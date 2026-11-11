¿Asistirás a los encuentros del papa León XIV? Estas medidas de seguridad podrían evitarte problemas | Foto: EFE
¿Asistirás a los encuentros del papa León XIV? Estas medidas de seguridad podrían evitarte problemas | Foto: EFE
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre, congregará a miles de fieles en Lima, Chiclayo, Pimentel, Cusco y Pucallpa. Ante la asistencia masiva prevista para las misas, vigilias y demás actividades, las autoridades han preparado un operativo nacional con más de 37.000 policías, vehículos, ambulancias y vigilancia aérea. Sin embargo, quienes participen también deberán tomar precauciones para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos y permanencia en los recintos. Desde los documentos necesarios para ingresar hasta las restricciones de circulación y las alternativas de transporte, existen disposiciones que conviene conocer antes de salir de casa. Conoce qué precauciones debes tomar para participar en las actividades del pontífice.

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