De esta forma figura referido en informe especializado mediante el cual además se revelan los nombres de 3 ciudades peruanas que corren el riesgo de quedar inhabitables como consecuencia de alarmante radiación extrema, entre otros factores asociados al cambio climático.

LOS NOMBRES DE LAS 3 CIUDADES PERUANAS QUE QUEDARÍAN INHABITABLES PRODUCTO DE LA RADIACIÓN EXTREMA, SEGÚN INFORME 2025

En colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), Lancet Countdown on Health and Climate Change, hoy llama la atención la elaboración de informe mediante el cual se revela que 12 de los 20 indicadores clave que miden las amenazas para nuestro organismo, han alcanzado niveles sin precedentes, e involucran así a 3 ciudades peruanas como aquellas con los niveles más bajos de verdor urbano.

“Para el período 2022-2024, Asunción y Ciudad del Este (Paraguay) y Novo Hamburgo (Brasil) tienen el verdor relativo más alto, mientras que Arequipa, Trujillo y Lima (Perú) tienen el más bajo”, remarca dicha organización entorno a las urbes latinoamericanas donde el déficit de vegetación resulta evidente, y por ende es fundamental que cada gobierno tome las medidas necesarias a fin de mejorar tanto la resiliencia climática como la salud pública.

Con respecto a los datos brindados por parte del informe a cargo de The Lancet Countdown en colaboración con la OMS, hoy pueden conocerse más a fondo las maneras a partir de las cuales debemos tomar acción para mitigar los impactos del cambio climático considerado como la mayor amenaza hacia la salud global y humana que enfrenta el mundo en pleno siglo XXI.

ESTAS SON LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME 2025 ELABORADO POR LANCET COUNTDOWN EN COLABORACIÓN CON LA OMS

La tasa de mortalidad relacionada con el calor ha aumentado un 23% desde la década de 1990, lo que eleva el total de fallecimientos relacionados con las altas temperaturas a un promedio de 546 mil al año.

Las sequías y las olas de calor se asociaron con el hecho de que 124 millones más de personas sufrieran inseguridad alimentaria moderada o grave en 2023.

La exposición al calor provocó la pérdida de 640 mil millones de horas de trabajo potenciales en 2024, y con perjuicios de productividad equivalentes a 1,09 billones de dólares.

Los gobiernos gastaron $956 mil millones en subsidios netos a los combustibles fósiles durante el 2023, es decir, más del triple de la cantidad anual prometida para apoyar a los países climatológicamente vulnerables.

Se estima que se evitaron 160 mil muertes prematuras cada año entre 2010 y 2022, y solo por la reducción de la contaminación del aire exterior derivada del carbón.

La generación de energía renovable alcanzó un nivel sin precedentes del 12% de la electricidad mundial, y creó 16 millones de puestos de trabajo a nivel global.

LAS 10 ACCIONES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO QUE PUEDES PONER EN PRÁCTICA PARA MITIGARLO

1- Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero a través del uso de bicicleta u otro tipo de transporte sostenible

2- Ahorra energía en aparatos electrónicos

3- Usa adecuadamente tus electrodomésticos al taparlos o encenderlos

4- Reemplaza un foco tradicional por uno de bajo consumo que ahorra más de 45 kilogramos de dióxido de carbono al año

5- REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA

6- Escoge productos con poco envase, usa bolsas reutilizables, y evita las toallitas húmedas

7- Consume más comidas a base de vegetales

8- Protege la masa forestal

9- Utiliza menos agua caliente

10- Reduce la huella de carbono de tus alimentos comprando alimentos locales y de temporada

Fuente: ONU