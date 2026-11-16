El papa León XIV cumple este lunes 16 de noviembre su última jornada de actividades en el Perú y recorrerá parte de la Costa Verde como parte de sus desplazamientos entre Lima y el Callao. El itinerario contempla una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y, posteriormente, su traslado a la Base Aérea Las Palmas, donde presidirá una multitudinaria misa antes de regresar al Vaticano.

¿Cuál será la primera ruta del papa León XIV por la Costa Verde?

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), el primer recorrido del pontífice partirá desde la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María, con dirección a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. Su llegada a este establecimiento está prevista para las 8:30 de la mañana.

La comitiva papal saldrá por la avenida Salaverry, continuará por la avenida 28 de Julio y luego tomará la avenida Brasil. Posteriormente, ingresará por el jirón Diego Ferré para dirigirse hacia la Bajada Brasil, punto desde el cual descenderá al circuito de playas de la Costa Verde.

Una vez en la vía costera, el vehículo que trasladará al santo padre avanzará hasta el óvalo Grau, en el Callao. Desde allí, continuará por la avenida Miguel Grau y la avenida Marco Polo, hasta llegar a la avenida Dos de Mayo, donde se encuentra el hogar de adultos mayores, en el jirón Constitución 779.

¿Qué actividad cumplirá el papa León XIV en el Callao?

En la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, León XIV tendrá un encuentro con los adultos mayores residentes y los trabajadores del establecimiento. La visita forma parte de las actividades pastorales previstas para su último día en territorio peruano.

El centro fue fundado el 27 de enero de 1942 y es administrado por la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. La institución desarrolla su labor bajo el lema «Cuidar los cuerpos para salvar las almas» y brinda atención a personas de edad avanzada.

La segunda ruta por la Costa Verde: del Callao hacia Las Palmas

Después de cumplir su visita en el Callao, el papa León XIV se trasladará a la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, donde tiene previsto presidir la misa de despedida de su viaje apostólico. Según el itinerario difundido, este segundo desplazamiento también incluirá un tramo por la Costa Verde, esta vez en dirección a Lima.

La ruta principal comenzará en la avenida Marco Polo y continuará por la avenida Miguel Grau, para luego incorporarse al circuito de playas. A la altura de Miraflores, la comitiva tomará la subida Armendáriz, seguirá por la avenida Balta y finalmente ingresará a la avenida Jorge Chávez, en Surco, para llegar a la base aérea.

¿A qué hora será la última misa del papa León XIV en Perú?

La Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas está programada para las 10:30 de la mañana de este lunes 16 de noviembre. Se trata de uno de los actos centrales de la jornada final y se espera la asistencia de una multitud de fieles que buscan despedir al pontífice.

Esta celebración marcará el cierre de las actividades religiosas públicas de León XIV en el país. Su visita a Las Palmas representa el último encuentro multitudinario previsto en su agenda peruana, luego de recorrer distintas regiones y sostener reuniones con representantes de la Iglesia y la sociedad.

¿Cuándo partirá el papa León XIV del Perú rumbo al Vaticano?

Tras la misa, el pontífice se dirigirá al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, donde participará en una ceremonia oficial de despedida. De acuerdo con la agenda difundida, este acto está programado para las 13:15 horas y reunirá a autoridades y representantes que acompañarán el cierre de su visita.

Treinta minutos después, a las 13:45, León XIV tiene previsto abordar el avión que lo llevará de regreso a Roma. Con esta partida concluirá su viaje apostólico al Perú, iniciado el 11 de noviembre, que incluyó actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, como parte de su gira sudamericana.