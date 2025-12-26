En Perú, la llegada del Año Nuevo es una fecha que muchas personas esperan con entusiasmo. Representa una oportunidad para recargar energías, compartir con la familia y reflexionar sobre la importancia de quienes nos rodean. Este 2026, numerosos peruanos planean recibir el año en compañía de sus mascotas. Por ello, a continuación te presentamos algunas opciones para celebrar sin dejar de lado a tu compañero peludo.

¡Celebra Año Nuevo 2026 con tu mascota! Los mejores lugares en Lima

Antioquía

Antioquía es uno de los lugares ideales para pasar un gran momento con tu mascota.

Este lugar, lleno de arte y color, está en Huarochirí, cerca de Lima. Si tu perro o gato le gusta viajar, le encantará este sitio que tiene muchas zonas verdes, vista a un río y caminatas por diferentes lugares interesantes.

Callahuanca

Callahuanca es otra opción bastante interesante. (Foto: gob.pe)

A tres horas en coche de Lima, hay tierras productivas con frutos dulces en Callahuanca. Puedes pasear por su plaza pequeña y visitar el mirador Characán, donde tú y tu perro disfrutarán de una vista amplia del Valle de Santa Eulalia.

Lagunas de Trapiche

Conoce más de las lagunas de Trapiche.

El sitio es fácil de llegar si llevas a tu mascota. Tiene grandes áreas verdes donde puedes disfrutar de un picnic con tu comida. También ofrece un restaurante y zonas para comer. Se encuentra en el kilómetro 39 de la carretera Lima - Canta.

Lomas de Jatosisa

Lomas de Jatosisa es una espléndida alternativa para pasar un momento inolvidable.

En el distrito limeño de Pachacamac, hay una zona llamada Jatosisa, que es un lugar natural y ecológico con grandes áreas verdes para pasear con tu mascota. La mejor época para visitarla es entre junio y agosto.

La Gambusinas

El local Las Gambusinas con sus 14 hectáreas es el más grande de la zona. Foto: Alan Ramírez.

Este club de ocio con extensas zonas verdes y entrada al río, está situado en Av. San Martín 2124, en Santa Eulalia, Chosica, Argentina. Es posible llevar a tu animal de compañía, ya sea de raza pequeña o mediana, para que te acompañe en un día completo, únicamente no olvides llevar su propio agua y alimentos.

