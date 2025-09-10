A nivel global incluso, la comida peruana resalta por su sabor, entre otras características puntuales, siendo hoy “El Mundial de los Desayunos”, aquel certamen online creado por Ibai Llanos que viene resaltando ahora las bondades entorno al tradicional pan con chicharrón. En ese sentido, y sin duda alguna, dicho torneo gastronómico al mismo estilo del fútbol, ha logrado romper todos los récords digitales, siendo ahora la final contra la arepa venezolana, la instancia que promete incrementar los votos realizados a través de link fijado como encuesta.

ESTE LINK TE PERMITE PARTICIPAR EN “EL MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS” DE IBAI Y VOTAR POR PERÚ O VENEZUELA QUE DISPUTAN LA GRAN FINAL

Llega setiembre 2025, y junto a dicho mes la posibilidad de que Perú pueda coronarse campeón a nivel global por primera vez en su historia, siendo ahora “El Mundial de los Desayunos” el gran evento digital que lo posiciona como gran favorito para vencer a Venezuela.

Tras algunos días de votaciones en línea, finalmente Ibai dio a conocer que oficialmente el pan con chicharrón superó a la marraqueta con palta chilena, mientras la arepa terminó venciendo a las salteñas bolivianas por un marcador más ajustado que el evidenciado en el ‘Clásico del Pacífico’.

Una vez consumada la clasificación de tanto Perú como Venezuela a la gran final del “Mundial de los Desayunos”, las redes del popular streamer español explotaron de comentarios brindando apoyo a los platillos participantes, siendo el lunes 8 de setiembre la fecha a partir de la cual podrás ingresar a las siguientes redes sociales, y establecer tu voto de la siguiente manera:

YouTube

- Ingresa al short puntual publicado en plataforma de Ibai, y dale clic a tu país favorito fijado como comentario con nombre y bandera.

Instagram

- Ingresa a plataforma de Ibai y en publicación sobre la final, igualmente dale clica a tu país favorito fijado como comentario con nombre y bandera.

TikTok

- Ingresa a publicación de Ibai en red social verificada, y cumple con el mismo paso, encontrando los nombres de los finalistas fijados para que puedas darle like.

Cabe recordar tal y como lo destacamos líneas arriba, que el lunes 8 de setiembre arrancan las votaciones para darle “Me Gusta” a Perú o Venezuela en esta gran final del “Mundial de los Desayunos” que organiza Ibai con gran alcance a nivel global incluso.

ASÍ LLEGÓ EL PAN CON CHICHARRÓN A LA FINAL DEL “MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS” ORGANIZADO POR IBAI

Octavos de final

- El pan con chicharrón peruano, 2.5 millones de votos / Los chilaquiles mexicanos, 1.2 millones de votos

Cuartos de final

- El pan con chicharrón peruano, 8.1 millones de votos / El bolón de verde, 7.8 millones de votos

Semifinales

- El pan con chicharrón peruano, 9.8 millones de votos / La marraqueta chilena, 7.8 millones de votos

ESTO DECÍA IBAI SOBRE LOS 4 PAÍSES SEMIFINALISTAS DEL “MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS” Y LAS GOLEADAS QUE RECIBIERON SUS SELECCIONES DE FÚTBOL

No solo el fútbol despierta pasiones, sino también ahora aquel “Mundial de los Desayunos” que organiza Ibai Llanos, y donde 4 países sudamericanos terminaron luchando por llegar a la gran final gracias a votos de millones de internautas.

A propósito de lo que fue el ‘Clásico del Pacífico’ entre Perú y Chile, y además el Venezuela vs. Bolivia, el afamado streamer español llamó la atención de diversos medios tras asociar la instancia de semifinales de su torneo gastronómico con las goleadas que curiosamente sufrieron estas selecciones de fútbol en partidos rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Con asombro e incredulidad tomó Ibai Llanos que justa y precisamente los 4 mejores países en “El Mundial de los Desayunos”, hayan terminado perdiendo el mismo jueves 4 de setiembre, y por el mismo marcador de 3-0 en contra siendo visitantes.

@ibaillanos El mundial de verdad es el de desayunos ♬ sonido original - Ibai

“¡El pan con chicharrón está en semifinales del Mundial de Desayunos! ¡Alegría!“, exclamaba el popular streamer español mediante video publicado en redes sociales, y sin dejar de mencionar el dato curioso mencionado líneas arriba entorno a las goleadas que les propinaron de manera coincidente a Perú, Chile, Venezuela y Bolivia.