Por Redacción EC

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. De esta manera, como todos los meses, la empresa estadounidense presenta a millones de personas nuevos lanzamientos con el objetivo de que se conviertan entre sus preferidos y principalmente se posicionen como las más vistas. En ese contexto, una producción portuguesa se ha posicionado como una de las más comentadas del streaming debido a su drama e historia en estos seis nuevos episodios, que mantienen en vilo a los fanáticos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.