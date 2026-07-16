El Mundial 2026 no solo está dejando momentos históricos dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Uno de los grandes protagonistas de las redes sociales está siendo el creador de contenido norteamericano IShowSpeed, aunque no por las razones que él desearía. En internet ya se habla abiertamente de la “maldición de Speed”, un fenómeno que ha beneficiado directamente a la selección argentina en su camino a la gloria.

¿Qué es la ‘maldición de IShowSpeed’ en el Mundial 2026?

La teoría de los fanáticos en redes sociales es simple pero implacable: equipo al que Speed apoya en el estadio vistiendo su camiseta, equipo que termina eliminado o perdiendo el partido.

Lo curioso de esta edición mundialista es que el streamer ha desarrollado una obsesión por ver caer a la Argentina de Lionel Messi. Para lograrlo, ha asistido a los encuentros clave vistiendo la indumentaria oficial de los rivales de la Albiceleste, desatando un “efecto mufa” inmediato que ya es viral en plataformas como TikTok, X (antes Twitter) y YouTube.

Argentina vs. Inglaterra: El día que la maldición de Speed llegó a su límite

El capítulo más reciente y dramático de esta saga ocurrió este 15 de julio de 2026 en la semifinal disputada en Atlanta. Tras la victoria argentina ante Suiza en la ronda anterior —donde Speed vistió de rojo—, el streamer prometió romper el maleficio poniéndose la camiseta de Inglaterra. Antes de eso, también apoyó a Egipto y perdió. Lo mismo con Cabo Verde.

🚨| BREAKING: SPEED CAN’T BELIEVE ARGENTINA HAVE OFFICIALLY REACHED THE WORLD CUP FINAL 🤯🤯🇦🇷 pic.twitter.com/z5AgT7nYlS — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 15, 2026

Durante gran parte del partido, el plan pareció funcionar tras el gol inglés de Anthony Gordon al minuto 55, el cual Speed celebró eufóricamente quitándose la camiseta en su transmisión en vivo. Sin embargo, la “maldición” volvió a atacar en el cierre del encuentro:

Minuto 85: Enzo Fernández empató el marcador con un potente disparo de media distancia.

Enzo Fernández empató el marcador con un potente disparo de media distancia. Minuto 90+2: Lautaro Martínez conectó un cabezazo letal en el tiempo de descuento para sellar el 2-1 definitivo a favor de Argentina.

La transmisión de Speed capturó su total incredulidad y frustración en primera fila, consolidando una vez más su curiosa racha negativa.

El historial de víctimas: Los rivales de Argentina que apoyó Speed

La derrota de Inglaterra no es un hecho aislado. A lo largo del torneo, el creador de contenido ha acumulado un historial perfecto de derrotas apoyando a los contrincantes del combinado dirigido por Lionel Scaloni:

Suiza vs. Argentina: Speed asistió al estadio con la camiseta helvética. Argentina avanzó de ronda.

Speed asistió al estadio con la camiseta helvética. Argentina avanzó de ronda. Inglaterra vs. Argentina (Semifinal): Se puso la indumentaria de los “Three Lions” y los ingleses quedaron eliminados en el último suspiro con el gol de Lautaro Martínez.

Cada intento del streamer por ver perder a la Albiceleste ha terminado con él presenciando remontadas épicas y festejos argentinos en sus narices.

¿Se activará la ‘maldición’ de Speed en la gran final del Mundial?

Con Argentina clasificada a la gran final del Mundial 2026, la expectativa no solo está puesta en el planteamiento táctico del partido, sino en la decisión que tomará el influencer estadounidense.

En las redes sociales, miles de hinchas argentinos ya le piden irónicamente a Speed que compre la camiseta del otro finalista (España) y asista al estadio para asegurar el bicampeonato. Lo que comenzó como una rivalidad digital se ha transformado en el amuleto de la suerte más inesperado del fútbol mundial.