El papa León XIV recorrerá distintos tramos de la Costa Verde durante sus desplazamientos entre Lima y el Callao, antes de concluir su visita apostólica al Perú. (Foto: Shutterstock)
El papa León XIV recorrerá distintos tramos de la Costa Verde durante sus desplazamientos entre Lima y el Callao, antes de concluir su visita apostólica al Perú. (Foto: Shutterstock)
Por Redacción EC

El papa León XIV cumple este lunes 16 de noviembre su última jornada de actividades en el Perú y recorrerá parte de la Costa Verde como parte de sus desplazamientos entre Lima y el Callao. El itinerario contempla una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y, posteriormente, su traslado a la Base Aérea Las Palmas, donde presidirá una multitudinaria misa antes de regresar al Vaticano.

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