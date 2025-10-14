A nivel mundial, uno de los recursos clave para regular la economía de muchos países es, sin duda, el petróleo, ya que, al ser el más utilizado, impulsa la maquinaria industrial, la economía y la producción energética. De hecho, es el principal responsable del 2,5 % del PIB global y de un tercio del suministro de energía primaria. Sin embargo, otros países enfrentan diversas dificultades como la inflación, que genera mucha incertidumbre entre las naciones. Por ello, a través de un informe, el Banco Mundial calculó el crecimiento económico de los países de América Latina y el Caribe para los años 2025 y 2026, en el que un pequeño, pero emergente país destaca por tener el mejor desempeño. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PAÍS TIENE EL MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA PARA EL 2026?

A través de un análisis del Banco Mundial, compartido por Bloomberg, en América Latina se tiene proyectado que Guyana tenga un crecimiento económico del 22,4 % para el 2026, debido al crecimiento de su industria energética como la explotación de sus reservas petroleras. Eso no es todo, otro de los factores que impulsarían al desarrollo de este país es la inversión extranjera y los elevados precios del combustible. De esta manera, dicha nación supera a grandes potencias económicas de la región, como Brasil, Chile, Perú y México, y espera mantener esta tendencia en los próximos años. A continuación, estos son los otros países que destacan por su progresión económica:

República Dominicana: 4,3 %

Panamá: 4,1 %

Argentina: 4 %

Paraguay: 3,7 %

Guatemala: 3,7 %

Surinam: 3,4 %

Nicaragua: 3 %

San Vicente y las Granadinas: 2,9 %

Colombia: 2,7 %

¿QUÉ PAÍS TIENE LA MAYOR CANTIDAD DE RESERVA DE PETRÓLEO EN SUDAMÉRICA?

De acuerdo con lo compartido por la plataforma Terra, la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela, que abarca 600 kilómetros de extensión y descubierta en 1936, es el país de Sudamérica que cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, gracias a sus más de 300.878 millones de barriles, los cuales tienen un alto contenido de azufre y viscosidad.

Aunque Venezuela posee las mayores reservas de petróleo a nivel mundial, enfrenta desafíos significativos para convertir este recurso en una fuente de prosperidad económica. Esto se debe a que cuenta con una infraestructura obsoleta y carece de la maquinaria adecuada para la extracción del petróleo. Por otro lado, Arabia Saudita ocupa el segundo lugar en este ranking, seguido por Canadá, Irak e Irán.