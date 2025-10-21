Por cuarto año consecutivo tras el periodo de coyuntura sanitaria que paralizó la realización de sus recorridos procesionales, el Señor de los Milagros nuevamente es levantado en anda para caminar por las principales calles limeñas del Centro Histórico y distritos aledaños. Emocionando y conmoviendo a los fieles devotos, ahora la imagen del también llamado Cristo de Pachacamilla, se alista a visitar la Provincia Constitucional del Callao, y de manera extraordinaria luego de más de 20 años para beneplácito de cada chalaco.

ASÍ SERÁ EL RECORRIDO EXTRAORDINARIO DE LA IMAGEN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS POR LAS CALLES DEL CALLAO

El sábado 4 de octubre de 2025, la sagrada imagen del Señor de los Milagros, empezó a recorrer las principales calles ubicadas en el Centro Histórico capitalino, y según programación a cargo del Arzobispado de Lima, su cuarta salida representará un hecho histórico para la comunidad religiosa de la Provincia Constitucional del Callao.

De acuerdo a información compartida de manera oficial, el primer puerto recibirá al Cristo de Pachacamilla tras más de 20 años, casi 22, y segunda vez en su icónica historia de procesiones, generando así gran expectativa entre los fieles chalacos que podrán observarlo en el tradicional Nazareno Móvil.

A propósito del recorrido extraordinario programado para el domingo 26 de octubre, te compartimos los detalles entorno a la ruta establecida para llevarse a cabo, y el despliegue que activará la propia Municipalidad Provincial del Callao a cargo de Pedro Spadaro:

Inicio de procesión desde la avenida Tacna para luego continuar recorrido por Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria, y La Marina hasta llegar a Guardia Chalaca, Sáenz Peña, y Pacífico donde se presidirá la Santa Misa.

Desde el Santuario de las Nazarenas, la sagrada imagen del Señor de los Milagros saldrá el domingo 26 de octubre, y para recorrer las principales calles del Callao luego de más de 20 años. (Fuente: Arzobispado de Lima)

Finalizada esta ceremonia litúrgica, el Señor de los Milagros retornará por la avenida Sáenz Peña pasando por Guardia Chalaca, La Marina, Universitaria, Mariano H. Cornejo, Tingo María, Óscar R. Benavides y Nicolás de Piérola como en la ida, retornando así al Centro Histórico (Tacna) para hacer su ingreso al Santuario de las Nazarenas.

"Ese día, domingo 26 de octubre, esperamos que la imagen, a través de su Nazareno Móvil, llegue aproximadamente a las diez de la mañana en las intermediaciones de la avenida La Marina con Insurgentes“, refiere Omar Chávez Nanquén, gerente de Participación Vecinal de la Municipalidad Provincial del Callao, en diálogo concedido a RPP, puntualizando además, y con respecto a la seguridad, que “habrá en despliegue 15 cámaras” mediante las cuales se podrá apreciar “todo lo que va a ocurrir en esta procesión”, mientras 1.500 efectivos de seguridad entre serenos de toda la mancomunidad, y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), procederán a resguardar la sagrada imagen del Señor de los Milagros.

LA PRINCIPAL DIFERENCIA Y QUE MUCHOS NO NOTAN ENTRE LA IMAGEN ORIGINAL DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS Y AQUELLA QUE ES LEVANTADA EN ANDAS

Cada año, y entre los meses de octubre y noviembre, la venerada imagen del Señor de los Milagros recorre el Centro Histórico de Lima y distritos aledaños, siendo en 2025 el Callao, la provincia constitucional donde el tradicional Nazareno Móvil dirá presente para trasladar a su sagrada figura, y terminar bendiciendo a los fieles devotos chalacos.

Tomando en consideración la relevancia que tiene para el Perú, existe un hecho que hoy llama la atención, y pasa incluso inadvertido cuando se trata de glorificar al Cristo de Pachacamilla.

A propósito de la imagen del Señor de los Milagros que todos conocemos, el detalle casi imperceptible al cual nos referimos es aquel que figura relacionado al pie derecho adelantado y clavado de Cristo en pintura mural, mientras la imagen llevada en andas, lo tiene al izquierdo ocupando esa misma posición.

Cabe resaltar, que con el transcurrir de los años, el venerado Cristo Moreno que representa a Jesucristo crucificado, ha evidenciado ligeros cambios como el detallado líneas arriba, pero sin perder la esencia religiosa dejada por quien la pintara por primera vez.

¿QUIÉN FUE LA PERSONA QUE PINTÓ POR PRIMERA VEZ LA SAGRADA IMAGEN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

La historia sobre el esclavo que pintó la imagen original del Señor de los Milagros que actualmente recorre las calles limeñas en andas de los hermanos cargadores pertenecientes a la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas (HSMN), data del siglo XVII cuando la población de la ciudad capital crecía vertiginosamente con la llegada de siervos provenientes del África occidental.

De acuerdo a información compartida por el sitio web de noticias católicas, ACI Prensa, hace más de 300 años, los denominados angolas conformaron una congregación o hermandad que tenía como integrante a un hombre llamado Pedro Dalcón, conocido por sus amigos o compañeros con el seudónimo de ‘Benito’, quien posteriormente se convertiría en el creador de un bello lienzo hecho a mano con la imagen representativa del Cristo de Pachacamilla.

Raúl Porras Barrenechea fue uno de los historiadores peruanos que acogió el suceso como tal, y según sus fuentes y enfoques escritos sobre el tema, el esclavo africano, motivado por su propia fe, pintó a Jesucristo crucificado sobre una pared de adobe en 1651, y a partir de entonces el retrato representaría el comienzo de una devoción que iría consolidándose con el acontecimiento de hechos simbólicos.

Cabe resaltar como parte de la narrativa en torno a ‘Benito’, que habría dedicado parte de su vida a atender a las víctimas de la epidemia de fiebre amarilla que azotaba Lima por ese entonces, y asimismo pese a que no contaba con estudios completos de pintura, en sus tiempos libres disfrutaba de realizar obras de arte en lienzo.

¿QUÉ OCURRIÓ CON LA IMAGEN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS TRAS SER PINTADA POR PEDRO DALCÓN EN PACHACAMILLA?

Tras llevar a cabo tan majestuosa e icónica obra en el barrio de Pachacamilla, el creador del Señor de los Milagros fue testigo de cómo la imagen de su autoría permaneció inquebrantable pese a los embates de la naturaleza.

El 13 de noviembre de 1655, un terremoto estremecería y sacudiría tanto Lima como el Callao, dejando muertes, derrumbes y desolación a su paso, pero misteriosamente la pared de adobe no se desplomaría y conservaría intacta.

A partir de entonces, la fe en el Señor de los Milagros en Perú y otras 260 ciudades de diversas partes del mundo debido a la conformación de hermandades, se traduciría en tradición, fervor y creencia que supera toda adversidad.