Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese contexto, una serie de ficción que combina suspenso y thriller psicológico se ha convertido en una de las favoritas del público desde su estreno en la plataforma. Si bien esta producción alemana llegó en 2023, sus más de 413,3 millones de horas reproducidas en todo el mundo le permitieron obtener un premio Emmy Internacional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SERIE ALEMANA HA SIDO LA MÁS VISTA EN NETFLIX?

Estrenada en septiembre de 2023, ‘Mi dulce niña’ se ha convertido en un éxito internacional en Netflix, al acumular 85,7 millones de visualizaciones y 413,3 millones de horas reproducidas hasta diciembre de 2025. Incluso, durante un periodo, esta producción alemana se mantuvo entre las cinco miniseries más vistas de la plataforma, superando en número de visualizaciones a títulos como ‘Griselda’ y ‘¿Quién es Erin Carter?’. En cuanto a su trama, la historia sigue a Lena y a dos niños que viven cautivos en una casa aislada, sometidos a estrictas reglas impuestas por su secuestrador.

Sin embargo, sus vidas dan un giro inesperado cuando logran escapar, aunque la huida los conduce a un misterio mucho más complejo de lo que imaginaban. Tras escapar, se renueva la esperanza de los padres, quienes llevan cerca de 13 años buscándola insaciablemente por diferentes lugares. No obstante, al llegar al hospital, descubren que la mujer rescatada no es su hija, un inesperado giro que da inicio a una trama llena de secretos, identidades y revelaciones, conforme comparte la plataforma Spinof.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA SERIE BASADA EN EL ÚLTIMO LIBRO DE LA SAGA ‘CREPÚSCULO’?

De acuerdo con el medio especializado What’s on Netflix, la plataforma de streaming prepara una serie animada basada en ‘Sol de medianoche’, la novela de Stephenie Meyer que relata los acontecimientos de ‘Crepúsculo’ desde la perspectiva de Edward Cullen. Por su parte, Kevin Beggs, presidente de Lionsgate Television, confirmó que el proyecto contempla el desarrollo de dos temporadas para alegría del público, con las que se busca ampliar el universo de la saga vampírica.

Así, esta apuesta, poco habitual para una producción de este tipo, reflejaría la confianza de Netflix en la franquicia. No obstante, aún no se ha confirmado si la segunda temporada continuará adaptando ‘Sol de medianoche’ o abordará otras novelas de Meyer, conforme comparte OkDiario. “Se trata de un encargo de dos temporadas de animación para adultos en Netflix. Stephenie y su equipo están muy involucrados; de hecho, dirigen el proceso junto a nosotros en Netflix”, dijo Beggs.

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