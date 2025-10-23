Existen programas y series que terminan entreteniendo a los adultos, pero también dibujos animados que por diversas características generan lo propio en menores de edad. Hoy los niños cuyas edades oscilan entre los 3 y 5 años, se encuentran bajo la supervisión de padres o apoderados que de acuerdo a recomendaciones brindadas por especialistas, buscan regular su tiempo frente a la TV, y en esa línea dejarlos observar contenido con coloridos beneficios.

ESTOS SON LOS DIBUJOS ANIMADOS RECOMENDADOS POR ESPECIALISTAS PARA NIÑOS ENTRE LOS 3 Y 5 AÑOS DE EDAD

Hoy las obligaciones de un padre implican el fortalecimiento de crianza que desde casa empieza a verse evidenciado, y más aún cuando permitimos que los hijos puedan mirar contenido variado, y muchas veces perjudicial para su crecimiento.

Es así como los niños entre los 3 y 5 años de edad, empiezan a experimentar diversas emociones, y frente a una TV observando dibujos animados que llaman la atención debido a características muy puntuales ligadas a la psicología.

Al respecto, y según lo precisa plataforma especializada al respecto, te compartimos el listado de propuestas o programas que como padre, puedes permitirles observar durante el tiempo en casa, y resulta recomendable para hasta generar sanas dinámicas familiares:

BLUEY

POCOYÓ

LAS TRES MELLIZAS

PEPPA PIG

PLAZA SÉSAMO

En líneas generales, estos dibujos animados combinan educación con entretenimiento, despertando así las carcajadas de los niños mientras desarrollan tanto sus habilidades cognitivas como sociales y emocionales.

“Una parte del tiempo hay que estar presentes para ver si lo que miran es adecuado y ayudarles a interpretar lo que están viendo”, remarca especialista consultada por parte de Psicología y Mente, puntualizando además en que dicha actitud, termina fomentando el aprendizaje, y les permite descubrir cómo es que realmente se sienten ante contenidos de carácter infantil.

¿CUÁNTO TIEMPO RESULTA RECOMENDABLE QUE MI HIJO ESTÉ JUGANDO CON UNA CONSOLA? ESTO REVELAN EXPERTOS AL RESPECTO

A menudo, los más pequeños del hogar tienden a divertirse no solamente a través del juego físico, sino también empleando dispositivos electrónicos que puede conllevar a la formación de ciertas alteraciones si los padres permiten excesos.

Con respecto a la relación entre los videojuegos y niños que disfrutan jugando PlayStation, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría aconseja que el tiempo asignado para desarrollar esta clase de actividades diarias, sea entre “30 a 60 minutos durante los días de escuela y menos de 2 horas en los días de descanso”.

Esto último lo comparte también Child Mind Institute, haciendo hincapié además en la importancia que representa evitar “cualquier juego con violencia o contenido sexual gráfico”.

“Otra buena regla es permitir que los niños jueguen únicamente después de haber hecho sus tareas y quehaceres”, añade dicha organización estadounidense que brinda atención prioritaria a la salud mental infantil muchas veces comprometida por la cantidad de horas expuestas a un dispositivo móvil o PC jugando videojuegos.

Los niños no deben pasar más de 60 minutos frente a dispositivos electrónicos, según la Academia Americana de Pediatría. (Fuente: iStock) / EvgeniyShkolenko

Las instituciones especializadas velan por el bienestar de cada niño y adolescente a nivel global, siendo por ello vital que los padres consideren las recomendaciones compartidas con el objetivo de salvaguardar integridad evitando el padecimiento de depresión, ansiedad, timidez, y hasta la agresión física.

Identifica si tu hijo evidencia obsesión con los videojuegos, y termina poniéndose “triste, irascible o ansioso” si le impides jugarlos, “desea jugar más y más y no puede jugar menos o dejar de hacerlo”, ya no le interesa realizar otras actividades que solía disfrutar diariamente, e incluso miente acerca de la cantidad de tiempo que puede pasar frente a dispositivos electrónicos buscando aliviar el mal humor.

ESTAS OTRAS RECOMENDACIONES BRINDAN LOS EXPERTOS PARA QUE LES LIMITES EL TIEMPO JUGANDO VIDEOJUEGOS

Vigilancia de contenido

- Asegúrate de revisar contenido del videojuego que pretendes comprarle a tu hijo, procurando igualmente luego estrenarlo con él para verificar en qué consiste.

Potencia vida familiar

- “Los videojuegos son adoptados por los niños y sobre todo por los adolescentes para llenar un vacío”, considera la Clínica Universidad de Navarra, sugiriendo por ello que como padre puedas promover una actitud de educación integradora, y también fomentar la comunicación.