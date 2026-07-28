Cuando se habla de alimentos ricos en proteínas para favorecer el desarrollo de masa muscular, la mayoría piensa inmediatamente en la carne, el pollo, el pescado o los huevos. Sin embargo, algunos alimentos de origen vegetal también aportan nutrientes que pueden complementar una dieta equilibrada. Entre ellos destaca la ciruela pasa, una fruta deshidratada que, además de contener fibra, vitaminas y minerales, ha despertado el interés de especialistas por sus posibles beneficios para la salud ósea, el control del apetito y la recuperación del organismo cuando forma parte de una alimentación variada para mejorar nuestra salud.

La fruta deshidratada que llama la atención de los expertos

La ciruela pasa se obtiene tras el proceso de deshidratación de la ciruela fresca, lo que concentra gran parte de sus nutrientes. Investigaciones realizadas por la Universidad Estatal de Oklahoma han analizado sus propiedades y sugieren que su consumo podría contribuir al fortalecimiento de los huesos y favorecer la producción del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1), una proteína relacionada con el crecimiento y la regeneración de los tejidos.

Aunque contiene proteínas, su aporte es considerablemente menor que el de alimentos como la carne, el pescado o las legumbres. Por ello, los especialistas destacan que puede complementar una alimentación saludable, pero no sustituir por sí sola a las principales fuentes de proteína.

Estos son algunos de sus principales beneficios

Uno de los mayores atributos de la ciruela pasa es su elevado contenido de fibra, que ayuda a mejorar el tránsito intestinal y favorece el alivio del estreñimiento. Además, aporta compuestos antioxidantes y vitaminas que contribuyen a proteger las células frente al daño oxidativo y apoyan la salud cardiovascular.

También se le atribuye un efecto positivo sobre el control del colesterol, ya que la fibra soluble presente en esta fruta puede reducir la absorción de grasas en el intestino. A ello se suma su capacidad para generar mayor sensación de saciedad, una característica que puede resultar útil para quienes buscan controlar el apetito o mantener un peso saludable.

¿Cómo incorporarla a la alimentación?

Los nutricionistas recomiendan consumir la ciruela pasa con moderación, ya que al estar deshidratada concentra una mayor cantidad de azúcares naturales y calorías que la fruta fresca. Una porción pequeña suele ser suficiente para aprovechar sus beneficios sin exceder el aporte energético diario.

Puede consumirse como refrigerio entre comidas o añadirse a preparaciones como yogur, avena, cereales, ensaladas, batidos e incluso postres caseros. De esta manera, es posible incorporarla fácilmente a la dieta sin necesidad de realizar grandes cambios en la alimentación habitual.

Su aporte nutricional

Por cada 100 gramos, la ciruela pasa proporciona aproximadamente 240 calorías, 63,88 gramos de carbohidratos, 2,18 gramos de proteínas, 7,1 gramos de fibra y apenas 0,38 gramos de grasa. Asimismo, contiene minerales como potasio, calcio, hierro, fósforo y magnesio, además de vitaminas del complejo B.

Gracias a esta combinación de nutrientes, la ciruela pasa puede formar parte de una alimentación equilibrada y aportar beneficios para la salud digestiva y ósea. No obstante, los expertos recuerdan que el desarrollo de masa muscular depende principalmente de un consumo adecuado de proteínas de alta calidad, entrenamiento de fuerza y una dieta balanceada, por lo que ningún alimento por sí solo produce este efecto.