Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. De esta manera, como todos los meses, la empresa estadounidense presenta a millones de personas nuevos lanzamientos con el objetivo de que se conviertan entre sus preferidos y principalmente se posicionen como las más vistas. En ese contexto, una producción portuguesa se ha posicionado como una de las más comentadas del streaming debido a su drama e historia en estos seis nuevos episodios, que mantienen en vilo a los fanáticos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SERIE DE NETFLIX ACABA DE ESTRENAR SEIS NUEVOS EPISODIOS?

El catálogo de Netflix sigue llamando la atención de los fanáticos, y esta vez no es la excepción, debido al estreno de seis nuevos capítulos de “Rabo de Peixe” el pasado 10 de abril. Esta producción, que va por su tercera temporada, combina crimen, supervivencia y conflictos personales, lo que le ha permitido posicionarse entre las preferidas del público para maratonear. En cuanto al elenco principal de la serie, está conformado por Helena Caldeira, Rodrigo Tomás y André Leitão, quienes vuelven para poner fin a una historia que inició como un “milagro” inesperado y derivó en una intensa lucha por la supervivencia.

Por otro lado, esta producción está inspirada en hechos reales, por lo que relata cómo la vida de un grupo de amigos cambia drásticamente tras la llegada de un cargamento de droga a la costa. En sus dos primeras temporadas, “Rabo de Peixe” desarrolla la historia de Eduardo y su entorno, mostrando el impacto del narcotráfico en una comunidad pequeña. En su tercera entrega, la trama da un giro y se centra en las consecuencias del conflicto, con énfasis en traiciones, tensiones internas y el deseo de escapar, dentro de un relato más oscuro y profundo, conforme comparte El Intransigente.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ LA SERIE ‘EL ASESINO DE TIKTOK’ EN NETFLIX?

Netflix no deja de sorprender a sus millones de usuarios con cada lanzamiento todos los meses. En esta oportunidad, la plataforma de streaming anunció que, desde el 6 de marzo, se encuentra disponible en su catálogo la docuserie ‘El asesino de TikTok’, que solo cuenta con dos atrapantes episodios: The Last Message y The Criminal Influencer. En cuanto a la trama de la serie, pues aborda la desaparición de Esther Estepa en 2023 tras su contacto con un influencer que registraba sus viajes por varias partes de España.

Aunque José Jurado Montilla, conocido como “Dinamita Montilla”, afirmó haber sido de los últimos en verla, las investigaciones posteriores expusieron su pasado delictivo. Es importante mencionar que, por ahora, la producción dirigida por Héctor Muniente, y Producido por la compañía española iZ en Documentales supera los 4 millones de visualizaciones desde su estreno, ubicándose dentro del top 10 de las más vistas en decenas de países, conforme comparte El Heraldo de México.