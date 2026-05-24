El desarrollo de esta iniciativa continúa avanzando a partir de un acuerdo establecido entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Seúl, alianza a la que posteriormente se incorporaron organismos y programas internacionales como la Unión Europea, el Fondo Verde del Clima y la estrategia Global Gateway. En conjunto, el proyecto cuenta con un financiamiento cercano a los 800 millones de dólares. La participación de diversos actores internacionales refleja el interés por impulsar proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el crecimiento económico y el desarrollo regional. Este tipo de cooperación busca fortalecer las capacidades de los países mediante inversiones orientadas a largo plazo. Además, el respaldo financiero de instituciones multilaterales y socios extranjeros evidencia una apuesta por iniciativas que no solo generan impacto en materia de infraestructura, sino que también pueden influir en áreas como la conectividad, la sostenibilidad y la mejora de las condiciones para millones de ciudadanos.

¿De qué país se trata que tendrá este tren de alta tecnología que beneficiará a millones de personas?

Corea del Sur tiene un plan concreto para convertir a Costa Rica en un referente de movilidad sostenible en América Latina. El proyecto central es “Tibi”, el primer tren completamente eléctrico de Centroamérica y el Caribe, impulsado con tecnología, innovación y asesoría técnica coreana. Según informó la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, tras una visita a Seúl, Corea del Sur aportará tecnología, innovación y asesoría técnica para hacer realidad el sistema ferroviario. El tren proyecta movilizar a 100.000 pasajeros diarios en el Gran Área Metropolitana. La apuesta de Corea en Costa Rica no se limita al tren. Gracias a la cooperación coreana, a través de la Agencia Nacional de Promoción de la Industria de TI (NIPA), se inauguró el K-LAB, un laboratorio de innovación tecnológica creado junto al Ministerio de Ciencia (Micitt) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC), con una inversión de 2,5 millones de dólares.

¿En qué consiste el tren “tibi” y por qué el nombre según la cultura costarricense elegida por la compañía de ferrocarriles?

El término “Tibi”, proveniente de la lengua ngäbe y cuyo significado es “cien pies”, fue seleccionado por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles como una forma de reconocer y rendir homenaje a las comunidades indígenas ngäbe ubicadas en el sur del país. La denominación busca representar conceptos asociados al desplazamiento, el trabajo colectivo y el vínculo con el entorno territorial. La iniciativa opera a través de dos sedes estratégicas: una principal instalada en el Campus Tecnológico Local de San Carlos y otra especializada en dispositivos médicos ubicada en el Campus Tecnológico Central de Cartago. Esta estructura busca ampliar las capacidades de investigación y desarrollo en áreas específicas de innovación y tecnología. De forma complementaria, el sistema SINCYT, plataforma de información científica impulsada mediante cooperación coreana desde 2018, continúa consolidando su alcance y actualmente supera los 10.000 usuarios activos, convirtiéndose en una herramienta de apoyo para el acceso y la gestión del conocimiento.

Conoce las principales características que tiene este proyecto donde el tren “tibi” será el protagonista

Corea del Sur prioriza proyectos estratégicos donde pueda contribuir con tecnología, asistencia técnica y desarrollo industrial. En ese contexto, Costa Rica se posiciona como un socio atractivo debido a su estabilidad, fortaleza institucional y desarrollo en sectores especializados como tecnología y dispositivos médicos. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha resaltado este esquema de cooperación como un modelo con potencial para extenderse a otros países de la región, especialmente en áreas como movilidad sostenible, energía y modernización agrícola. Actualmente, diversas iniciativas entre ambas naciones se encuentran en desarrollo o en etapa de ejecución:

Tren eléctrico “Tibi”: será el primer sistema ferroviario completamente eléctrico de Centroamérica, con una red de 51 kilómetros, 30 estaciones y una inversión de USD 800 millones.

será el primer sistema ferroviario completamente eléctrico de Centroamérica, con una red de 51 kilómetros, 30 estaciones y una inversión de USD 800 millones. K-LAB: centro de innovación tecnológica con una inversión de USD 2,5 millones por la agencia coreana NIPA, con instalaciones ubicadas en San Carlos y Cartago.

centro de innovación tecnológica con una inversión de USD 2,5 millones por la agencia coreana NIPA, con instalaciones ubicadas en San Carlos y Cartago. SINCYT: plataforma orientada a la gestión de información científica que opera desde 2018 y actualmente reúne a más de 10.000 usuarios activos.

plataforma orientada a la gestión de información científica que opera desde 2018 y actualmente reúne a más de 10.000 usuarios activos. Proyecto hortícola Fase II: iniciativa de cooperación regional desarrollada junto con Guatemala, El Salvador y Honduras, enfocada en fortalecer la producción agrícola en ambientes protegidos dentro del Corredor Seco.

VIDEO RECOMENDADO