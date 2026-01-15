Ha iniciado el verano 2026 en Perú, y desde el Gobierno a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), brindando detalles entorno a un clima cuyas condiciones puntuales se registran bajo ciertos niveles de alerta. Ahora, y con relación al mes de enero, viene llamando precisamente la atención, la información referente a la ocurrencia de peligrosos fenómenos atmosféricos sobre hasta 12 regiones del país, tal y como lo termina advirtiendo nuevo aviso de carácter preventivo.

EL SENAMHI EMITE ALERTA NARANJA POR PELIGROSO FENÓMENO QUE SE MANIFESTARÁ EN ESTAS 12 REGIONES

De manera periódica, el Senamhi como organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), emite datos relacionados a la probable ocurrencia de acontecimientos que podrían perjudicar a diversas ciudades peruanas, pronosticándose a partir de la medianoche del jueves 15 de enero, la presencia de precipitaciones de “moderada a fuerte intensidad” en hasta 12 regiones pertenecientes a la selva.

Ante lo expuesto, hoy resulta importante compartirte los detalles acerca del Aviso N° 012, y cuya duración asciende a las 47 horas en las cuales terminará por evidenciarse lluvias acompañadas de “descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h” hasta la noche del viernes 16.

Con respecto a las zonas de posible afectación según pronóstico brindado por parte del Senamhi desde el jueves 15 de enero, te compartimos a continuación los nombres de las 12 regiones peruanas que debido a la presencia de precipitaciones de verano, se encuentran bajo alerta naranja, y experimentarán acumulados próximos a los 50 mm/día:

Amazonas

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huánuco

Junín

Loreto

Madre de Dios

Pasco

Puno

San Martín

Ucayali

De acuerdo a la información compartida oficialmente por parte del organismo adscrito al MINAM, las "lluvias intensas en la selva vienen ocasionando un incremento en los caudales de los ríos Perené, Huallaga y Ucayali“, y cuyos valores hoy ”se encuentran por encima de los niveles habituales para esta época del año, lo que ha activado el umbral hidrológico amarillo" por el cual figura activado un “escenario de vigilancia y posible incremento del riesgo”.

LAS RECOMENDACIONES BRINDADAS POR EL INDECI ENTORNO A AVISO N° 012 DEL SENAMHI

Ráfagas de viento

- Asegura bien los techos y vigas para evitar desprendimiento.

- Asegura los vidrios de las ventanas y cubre los puntos de entrada de aire y polvo a tu vivienda.

- Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, ya que este fenómeno puede ocasionar su caída, y terminar provocando un incendio.

- Asegúrate de que alrededor de la vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes inestables u otro tipo de material que pudieran generar accidentes.

- Evitar en lo posible salir de tu vivienda.

- Si vas a viajar, infórmate de las condiciones de los vientos en el camino hacia el lugar a donde te diriges.

Fuertes lluvias

- Aléjate y no cruces zonas inundadas ni ríos.

- Ten presente que los deslizamientos, flujos de lodos y derrumbes pueden acelerarse durante la ocurrencia de precipitaciones intensas o continuas.

- Refuerza tu techo y cubre aquellas zonas donde identifiques huecos.

- Despeja la azotea de tu casa y protege el techo con capa de concreto, y pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.

- Desconecta y aléjate de artefactos eléctricos, cortando además el suministro eléctrico si existe riesgo de que el agua ingrese a casa.

- Permanece en construcciones cerradas y seguras como casas, escuelas y edificios públicos.

- Si vas a manejar un vehículo, hazlo con precaución ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.

Fuente: INDECI