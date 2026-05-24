Por Redacción EC

El desarrollo de esta iniciativa continúa avanzando a partir de un acuerdo establecido entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Seúl, alianza a la que posteriormente se incorporaron organismos y programas internacionales como la Unión Europea, el Fondo Verde del Clima y la estrategia Global Gateway. En conjunto, el proyecto cuenta con un financiamiento cercano a los 800 millones de dólares. La participación de diversos actores internacionales refleja el interés por impulsar proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el crecimiento económico y el desarrollo regional. Este tipo de cooperación busca fortalecer las capacidades de los países mediante inversiones orientadas a largo plazo. Además, el respaldo financiero de instituciones multilaterales y socios extranjeros evidencia una apuesta por iniciativas que no solo generan impacto en materia de infraestructura, sino que también pueden influir en áreas como la conectividad, la sostenibilidad y la mejora de las condiciones para millones de ciudadanos.