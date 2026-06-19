Por Redacción EC

Un año más, los papás de gran parte del mundo serán agasajados durante el tercer domingo de junio gracias a la conmemoración del Día del Padre 2026. La trascendental efeméride que busca enaltecer ante todo la paternidad y la crianza de su descendencia por parte de los varones en el seno familiar, es celebrada mediante la organización de reuniones, salidas a restaurantes, paseos, entre otras actividades. En ese contexto, es habitual que diversas empresas organicen actividades, espectáculos, propuestas de entretenimiento y presentaciones musicales alusivas a esta fecha, con opciones pensadas para todos los gustos y edades. Así, para este fin de semana, conciertos y eventos en Lima serán una de las grandes alternativas que tendrán los papitos en su día. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.