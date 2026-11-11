La visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre, congregará a miles de fieles en Lima, Chiclayo, Pimentel, Cusco y Pucallpa. Ante la asistencia masiva prevista para las misas, vigilias y demás actividades, las autoridades han preparado un operativo nacional con más de 37.000 policías, vehículos, ambulancias y vigilancia aérea. Sin embargo, quienes participen también deberán tomar precauciones para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos y permanencia en los recintos. Desde los documentos necesarios para ingresar hasta las restricciones de circulación y las alternativas de transporte, existen disposiciones que conviene conocer antes de salir de casa. Conoce qué precauciones debes tomar para participar en las actividades del pontífice.

¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD DEBES CONSIDERAR SI ASISTIRÁS A LOS ENCUENTROS DEL PAPA LEÓN XIV?

El operativo nacional contará con más de 37.000 efectivos policiales y unidades de transporte y emergencia para reforzar la vigilancia. Ante esta convocatoria, las autoridades recomiendan a los asistentes:

Llegar con anticipación para evitar contratiempos en los accesos.

Llevar el documento de identidad y la entrada correspondiente.

Respetar los perímetros y las indicaciones del personal de seguridad.

Evitar empujones y aglomeraciones.

Mantenerse hidratados y solicitar asistencia médica ante cualquier malestar.

También es conveniente establecer un punto de encuentro con familiares o acompañantes, especialmente si se acude con niños o adultos mayores.

¿QUÉ DEBES PREPARAR ANTES DE SALIR DE CASA?

Comprueba la dirección, la puerta, el bloque y el horario asignados en tu registro. Si la actividad requiere código QR, recuerda que la entrada es personal e intransferible, por lo que no debes compartirla mediante fotografías o capturas de pantalla.

Para permanecer varias horas en el lugar, prepara una mochila ligera que incluya:

Agua y protector solar.

Sombrero o gorra.

Medicamentos indispensables.

DNI y entrada correspondiente.

Utiliza ropa cómoda y calzado adecuado para caminar.

Además, consulta la plataforma digital del Senamhi, que ofrece pronósticos, avisos meteorológicos y datos sobre radiación ultravioleta para Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El papa León XIV en Argentina. | Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / Juan Ignacio Roncoroni

¿QUÉ DEBES SABER SOBRE LOS ACCESOS Y LAS RESTRICCIONES DE CADA ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA VISITA DEL PAPA?

Actividades en el Centro Histórico de Lima

Las actividades contarán con filtros policiales y anillos de seguridad. Para ingresar a la plaza de Armas se habilitarán accesos peatonales por los jirones Huallaga, Junín, Carabaya y Conde de Superunda. Algunos sectores tendrán restricciones o exigirán acreditación.

Vigilia juvenil en el Estadio Nacional

El jueves 12 de noviembre se realizará una vigilia de oración para jóvenes y universitarios. Las puertas abrirán a las 11:00 am y el encuentro con León XIV será de 6:00 pm a 7:30 pm. Los asistentes deberán ingresar por la tribuna indicada en sus boletos.

No estará permitido acampar en los exteriores ni utilizar vehículos particulares, pues no habrá estacionamientos dentro del perímetro operativo. El recinto contará con ambulancias, personal médico, brigadas de búsqueda y voluntarios para atender emergencias y extravíos.

Misa en la Base Aérea Las Palmas

La ceremonia será el lunes 16 de noviembre, a las 10:30 am, en Santiago de Surco. Ante la previsión de recibir a más de 1,2 millones de personas, las puertas abrirán a las 10:00 pm del domingo 15.

Las Palmas tendrá 14 accesos y cada asistente deberá utilizar el asignado en su entrada. Será obligatorio presentar DNI, pasaporte o carné de extranjería junto con el boleto QR. Estará prohibido ingresar con armas, objetos punzocortantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, cigarrillos y vapeadores. Tampoco se permitirá correr, empujar o cambiar de ubicación durante el recorrido papal.

La ATU habilitará ocho rutas especiales con más de 1.000 buses para trasladar a los asistentes hacia la Base Aérea Las Palmas y facilitar su regreso después de la ceremonia. Además, ampliará los horarios del Metropolitano, la Línea 1 del Metro y los corredores Rojo, Azul y Morado, que ofrecerán servicios nocturnos.

Daniel Prado, Country Manager de Yango Perú, recomendó verificar la puerta asignada, comparar las rutas disponibles, coordinar un punto de descenso fuera de las zonas restringidas y calcular tiempo adicional para caminar y pasar los controles. También aconsejó establecer un lugar de reencuentro con los acompañantes fuera del perímetro de seguridad.

Misa en las Pampas de Pimentel

La ceremonia será el viernes 13 de noviembre y requerirá inscripción previa y una entrada gratuita con código QR. Las puertas abrirán desde las 8:00 pm del jueves 12 hasta las 8:00 am del día siguiente.

El operativo contará con cuatro accesos, 50 buses nocturnos y estacionamientos. Algunos asistentes deberán caminar entre tres y cuatro kilómetros hasta la explanada, por lo que se recomienda llevar agua, utilizar zapatillas y evitar equipaje pesado.

La zona tendrá anillos de seguridad, cierres viales, equipos médicos y vigilancia desde un helicóptero policial. Los drones privados estarán prohibidos y solo podrán operar los autorizados por la Policía Nacional y la Fuerza Aérea. Cualquier situación inusual deberá reportarse a la Central 105, según informa Infobae.

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