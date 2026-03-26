Entre 1914 y 1918 se produjo el primer conflicto bélico protagonizado en dicha ocasión por varios países europeos, y más de 100 años después vuelven a llevarse a cabo varios hechos de similares características, tal y como sucede entorno a la invasión del territorio ucraniano por parte de tropas rusas. A propósito ahora de lo que viene ocurriendo en Medio Oriente, prestigioso diario británico comparte información referente a las naciones, zonas o territorios donde las personas involucradas alrededor de eventual estallido de Tercera Guerra Mundial, podrían terminar refugiándose para salvar sus vidas, considerándose así de manera sorpresiva, hasta a dos ubicados dentro de América del Sur.

LOS PAÍSES MÁS SEGUROS DEL MUNDO PARA REFUGIARNOS SI LLEGA A ESTALLAR UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL

“La Operación Furia Épica” se puso en marcha, e iniciada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), busca “desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, priorizando los lugares que representaban una amenaza inminente”, y dando lugar así a los temores vinculados a eventual estallido de Tercera Guerra Mundial.

Al respecto, y considerando el ataque dirigido a Medio Oriente que aún genera zozobra, Mirror ha hecho público el listado conformado por aquellos países cuyo espacio podría terminar representando el refugio ideal para quienes necesitan salvarse de conflictos bélicos.

En relación a ello, ahora te lo compartimos gracias a prestigioso medio británico, y detallándote las razones puntuales que convierten a estos territorios en zonas protegidas ante cualquier tipo de lucha armada violenta:

ANTÁRTIDA

- “Dada su remota ubicación en el extremo sur de la Tierra, es improbable que tenga importancia estratégica”, remarcan desde Mirror, sosteniendo además que gracias a sus “8.7 millones de kilómetros cuadrados de tierra virgen, hay espacio suficiente para que miles de personas encuentren refugio del conflicto”.

ISLANDIA

- “Además de su relativo aislamiento, la nación es conocida por ser uno de los países más pacíficos del mundo y, según se informa, nunca ha estado involucrada en ninguna guerra ni invasión”, refieren desde Mirror, y entorno a los países más seguros del mundo para protegernos de eventual conflicto bélico.

NUEVA ZELANDA

- “Su accidentado paisaje montañoso ofrece protección adicional contra posibles invasiones”, remarcan desde Mirror, dando a conocer además que el Índice de Paz Global sitúa a dicho país en un segundo lugar, y “se ha mantenido neutral en la mayoría de los conflictos”.

Como nota resaltante para América del Sur, resulta llamativa la presencia de Argentina y Chile en listado compartido por parte de Mirror, y representando aquellos países donde además de Suiza, Groenlandia, e Indonesia, por ejemplo, tienen mayores probabilidades de sobrevivir a una hambruna tras conflicto nuclear, y son ricos en “recursos naturales que facilitan la supervivencia”.

EL ROL QUE CUMPLIRÍA CHILE EN HIPOTÉTICA TERCERA GUERRA MUNDIAL, SEGÚN LA IA

Israel-Palestina y Ucrania-Rusia son dos de los enfrentamientos de mayor impacto en este siglo, y desde aquellos ocurridos hace más de 100 años, siendo también los que requieren de la intervención de otros países enmarcada en ayuda humanitaria, entre otros aspectos que hoy la IA destaca entorno a la participación de Chile en una hipotética Tercera Guerra Mundial.

Al respecto, La Tercera, prestigioso diario con alcance online, buscó respuestas referentes al rol que cumpliría el país gobernado por Gabriel Boric en este tipo de desavenencias y rompimientos de la paz protagonizados entre dos o más potencias a nivel global cuyo poderío militar suele verse reflejado en pérdidas humanas y daños a la propiedad privada.

Conoce a continuación los detalles al respecto, y cómo es que según GPT-4o de OpenAI, Gemini de Google y Copilot de Microsoft, Chile como nación intervendría de alguna forma en una Tercera Guerra Mundial que podría ocurrir en cualquier momento considerando los ataques entre Palestina e Israel y Ucrania y Rusia:

RESPUESTA DEL GPT-4o DE OPENAI

- Chile optaría por tomar una posición neutral tal y como lo evidenció durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial.

- En relación a alianzas y tratados internacionales que integra Chile, el país “podría verse presionado a unirse a uno de los bandos” sobre todo si algún aliado termina siendo atacado.

- De manera diplomática, Chile cumpliría rol de mediador en busca de soluciones pacíficas.

RESPUESTA DEL GEMINI DE GOOGLE

- Al ubicarse geográficamente alejado de potencias mundiales, por ejemplo, Chile no debería verse perjudicado de manera directa.

- Políticamente, las decisiones del gobierno como tal repercutirían en la seguridad estatal, y de acuerdo a ellas se determinaría el rol a cumplir.

- Chile no tendría la capacidad militar necesaria para afrontar una Tercera Guerra Mundial.

RESPUESTA DEL COPILOT DE MICROSOFT

- Chile ha mantenido estabilidad política en las últimas décadas, y por ende una seguridad cuyo rol lo haría sostener la paz interna.

- Así como Gemini, Copilot también considera que Chile parte con ventaja en materia de ubicación geográfica ante eventual participación en enfrentamiento bélico.

Cabe resaltar, que en líneas generales los 3 aplicativos o sistemas de IA, opinan que Chile tendría un comportamiento de neutralidad frente a una hipotética Tercera Guerra Mundial, pero partiendo de bases netamente subjetivas y referenciales que revelan ciertas capacidades gubernamentales.

ESTO REVELAN LOS EXPERTOS ACERCA DEL PAPEL QUE CUMPLIRÍA CHILE EN HIPOTÉTICA TERCERA GUERRA MUNDIAL

Tras llevar a cabo el proceso de consulta que involucra variadas respuestas brindadas por la IA, La Tercera también buscó información de primera mano y se contactó con dos analistas en materia internacional para obtener detalles más precisos al respecto.

Guillermo Holzmann, académico de la Universidad de Valparaíso, explica que el rol de países marginales como Chile en temas geoestratégicos y geoeconómicos de grandes potencias, está orientado básicamente a la cooperación mediante los recursos naturales que contribuirían a la “fabricación de drones, semiconductores y de todo lo que es el sostenimiento de la plataforma tecnológica” requerida para tal efecto.

Ante una Tercera Guerra Mundial, otro de los analistas consultados, Pablo Álvarez, quien ejerce como académico de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales (UDP), manifiesta que el gobierno de Gabriel Boric, por ejemplo, no se involucraría militarmente “porque no tiene la capacidad de despliegue en este ámbito”, pero si intentaría “incidir diplomáticamente a través de los organismos internacionales y plataformas”.

CIFRAS, CARACTERÍSTICAS Y CONSECUENCIAS ENTORNO A LAS HISTÓRICAS DOS GUERRAS MUNDIALES SUSCITADAS

Primera Guerra Mundial

- Fechas 1914-1918

- Bandos : Potencias de la Entente (Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia Imperial) vs. Potencias Centrales (Alemania, Austria-Hungría e Imperio Otomano)

- Razones : Asesinato del arquiduque Francisco Fernando de Austria

- Fin del conflicto con derrota de las Potencias Centrales y firma del Tratado de Versalles

Segunda Guerra Mundial

- Fechas 1939-1945

- Bandos : Aliados (Francia, Reino Unido, Unión Soviética, Estados Unidos) vs. Potencias del Eje (Alemania, Italia, Japón)

- Razones : Invasión de la Alemania nazi en tierras polacas

- Fin del conflicto con derrota de las Potencias del Eje y ocupación aliada de Alemania, Austria y Japón