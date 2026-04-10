Netflix lo ha vuelto a hacer y ya tiene un nuevo éxito mundial que nadie se quiere perder. Se trata de una serie de amor y aventuras que estrenó su tercera temporada el pasado 3 de abril y con el paso de los días ha logrado posicionarse en el primer lugar de las listas en 77 países diferentes. Aunque en lugares como España ha tenido una pelea reñida por el trono, la serie se mantiene como la opción favorita de millones de personas que buscaban capítulos nuevos y emocionantes. Lo que más ha llamado la atención de los seguidores es que esta entrega no solo trae líos sentimentales más intensos, sino que también marca el regreso de personajes muy queridos que nadie esperaba volver a ver tan pronto. Descubre cuál es el nombre de esta exitosa producción, quiénes se unen al elenco en estos episodios y todos los detalles que la han convertido en el fenómeno televisivo del que todos hablan hoy.

¿QUÉ SERIE ES LA QUE DOMINA EL RANKING MUNDIAL?

La producción que lidera las listas internacionales es ‘Besos, Kitty’ (XO, Kitty). El lanzamiento de su tercera parte ha generado un impacto masivo, logrando vencer en popularidad a producciones de gran presupuesto como la versión live-action de ‘One Piece’ o el drama coreano ‘Bloodhounds’.

Según informa MeriStation, en el mercado español, la serie alcanzó un impresionante segundo puesto, quedando solo por detrás del éxito local ‘Clanes’. Con la firma de Jenny Han detrás del proyecto, la producción ya presume de una aprobación del 75% en sitios especializados como Rotten Tomatoes, demostrando que su mezcla de romance y comedia sigue encantando al público internacional.

¿CUÁL ES EL ARGUMENTO CENTRAL DE ESTA NUEVA TEMPORADA?

La historia se sitúa en el último año de estudios de Kitty en la escuela KISS de Seúl, justo después de que la protagonista disfrutara de un verano en la ciudad de Nueva York. En esta etapa, ella busca madurar, entender sus raíces coreanas y enfrentar decisiones que cambiarán su vida para siempre, todo mientras intenta manejar sus complicados sentimientos.

“Los dictados del corazón la llevan a un instituto elitista de Seúl y la joven celestina Kitty se da cuenta de que la vida, el amor y la familia son más complicados de lo que creía”, señala la sinopsis oficial.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE ESTA TERCERA ENTREGA?

Esta temporada destaca por integrar rostros nuevos y un regreso que ha emocionado a toda la comunidad de seguidores de la saga original:

Anna Cathcart: La actriz estrella que sigue liderando la historia como Kitty Song-Covey.

La actriz estrella que sigue liderando la historia como Kitty Song-Covey. Lana Condor: Es la gran sorpresa de estos capítulos, volviendo a su papel de Lara Jean para un esperado momento familiar.

Es la gran sorpresa de estos capítulos, volviendo a su papel de Lara Jean para un esperado momento familiar. Hojo Shin: Quien interpreta a Jiwon Ahn y ahora tiene un rol mucho más importante dentro de la trama principal.

El elenco crece con la llegada de Sule Thelwell en el papel de Marius y Christine Hwang interpretando a Gigi. Además, repiten sus papeles actores como Choi Min-yeong (Dae), Gia Kim (Yuri) y Sang Heon Lee (Min-ho).

¿QUÉ PUEDEN ESPERAR LOS SEGUIDORES DE LOS NUEVOS CAPÍTULOS?

Los usuarios se van a encontrar con una versión de la serie mucho más movida y llena de sorpresas que cambian el rumbo de la historia. Aunque Kitty tenía todo planeado para que su último año fuera perfecto, la realidad le pondrá varios obstáculos, incluyendo secretos sobre su madre y nuevos triángulos amorosos que nadie vio venir.

Es una entrega que combina el crecimiento personal con la diversión de la vida estudiantil en Corea, logrando que cada episodio sea más adictivo que el anterior.