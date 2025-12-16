En los últimos días, una nueva enfermedad respiratoria ha alarmado a millones de personas en el mundo debido a su rápida capacidad de contagio: la Influenza A H3N2, subclado K. Esta nueva variante, que ha afectado a varios países de Europa, Estados Unidos y América Latina, ha provocado un aumento en las hospitalizaciones de adultos mayores y personas con comorbilidades. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la designación H3N2 hace referencia a la combinación de la proteína hemaglutinina tipo 3 (H3) y la proteína neuraminidasa tipo 2 (N2). Así, expertos en salud informaron acerca de los síntomas que puede presentar una persona contagiada con este tipo de influenza. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

INFLUENZA A H3N2 SE PROPAGA RÁPIDAMENTE EN EUROPA, ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA

Tras la confirmación de los dos primeros casos de influenza H3N2 en menores de edad en el Perú, se ha generado preocupación entre las autoridades, que han instado a la población a adoptar las medidas necesarias para prevenir contagios. Por su parte, países como Reino Unido, Alemania, España e Italia han reportado un aumento en los casos de gripe, atribuible en parte a la variante H3N2 subclado K, lo que pone en alerta el sistema de salud en cada uno de estos lugares. Así, especialistas han advertido que la llegada de esta enfermedad es inminente a las demás naciones debido a la estación del invierno que se vive en esa parte del mundo y al constante flujo internacional de turistas.

De hecho, la Secretaría de Salud indicó que el contagio por Influenza se suele incrementar durante enero y febrero, siendo los más afectados las mujeres embarazadas, niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con afecciones médicas crónicas. Además, los médicos han confirmado que el virus puede permanecer activo entre dos y tres días en distintas superficies y que se puede transmitir con facilidad en ambientes cerrados o con poca ventilación. Por ello, resaltaron la importancia de la vacunación que protege de los virus AH1N1, AH3N2, tipo B y otras mutaciones, ya que tiene más del 70 % de eficacia para evitar hospitalizaciones y muertes. A continuación, una serie de recomendaciones para evitar el contagio de la ‘súper gripe’:

Mantener una adecuada higiene de manos mediante el lavado frecuente.

No tener contacto con personas infectadas de esta enfermedad.

Utilizar mascarillas en espacios concurridos.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar

Desinfectar regularmente las superficies de contacto frecuente.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA INFLUENZA A H3N2?

Según el National Health Service (NHS) del Reino Unido, la gripe H3N2 se transmite con mayor rapidez mediante gotículas respiratorias entre las personas. Por su parte, la OMS presentó los síntomas que podría tener una personas con esta enfermedad respitarotia: