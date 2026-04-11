Por Redacción EC

En la actualidad, son muchas las personas que tratan de consumir alimentos que ayuden a su cuerpo a mantenerse en buenas condiciones, siempre y cuando también se lleve una dieta adecuada. En ese contexto, algunos de ellos suelen añadir a su plan alimenticio algunas frutas que les brinde una variedad de beneficios para favorecer al organismo, entre las que se encuentran las fresas, el plátano, la manzana, la sandia, entre otros, las cuales son consideradas ricas en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales. Sin embargo, una fruta se ha convertido en la preferida de niños y adultos, especialmente durante la temporada de verano. Esto sin imaginar los grandes beneficios que este rico producto natural brinda a la salud. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.