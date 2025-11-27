La edición global de National Geographic Travel ha vuelto a fijarse en el Perú, esta vez para resaltar destinos que rara vez aparecen en las guías tradicionales. Su reportaje más reciente revela espacios donde la naturaleza, la arqueología y la aventura se combinan de manera sorprendente, desde lagunas escondidas hasta complejos ancestrales que permanecen casi intactos.

Estos escenarios, distribuidos entre la sierra, la selva y la costa sur, se presentan como alternativas ideales para quienes buscan experiencias distintas sin alejarse demasiado de Lima o invertir grandes sumas. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DESTACÓ NATIONAL GEOGRAPHIC SOBRE LOS DESTINOS OCULTOS DEL PERÚ?

En su informe, bajo el título “Exploring Peru’s hidden corners, where desert lagoons meet forest fortresses”, National Geographic describe que estos rincones poco visitados reúnen lagunas turquesas entre montañas, fortalezas antiguas envueltas en neblina y hasta oasis en medio del desierto a los que se puede llegar desde Lima por solo S/30.

Además, la revista internacional anima a ampliar los itinerarios más allá de los destinos clásicos y sitúa a Áncash, Ica y Amazonas como un triángulo esencial para la aventura. También resalta que estos lugares preservan ruinas, rutas de trekking y una biodiversidad que mantiene al país dentro del grupo de naciones megadiversas reconocido por Conservation International.

Huaraz, Áncash. (Foto: AFP) / Worldpackers

¿QUÉ JOYAS ARQUEOLÓGICAS IMPACTARON A LA PUBLICACIÓN INTERNACIONAL?

El reportaje resalta que el Perú continúa siendo un referente mundial en arqueología, aunque buena parte de su legado permanece fuera de la masificación turística. Entre los sitios que más llamaron la atención figura Chavín de Huántar, un complejo ceremonial de aproximadamente 3.000 años ubicado a pocas horas de Huaraz, donde antiguamente se realizaban rituales en galerías subterráneas conectadas a un icónico monolito. También recuerda las Líneas de Nasca, los célebres geoglifos que podrían estar vinculados a ceremonias dedicadas al agua y que solo se aprecian plenamente desde pequeñas avionetas.

Líneas de Nasca. | Foto: Andina

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ FUERON PRESENTADAS COMO RUTAS ESENCIALES PARA LA AVENTURA?

La revista destaca a Áncash como uno de los epicentros del trekking mundial, gracias a la Cordillera Blanca y a sus más de 300 lagunas formadas por glaciares. Rutas como la caminata hacia la Laguna 69 y el exigente circuito del Santa Cruz figuran entre los puntos fuertes del artículo. En Amazonas, se menciona el ascenso en teleférico hacia Kuélap y el sendero que conduce a las cataratas de Gocta, una caída de más de 2.500 pies envuelta en leyendas locales. Ica también brilla por sus paisajes desérticos, sus oasis accesibles y su reconocida tradición vitivinícola.

Ubicada en la región de Amazonas, Kuelap es una antigua ciudadela preincaica que rivaliza con Machu Picchu en tamaño y belleza arquitectónica. (Foto: Perú Travel). / Perú Travel

¿QUÉ SEÑALÓ NATIONAL GEOGRAPHIC SOBRE LA BIODIVERSIDAD Y LA GASTRONOMÍA DEL PERÚ?

Según recoge Infobae, el informe destaca la riqueza natural del Perú, incluido entre los 17 países megadiversos del planeta por su variedad de aves, bosques y especies únicas. Entre ellas sobresale el colibrí cola de espátula, que puede observarse en Cocachimba, y el gallito de las rocas, visible al amanecer en los alrededores de Gocta. La gastronomía también captó la atención de la revista, que menciona desde platos amazónicos como el tacacho con cecina hasta ceviches en versiones andinas y costeras, además de recordar que Ica reúne miles de productores de vino y pisco.

