La espera terminó. Si buscas recibir el Año Nuevo 2026 al ritmo de la mejor cumbia, salsa y rock, Lima ofrece una cartelera espectacular. Desde el esperado regreso virtual de Agua Marina hasta el fiestón de Grupo 5 en el norte, aquí te presentamos la guía completa de conciertos, precios y locales para despedir el 2025 por todo lo alto.

Grupo 5 en Año Nuevo 2026: ¿Dónde será el concierto?

El “Grupo de Oro del Perú” ha confirmado su participación estelar para este fin de año. Grupo 5 recibirá el 2026 en su tierra natal, Monsefú (Chiclayo), en el renovado salón de eventos de La Estancia. Sin embargo, para los fans en Lima, la agrupación también ha programado un evento especial el 1 de enero en el local El Miraflorino.

Lugar: La Estancia de Monsefú (Chiclayo) / El Miraflorino (Lima - 1 de enero).

La Estancia de Monsefú (Chiclayo) / El Miraflorino (Lima - 1 de enero). Entradas: Disponibles en Teleticket .

Disponibles en . Precios: Desde S/ 50 (General) hasta S/ 400 (Zonas con cena incluida).

Agua Marina: El regreso más esperado para este 31 de diciembre

Tras una pausa en sus presentaciones presenciales, Agua Marina anunció una sorpresa para todos sus seguidores: un concierto virtual a través de su canal oficial de YouTube para recibir el 2026 desde casa y en familia.

Formato: Virtual (YouTube).

Virtual (YouTube). Hora: A partir de las 10:00 p.m.

A partir de las 10:00 p.m. Costo: Gratuito / Acceso libre para todo el mundo.

Cumbiaño Nuevo 2026: Maratón de orquestas en Lima Norte

Para quienes buscan una opción masiva con varias agrupaciones, el Parque Zonal Mayta Cápac en San Martín de Porres será el epicentro de la cumbia.

Artistas confirmados: Caribeños de Guadalupe, Son del Duke, Armonía 10 de Walter Lozada, Papillón y Amaya Hermanos.

Caribeños de Guadalupe, Son del Duke, Armonía 10 de Walter Lozada, Papillón y Amaya Hermanos. Precios de entradas:



Venta en: Plataforma Vaope.

Otras fiestas y conciertos destacados en Lima

Si lo tuyo es la salsa, el rock o las fiestas exclusivas en el sur, estas son las mejores opciones:

Brunella Torpoco y orquesta

La “Dura de la Salsa” pondrá a bailar al Cono Norte en una noche llena de ritmo.

Lugar: Rústica Retablo (Comas).

Rústica Retablo (Comas). Precio: Desde S/ 54.90.

Año Nuevo In Punta Hermosa 2026

La fiesta más grande del Sur Chico para los que buscan electrónica y pachanga frente al mar.

Lugar: IN Punta Hermosa.

IN Punta Hermosa. Entradas: Joinnus (Boxes desde S/ 220 por persona).

El Reventonazo de Plaza Norte

Una opción clásica para quienes viven en Lima Norte con música variada y seguridad garantizada.

Lugar: Explanada de Plaza Norte.

Explanada de Plaza Norte. Entradas: Desde S/ 52.00 en Teleticket.

Corazón Serrano en San Juan de Lurigancho

La agrupación más escuchada de la cumbia sanjuanera llega al distrito más grande de Lima.

Lugar: Parque Zonal Wiracocha.

Parque Zonal Wiracocha. Precio: Entradas desde S/ 40.00.

Consejos para asistir a los eventos de Año Nuevo