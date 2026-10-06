Como parte de su gira mundial “ARIRANG World Tour”, BTS, una de las agrupaciones más populares de la música surcoreana, ya se encuentra en Lima para ofrecer tres históricos conciertos en el Estadio San Marcos. El esperado encuentro reúne a la banda con miles de fanáticos peruanos, quienes esperan con entusiasmo sus presentaciones. En ese sentido, con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar la movilidad de los miles de asistentes, la Municipalidad de Lima, en coordinación con sus gerencias, anunció una serie de medidas que contemplan el despliegue de 1 000 agentes. Esta buena noticia se dio gracias a la preocupación que mostraron los fanáticos, conocidos principalmente como ARMYs. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE QUE APLICARÁ LA MUNICIPALIDAD DE LIMA DURANTE LOS CONCIERTOS DE BTS EN EL ESTADIO SAN MARCOS?

A través de una nota de prensa, la Municipalidad de Lima informó que, en el marco de los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos, programados para el 7, 9 y 10 de octubre, dispuso una serie de medidas a favor de los asistentes. Durante una reunión con las principales representantes del fandom de la agrupación coreana y gerencias municipales, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que desplegará alrededor de 1 000 agentes en cada fecha de concierto para reforzar la seguridad, movilidad, fiscalización, atención de emergencias, limpieza y orden en los espacios públicos.

Asimismo, el burgomaestre indicó que se realizarán operativos contra el comercio ambulatorio y la venta irregular de entradas, en coordinación con Indecopi. En cuanto al transporte, señaló que se coordina con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) la implementación de medidas destinadas a facilitar el desplazamiento de los espectadores al finalizar el espectáculo. “Ya se ha coordinado con el presidente de ATU, David Hernández, para que la movilidad esté garantizada y haya transporte para las personas”, dijo Reggiardo.

¿QUÉ SECTORES ECONÓMICOS SE BENEFICIARÁN CON LA LLEGADA DE BTS AL PERÚ?

En entrevista con RPP, la Cámara de Comercio de Lima destacó las expectativas económicas que genera la llegada de BTS a Lima, cuyos conciertos están programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, la cual favorecerá a diversas empresas de la capital con importantes ingresos económicos. De acuerdo con la CCL, proyecta 118 mil asistentes durante las tres fechas y cerca de S/100 millones en ingresos por la venta de entradas. No obstante, ante la llegada de la banda coreana a la capital peruana, los sectores que podrían beneficiarse de un mayor gasto por parte de los asistentes son los hospedajes, restaurantes, taxis por aplicativo, transporte público y servicios de delivery.

Eso no es todo, pues otros sectores, como la belleza coreana, cosmética, fotografía, video, diseño, marketing y creación de contenido, también podrían obtener mayores ganancias ante la expectativa de las ARMY por vivir de cerca la llegada de sus artistas favoritos. En cuanto a emprendimientos y negocios en Mesa Redonda, ubicado en el Cercado de Lima, la CCL indicó que sacarán provecho con la venta de presentes y otros artículos relacionados al conjunto asiático. Finalmente, la institución gremial privada estimó que la economía de las micro y pequeñas empresas (mype) podría dinamizarse entre S/150 millones y S/200 millones durante estas fechas, conforme comparte RPP.