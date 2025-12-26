En Perú, la llegada del Año Nuevo es una fecha que muchas personas esperan con entusiasmo. Representa una oportunidad para recargar energías, compartir con la familia y reflexionar sobre la importancia de quienes nos rodean. Este 2026, numerosos peruanos planean recibir el año en compañía de sus mascotas. Por ello, a continuación te presentamos algunas opciones para celebrar sin dejar de lado a tu compañero peludo.
¡Celebra Año Nuevo 2026 con tu mascota! Los mejores lugares en Lima
Antioquía
Este lugar, lleno de arte y color, está en Huarochirí, cerca de Lima. Si tu perro o gato le gusta viajar, le encantará este sitio que tiene muchas zonas verdes, vista a un río y caminatas por diferentes lugares interesantes.
Callahuanca
A tres horas en coche de Lima, hay tierras productivas con frutos dulces en Callahuanca. Puedes pasear por su plaza pequeña y visitar el mirador Characán, donde tú y tu perro disfrutarán de una vista amplia del Valle de Santa Eulalia.
Lagunas de Trapiche
El sitio es fácil de llegar si llevas a tu mascota. Tiene grandes áreas verdes donde puedes disfrutar de un picnic con tu comida. También ofrece un restaurante y zonas para comer. Se encuentra en el kilómetro 39 de la carretera Lima - Canta.
Lomas de Jatosisa
En el distrito limeño de Pachacamac, hay una zona llamada Jatosisa, que es un lugar natural y ecológico con grandes áreas verdes para pasear con tu mascota. La mejor época para visitarla es entre junio y agosto.
La Gambusinas
Este club de ocio con extensas zonas verdes y entrada al río, está situado en Av. San Martín 2124, en Santa Eulalia, Chosica, Argentina. Es posible llevar a tu animal de compañía, ya sea de raza pequeña o mediana, para que te acompañe en un día completo, únicamente no olvides llevar su propio agua y alimentos.