Anualmente, el gobierno peruano a través del Ministerio de Educación (Minedu), se encarga de aprobar los lineamientos para la prestación del servicio educativo en colegios que reciben a miles de niños y adolescentes cuya lista de útiles se convierte en una prioridad de compra. Con miras a inicio de nuevo periodo académico, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) revela detalles entorno a precisamente el costo de la canasta escolar, y aquellos productos o materiales puntuales que de manera conjunta, podrían hacerle gastar a los padres de familia entre 600 y 1,200 soles.

LA CANASTA ESCOLAR PODRÍA COSTAR HASTA LOS 1.200 SOLES EN 2026, SEGÚN LA CCL

Transcurren los meses desde el 2025, y ahora con miras a nuevo Año Escolar en Perú, la adquisición de útiles empieza a planificarse debiendo asumirse gasto promedio puntual para asegurar la calidad de aprendizaje de niños y adolescentes a nivel nacional.

Al respecto, y de acuerdo a proyecciones realizadas por parte del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, el costo de la canasta con materiales requeridos, hoy termina oscilando entre los 600 y 1.200 soles solo si a lista se le añade tanto libros como dispositivos tecnológicos (calculadoras, tablet básica).

En relación a la decisión de compra de los útiles escolares, dicha institución también da a conocer que aparte del precio, los padres de familia o apoderados evidencian interés y priorizar sobre todo, la calidad y durabilidad de productos, llevando a cabo así hasta adquisiciones mediante redes sociales.

MINEDU: ASÍ QUEDA DEFINIDO EL CALENDARIO DE AÑO ESCOLAR 2026

El Año Escolar 2026 en Perú representa la temporada y/o periodo de nuevos bloques de semana de gestión y horas lectivas llevadas a cabo tanto en colegios públicos como privados del país, según lo dispuesto por el Minedu y especificado en la Resolución Ministerial N° 501 con respecto al inicio de clases.

Luego de las merecidas vacaciones gozadas por el alumnado de las más de 50 mil instituciones que operan a nivel nacional, cada niño y adolescente retornará a las aulas teniendo en cuenta las fechas relacionadas al desarrollo del servicio educativo cuyo comienzo y final calendarizado son los siguientes:

INICIO DE CLASES ESCOLARES 2026

- Lunes 16 de marzo

FIN DE CLASES ESCOLARES 2026

- Viernes 18 de diciembre

Cabe resaltar, que el Minedu aprobó también con respecto al Año Escolar 2026, que la organización del cronograma de semanas lectivas figure dividido en bloques por periodo vacacional, determinando así hasta 36 netamente de estudio, y 8 de gestión para el uso de personal administrativo, y entre los cuales figuran los docentes.

En ese sentido, el calendario escolar en Perú para el presente periodo, se ejecutará en cada colegio estatal y privado de la siguiente manera desde el lunes 2 de marzo:

Primer bloque de semanas de gestión (1 semana)

- 02/03 al 13/03

Primer bloque de 9 semanas lectivas

- 16/03 al 15/05

Segundo bloque de semanas de gestión

- 18/05 al 22/05

Segundo bloque de 9 semanas lectivas

- 25/05 al 24/07

Tercer bloque de semanas de gestión

- 27/07 al 07/08

Tercer bloque de 9 semanas lectivas

- 10/08 al 09/10

Cuarto bloque de semanas de gestión

- 12/10 al 16/10

Cuarto bloque de 9 semanas lectivas

- 19/10 al 18/12

Quinto bloque de semanas de gestión

- 21/12 al 31/12

Según la organización determinada y plasmada en la Resolución Ministerial N° 501, toda semana de gestión aprobada por el Minedu con miras al Año Escolar 2026, será utilizada para verificar avances y oportunidades de mejora en virtud a la labor del personal de cada Institución Educativa (IE), y teniendo en cuenta que figura asociada técnicamente al cumplimiento de las vacaciones tras el término del primer semestre y posterior culminación de clases programadas.

ESTOS REQUISITOS DEBEN CUMPLIRSE PARA OBTENER UNA VACANTE ESCOLAR EN 2026, SEGÚN MINEDU

Tras el término de un nuevo periodo escolar durante el 2025, ahora llega el turno de correr por una vacante para los niños y jóvenes de la EBR, siendo hasta dos modalidades de solicitud aquellas que hoy habilita el Minedu.

En ese sentido, y con respecto a las plazas disponibles, te compartimos el listado integrado por los requisitos que debes cumplir a fin de buscar conseguir alguna, y terminar presentando documentación de manera exitosa:

Ser mayor de edad

Contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) del representante legal y menor de edad (En caso de no disponer de cédula física, debes completar una declaración jurada y adjuntarla en sistema)

Mantener activo un número de teléfono y correo electrónico mediante los cuales se recibirán las notificaciones acerca del avance del proceso.

Con el Año Nuevo 2026 iniciado, comenzará también la carrera por alcanzar una vacante que asegure lugar de menores de edad en colegios públicos del Perú, confirmándose ahora la implementación de hasta dos modalidades de matrícula a nivel nacional.