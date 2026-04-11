En la actualidad, son muchas las personas que tratan de consumir alimentos que ayuden a su cuerpo a mantenerse en buenas condiciones, siempre y cuando también se lleve una dieta adecuada. En ese contexto, algunos de ellos suelen añadir a su plan alimenticio algunas frutas que les brinde una variedad de beneficios para favorecer al organismo, entre las que se encuentran las fresas, el plátano, la manzana, la sandia, entre otros, las cuales son consideradas ricas en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales. Sin embargo, una fruta se ha convertido en la preferida de niños y adultos, especialmente durante la temporada de verano. Esto sin imaginar los grandes beneficios que este rico producto natural brinda a la salud. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ FRUTA BRINDA BENEFICIOS PARA LA SALUD?

A través de una investigación del Journal of Agricultural and Food Chemistry, compartido por National Geographic, señala que beber jugo de sandía tras una rutina de entrenamiento puede reducir la frecuencia cardíaca y el dolor muscular, debido a su contenido de L-citrulina, un aminoácido que el organismo transforma en L-arginina, favoreciendo la relajación de los vasos sanguíneos y la circulación. Por ejemplo, de acuerdo con un informe publicado por el fisiólogo de la Universidad de Florida, Arturo Figueroa, las mujeres en etapa posmenopáusica mostraron mejoras en su salud cardiovascular tras seis semanas de consumo de suplementos de extracto de esta fruta con citrulina y arginina.

Eso no es todo, a través de los suplementos se ayudó a reducir la hipertensión en adultos obesos de mediana edad. El estudio indica que una porción de 300 ml de sandía aporta al menos un tercio de la ingesta diaria recomendada de vitaminas A y C, además de cerca del 9 % del requerimiento de potasio. Por último, la sandía, uno de los manjares por muchas personas, es una de las principales fuentes de licopeno, un antioxidante vinculado a la prevención y posible tratamiento del cáncer de próstata, cuya relación aún continúa en investigación, conforme comparte National Geographic.

¿QUÉ BENEFICIOS A LA SALUD BRINDA CONSUMIR PAN?

A través de un artículo publicado por la BBC, se informa que consumir ciertos tipos de pan puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, debido a su contenido de carbohidratos complejos, fibra dietética, vitaminas y minerales. Inclusive, la fibra es fundamental para la salud digestiva y la prevención de enfermedades como el cáncer colorrectal y la obesidad, que causa la muerte de miles de personas en el mundo. Así, la ingesta de pan puede contribuir a cubrir el consumo diario recomendado de aproximadamente 25 gramos de fibra. No obstante, suele haber confusión entre los conceptos de carbohidratos simples y complejos.

Los primeros pueden generar incrementos bruscos en los niveles de glucosa en sangre, mientras que los segundos producen un impacto gradual y sostenido, lo que ayuda a prevenir la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Así, dentro de una dieta equilibrada que incluya alimentos frescos, granos integrales, frutas, verduras y grasas saludables, el pan puede aportar energía y nutrientes esenciales. Por último, el artículo sostiene que tener un consumo moderado de dicho alimento ayudará a tener una sensación de bienestar y saciedad prolongada, favoreciendo una percepción más equilibrada del estado físico, según comparte la BBC.