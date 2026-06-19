Un año más, los papás de gran parte del mundo serán agasajados durante el tercer domingo de junio gracias a la conmemoración del Día del Padre 2026. La trascendental efeméride que busca enaltecer ante todo la paternidad y la crianza de su descendencia por parte de los varones en el seno familiar, es celebrada mediante la organización de reuniones, salidas a restaurantes, paseos, entre otras actividades. En ese contexto, es habitual que diversas empresas organicen actividades, espectáculos, propuestas de entretenimiento y presentaciones musicales alusivas a esta fecha, con opciones pensadas para todos los gustos y edades. Así, para este fin de semana, conciertos y eventos en Lima serán una de las grandes alternativas que tendrán los papitos en su día. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES Y CONCIERTOS POR EL DÍA DEL PADRE 2026?

Este domingo 21 de junio se celebra en el Perú el Día del Padre, una efeméride que busca rendir homenaje a aquellos hombres que luchan por sacar adelante a su familia. Durante estos días, muchas personas buscan los mejores regalos y alternativas para sorprender a papá en su día, con el objetivo de hacerlo sentir especial y compartir momentos memorables en familia. Entre ellos se encuentran conciertos y eventos en varias partes de la capital para todos los gustos y con la presentación de reconocidos artistas. Esto permitirá reconocer y compartir a los papás con lo mejor de la música nacional e internacional este fin de semana. A continuación, te presentamos, compartido por La República, la lista de espectáculos por el día de papá:

Sábado 20 de junio

Hermanos Yaipén – Una historia bien cantada

Lugar: Gran Teatro Nacional - Av. Javier Prado Este 2225, San Borja

Hora: 5:00 p. m.

Boletería: Joinnus (LINK)

Precio: Desde S/ 52

Salsa para Papá en Kímbara VIP

Lugar: Kímbara VIP, ubicado en la avenida Petit Thouars 2481, Lince

Hora: 9:00 p. m.

Boletería: local

Artistas: Son Tentación, Jeinson Manuel, N’Samble y Septeto Acarey

Serenata a Papá en Huancayo

Lugar: Auditorio Nuestra Señora del Valle - Jirón Puno 450, Huancayo

Hora: 8:00 p. m.

Boletería: Joinnus (LINK)

Precio: Desde S/ 105

Románticos celebrando el Día del Padre

Lugar: Centro de Convenciones Bianca - Av. Almte. Miguel Grau 135, Barranco

Hora: 10:30 p. m.

Boletería: Teleticket (LINK)

Precio: Desde S/ 66

Artistas: Imitadores de Nino Bravo, José José, Juan Gabriel y Julio Iglesias.

Domingo 21 de junio

‘Cumbia para papá’

Lugar: Asociación Cultural Brisas del Titicaca – Cercado de Lima

Hora: 12:30 p. m.

Boletería: Ticketmaster (LINK)

Precio: Desde S/ 70

Artistas: Pamela Franco y su orquesta

La Bella Luz celebra a papá

Lugar: El Padrino Club, ubicado en San Juan de Lurigancho

Hora: 12:00 p. m.

Boletería: VAOPE (LINK)

Precio: S/ 22.90

Los Pakines

Lugar: La Flor de la Canela – Av. Nicolás Arriola 155 (Cruce con Javier Prado, frente a Cruz del Sur)

Hora: 1:00 p. m.

Boletería: Ticketmaster (LINK)

Precio: Desde S/ 45

Concierto para papá

Lugar: Rock and Pez - Av. Alfredo Benavides 2826, Miraflores

Hora: 1:00 p. m.

Boletería: Teleticket (LINK)

Precio: S/ 32

Artistas: Los Toches y La Mapo

El Remanso celebra a papá

Lugar: Av. Trapiche km 4.5 - Comas

Hora: 1:00 p. m.

Boletería: VAOPE (LINK)

Precio: S/ 20

Artistas: Grupo Guinda de Carlos Morales, Amor Rebelde y Las Estrellas de la Cumbia

Marisol y Tony Rosado

Lugar: Las Vegas Megadisco - Cusco

Hora: 7:00 p. m.

Boletería: VAOPE (LINK)

Precio: S/ 40

Artistas: Marisol y Tony Rosado

¿QUÉ PELÍCULAS VER EN EL DÍA DEL PADRE 2026?

El Día del Padre es una de las celebraciones más esperadas en el año y el mundo, en la que muchas familias se reúnen para agasajar a los padres. En esta oportunidad, en el Perú la efeméride se celebrará este domingo 21 de junio, por lo que se espera una gran afluencia de personas en restaurantes, centros comerciales, parques y otros establecimientos para festejar la fecha con los seres queridos. Sin embargo, otro de los planes que ha captado la atención de muchas personas es acudir al cine para disfrutar de los mejores estrenos en cartelera, entre los que destacan thrillers de ciencia ficción y clásicos animados para todas las edades, lo que convierte en un día ideal. Así, a continuación, te presentamos, compartido por TV Azteca, las tres películas que son un éxito en taquilla: