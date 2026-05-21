Por Redacción EC

Las vitaminas son fundamentales para la vida, ya que son las encargadas de producir que nuestro cuerpo funcione de manera correcta al consumirlas, aunque tendría que depender, sobre todo, de cómo es nuestra dieta diaria y de qué grupo de macronutrientes se compone nuestra alimentación. De esta manera, la vitamina B12 se erige como uno de los principales nutrientes que ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso, el cerebro y en la producción de glóbulos rojos. No obstante, consumirlas en sus diversas presentaciones, ya sea en comprimidos, cápsulas u otras formas, ha generado una serie de debates sobre cuál es la mejor manera para tomarla. Frente a ello, existen algunos alimentos que contienen B12 de forma natural, especialmente recomendados para adultos mayores o personas que siguen una dieta vegana o vegetariana. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.