En este 2026, motivar equipos de trabajo ya no será solo una tarea del área de Recursos Humanos. Será una responsabilidad compartida entre líderes, jefaturas y la organización en su conjunto. La motivación nacerá de la claridad, la coherencia y la forma en que se gestiona los valores de la cultura organizacional.

1. Planificar en base a objetivos y datos

Uno de los principales factores de desmotivación en las empresas es la falta de claridad. Cuando las personas no saben exactamente qué deben lograr, priorizan mal o trabajan con incertidumbre. Para Claudia Sanchez-Lagomarsino, People and Culture Manager en Inversiones IO, cuando los objetivos están bien explicados y se revisan de forma periódica, los equipos trabajan con mayor foco, se reducen los errores y aumenta el sentido de propósito.

“ En 2026, la gestión del talento estará cada vez más apoyada en datos como productividad, ausentismo, rotación y cumplimiento de objetivos . El uso de información permite detectar problemas antes de que escalen y tomar decisiones más justas”, indica.

2. Capacitar con foco en nuevas herramientas digitales

Las empresas dejarán atrás los cursos genéricos para enfocarse en desarrollar habilidades que realmente se aplican en el trabajo diario. Esto incluye competencias técnicas, herramientas digitales y habilidades blandas como liderazgo. Cuando las personas perciben que la empresa invierte en su desarrollo y que lo aprendido les facilita el trabajo, aumenta la motivación y el sentido de crecimiento profesional.

3. Trabajar la cercanía de los líderes

El rol del líder será determinante en la motivación de los equipos. Más allá del cargo, las personas necesitan líderes accesibles, que escuchen, orienten y estén presentes en la gestión diaria. “Los equipos con líderes cercanos tienen menor rotación y mejor clima laboral. Además, refuerza la comunicación horizontal entre colaboradores, lo cual genera un circulo de influencia positivo”, señala Sanchez-Lagomarsino.

4. Cuidar el bienestar sin perder productividad

El bienestar para este año estará directamente relacionado con la productividad. Más allá de los beneficios, la capacidad para entregar herramientas que alivien la gestión de la carga laboral, flexibilidad responsable en los horarios e implementación de expectativas claras. Cuando las empresas cuidan estos aspectos, reducen el desgaste, el estrés y el ausentismo. Un colaborador que se siente cuidado rinde mejor y se compromete más con su trabajo.

5. Construir una cultura de responsabilidad

Finalmente, la motivación se sostiene en una cultura donde cada persona asume su rol y entiende el impacto de su trabajo. La responsabilidad compartida genera equipos más enfocados y alineados. “Desde Recursos Humanos, construir esta cultura implica coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando la organización es clara, justa y consistente, la motivación deja de ser un esfuerzo aislado y se convierte en parte natural del trabajo”, finaliza.

