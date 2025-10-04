Todo un reto ha representado para la ingeniería mundial al unir dos continentes a través de un tren considerado como el más largo del mundo. Este importante proyecto conecta más de diez países, iniciando su travesía en Portugal y culminando su extenso recorrido en Singapur. De esta manera, este proyecto representa un gran avance tecnológico y que ha logrado dos récords mundiales desde la puesta en funcionamiento. Sin embargo, los internautas se preguntan qué países atraviesa este recorrido ferroviario y cuáles son los precios de los boletos para vivir esta aventura única. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PAÍSES ATRAVIESA EL TREN DE PASAJEROS MÁS LARGO DEL MUNDO?

El viaje en tren más largo del mundo abarca 18 755 kilómetros y puede durar hasta 21 días sin detenerse, iniciando en Lagos, Portugal, y culminando en el estrecho de Singapur. Este extenso recorrido atraviesa 13 países, entre los que se incluyen Portugal, Francia, Rusia, China, Laos, Tailandia, Malasia y Singapur. Durante la travesía, se realizan paradas obligatorias en ciudades como Lisboa, París, Moscú, Pekín, Bangkok y Kuala Lumpur, entre otras, donde pasarán todo tipo de condición climática y horario.

@ramilladeaventura El Viaje En Tren Más Largo Del Mundo - Día 1 ♬ original sound - Rama

Este extenso trayecto ofrece la oportunidad de explorar diversos paisajes y culturas a lo largo de Europa y Asia, haciendo paradas obligatorias en ciudades estratégicas para realizar trasbordos y continuar el viaje. Asimismo, los viajeros deben tramitar al menos siete visados para atravesar todas las fronteras, enfrentando diferentes procesos migratorios y horarios de tren poco coordinados en ciertos trayectos. Además, se estima que el costo total del viaje asciende a unos 1 200 euros, considerando los boletos de tren y las conexiones adicionales.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL TÚNEL SUBMARINO MÁS LARGO DEL MUNDO?

Un nuevo proyecto conocido como E39 Rogfast, promovido por Statens vegvesen (Administración de Carreteras Públicas de Noruega), se alista para convertirse en el túnel más largo del mundo con 26,7 kilómetros de longitud y una profundidad máxima de 392 metros. En la actualidad, esta megaobra se encuentra en construcción en el suroeste de Noruega, conectando las ciudades de Trondheim y Kristiansand en poco tiempo. De esta manera, se reducirá drásticamente los tiempos de viaje en la costa oeste y reemplazará los cruces por ferry en invierno, debido a que las malas condiciones climáticas obligan a suspender cruces.

Según medios locales, esta obra está calificada como un hito en la ingeniería de Noruega, ya que se trata del primer túnel submarino de carretera con cuatro carriles. De hecho, la construcción se desarrolla mediante excavaciones en roca bajo el lecho marino, un proceso de alta complejidad que requiere tecnología de punta y personal especializado, lo que promete en un futuro repercusiones en la economía y turismo local. A pesar de que los trabajos se iniciaron en 2018, debido a la pandemia tuvo retrasos, por lo que ahora se estima que esté lista en el 2033. Por último, se espera que los futuros usuarios del túnel submarino paguen cerca de 30 dólares por utilizar este moderna vía.