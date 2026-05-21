Las vitaminas son fundamentales para la vida, ya que son las encargadas de producir que nuestro cuerpo funcione de manera correcta al consumirlas, aunque tendría que depender, sobre todo, de cómo es nuestra dieta diaria y de qué grupo de macronutrientes se compone nuestra alimentación. De esta manera, la vitamina B12 se erige como uno de los principales nutrientes que ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso, el cerebro y en la producción de glóbulos rojos. No obstante, consumirlas en sus diversas presentaciones, ya sea en comprimidos, cápsulas u otras formas, ha generado una serie de debates sobre cuál es la mejor manera para tomarla. Frente a ello, existen algunos alimentos que contienen B12 de forma natural, especialmente recomendados para adultos mayores o personas que siguen una dieta vegana o vegetariana. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ ALIMENTOS CONTIENEN VITAMINA B12?

De acuerdo con investigaciones del American Journal of Clinical Nutrition, la vitamina B12 puede ayudar a prevenir el cansancio crónico, la anemia perniciosa y otros trastornos, siempre y cuando se consuma de manera adecuada. El estudio señala que este nutriente se puede encontrar principalmente en la carne, yema, productos lácteos y pescados y mariscos. Por consiguiente, te presentamos la lista de alimentos que contienen alto valor de B12, estos son:

Hígado de ternera : Con 46 microgramos de B12 por cada 100 gramos, este producto es una excelente fuente de proteínas y ayuda a aportar otras vitaminas principales como B5, B6, niacina y folato, esenciales para un buen funcionamiento del sistema digestivo.

: Con 46 microgramos de B12 por cada 100 gramos, este producto es una excelente fuente de proteínas y ayuda a aportar otras vitaminas principales como B5, B6, niacina y folato, esenciales para un buen funcionamiento del sistema digestivo. Mejillones : Este producto ofrece 22 microgramos de este nutriente por cada 100 gramos, por lo que es considerado un gran alimento a causa de su alto contenido en proteínas y otras vitaminas. Los mejillones ayudan a mantener la masa muscular y brindar nutrientes principales para el organismo.

: Este producto ofrece 22 microgramos de este nutriente por cada 100 gramos, por lo que es considerado un gran alimento a causa de su alto contenido en proteínas y otras vitaminas. Los mejillones ayudan a mantener la masa muscular y brindar nutrientes principales para el organismo. Hígado de cordero : Este producto brinda 84 microgramos por cada 100 gramos y es considerado esencial debido a su alto contenido en este tipo de nutriente, proteínas y hierro. Aunque, cuenta con un alto nivel de grasa y colesterol, su consumo en moderación puede ofrecer beneficios importantes para la salud.

: Este producto brinda 84 microgramos por cada 100 gramos y es considerado esencial debido a su alto contenido en este tipo de nutriente, proteínas y hierro. Aunque, cuenta con un alto nivel de grasa y colesterol, su consumo en moderación puede ofrecer beneficios importantes para la salud. Hígado de cerdo : Este producto ofrece 25 microgramos de vitamina B12 por cada 100 gramos y sobresale por su alto contenido en proteínas y su bajo nivel de hidratos de carbono. También, es considerado rico en hierro y potasio, contribuyendo a una dieta equilibrada y nutritiva.

: Este producto ofrece 25 microgramos de vitamina B12 por cada 100 gramos y sobresale por su alto contenido en proteínas y su bajo nivel de hidratos de carbono. También, es considerado rico en hierro y potasio, contribuyendo a una dieta equilibrada y nutritiva. Sardinas: Esta proteína cuenta con 28 microgramos de vitamina B12 por cada 100 gramos y son consideradas buenas por su alto contenido en omega-3. Asimismo, ofrecen minerales indispensables como el fósforo y el selenio; además, que son una fuente importante de proteínas que ayuda a mantener la masa muscular.

¿CUÁL ES LA MEJOR HORA PARA TOMAR LA VITAMINA B12, SEGÚN ESPECIALISTAS?

A pesar de que no exista una hora “ideal” para consumir la vitamina B12, según la Unión Vegetariana Española (UVE) recomienda, en primer lugar, obtenerla mediante suplementos, en lugar de a través de lácteos, huevos o alimentos fortificados. Esto se debe a que dichos alimentos no siempre cubren las necesidades diarias cuando se consumen en cantidades habituales.

Por consiguiente, esta entidad sugiere principalmente tomar estos nutrientes en ayunas, ya que tiene como finalidad aprovechar su máxima absorción, pero tampoco habría ningún problema si se consume durante el día junto a las comidas. Asimismo, sí advierten a las personas consultar primero con un médico especializado para que pueda realizar un diagnóstico personalizado y entregue todas las necesidades de cada paciente.

En cuanto al consumo de vitamina B12, se recomienda que hombres y mujeres a partir de los 14 años ingieran diariamente 2,4 microgramos (mcg). En el caso de las mujeres embarazadas, la dosis sugerida es de 2,6 mcg al día, y durante la lactancia, de 2,8 mcg. El nivel máximo de ingesta tolerable (UL, por sus siglas en inglés) corresponde a la cantidad máxima diaria que probablemente no cause efectos adversos en la mayoría de las personas.