Por Redacción EC

Cuando se habla de alimentos ricos en proteínas para favorecer el desarrollo de masa muscular, la mayoría piensa inmediatamente en la carne, el pollo, el pescado o los huevos. Sin embargo, algunos alimentos de origen vegetal también aportan nutrientes que pueden complementar una dieta equilibrada. Entre ellos destaca la ciruela pasa, una fruta deshidratada que, además de contener fibra, vitaminas y minerales, ha despertado el interés de especialistas por sus posibles beneficios para la salud ósea, el control del apetito y la recuperación del organismo cuando forma parte de una alimentación variada para mejorar nuestra salud.