El desarrollo de esta iniciativa continúa avanzando a partir de un acuerdo establecido entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Seúl, alianza a la que posteriormente se incorporaron organismos y programas internacionales como la Unión Europea, el Fondo Verde del Clima y la estrategia Global Gateway. En conjunto, el proyecto cuenta con un financiamiento cercano a los 800 millones de dólares. La participación de diversos actores internacionales refleja el interés por impulsar proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el crecimiento económico y el desarrollo regional. Este tipo de cooperación busca fortalecer las capacidades de los países mediante inversiones orientadas a largo plazo. Además, el respaldo financiero de instituciones multilaterales y socios extranjeros evidencia una apuesta por iniciativas que no solo generan impacto en materia de infraestructura, sino que también pueden influir en áreas como la conectividad, la sostenibilidad y la mejora de las condiciones para millones de ciudadanos.
El desarrollo de esta iniciativa continúa avanzando a partir de un acuerdo establecido entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Seúl, alianza a la que posteriormente se incorporaron organismos y programas internacionales como la Unión Europea, el Fondo Verde del Clima y la estrategia Global Gateway. En conjunto, el proyecto cuenta con un financiamiento cercano a los 800 millones de dólares. La participación de diversos actores internacionales refleja el interés por impulsar proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el crecimiento económico y el desarrollo regional. Este tipo de cooperación busca fortalecer las capacidades de los países mediante inversiones orientadas a largo plazo. Además, el respaldo financiero de instituciones multilaterales y socios extranjeros evidencia una apuesta por iniciativas que no solo generan impacto en materia de infraestructura, sino que también pueden influir en áreas como la conectividad, la sostenibilidad y la mejora de las condiciones para millones de ciudadanos.
Corea del Sur tiene un plan concreto para convertir a Costa Rica en un referente de movilidad sostenible en América Latina. El proyecto central es “Tibi”, el primer tren completamente eléctrico de Centroamérica y el Caribe, impulsado con tecnología, innovación y asesoría técnica coreana. Según informó la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, tras una visita a Seúl, Corea del Sur aportará tecnología, innovación y asesoría técnica para hacer realidad el sistema ferroviario. El tren proyecta movilizar a 100.000 pasajeros diarios en el Gran Área Metropolitana. La apuesta de Corea en Costa Rica no se limita al tren. Gracias a la cooperación coreana, a través de la Agencia Nacional de Promoción de la Industria de TI (NIPA), se inauguró el K-LAB, un laboratorio de innovación tecnológica creado junto al Ministerio de Ciencia (Micitt) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC), con una inversión de 2,5 millones de dólares.
El término “Tibi”, proveniente de la lengua ngäbe y cuyo significado es “cien pies”, fue seleccionado por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles como una forma de reconocer y rendir homenaje a las comunidades indígenas ngäbe ubicadas en el sur del país. La denominación busca representar conceptos asociados al desplazamiento, el trabajo colectivo y el vínculo con el entorno territorial. La iniciativa opera a través de dos sedes estratégicas: una principal instalada en el Campus Tecnológico Local de San Carlos y otra especializada en dispositivos médicos ubicada en el Campus Tecnológico Central de Cartago. Esta estructura busca ampliar las capacidades de investigación y desarrollo en áreas específicas de innovación y tecnología. De forma complementaria, el sistema SINCYT, plataforma de información científica impulsada mediante cooperación coreana desde 2018, continúa consolidando su alcance y actualmente supera los 10.000 usuarios activos, convirtiéndose en una herramienta de apoyo para el acceso y la gestión del conocimiento.
Corea del Sur prioriza proyectos estratégicos donde pueda contribuir con tecnología, asistencia técnica y desarrollo industrial. En ese contexto, Costa Rica se posiciona como un socio atractivo debido a su estabilidad, fortaleza institucional y desarrollo en sectores especializados como tecnología y dispositivos médicos. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha resaltado este esquema de cooperación como un modelo con potencial para extenderse a otros países de la región, especialmente en áreas como movilidad sostenible, energía y modernización agrícola. Actualmente, diversas iniciativas entre ambas naciones se encuentran en desarrollo o en etapa de ejecución:
- Tren eléctrico “Tibi”: será el primer sistema ferroviario completamente eléctrico de Centroamérica, con una red de 51 kilómetros, 30 estaciones y una inversión de USD 800 millones.
- K-LAB: centro de innovación tecnológica con una inversión de USD 2,5 millones por la agencia coreana NIPA, con instalaciones ubicadas en San Carlos y Cartago.
- SINCYT: plataforma orientada a la gestión de información científica que opera desde 2018 y actualmente reúne a más de 10.000 usuarios activos.
- Proyecto hortícola Fase II: iniciativa de cooperación regional desarrollada junto con Guatemala, El Salvador y Honduras, enfocada en fortalecer la producción agrícola en ambientes protegidos dentro del Corredor Seco.
La #crisisenBolivia continúa agravándose y ya deja al menos cuatro fallecidos, entre ellos un #niño de apenas 12 años que, según el Ministerio de Salud, murió porque la ambulancia que lo trasladaba de emergencia no pudo atravesar los #bloqueos.
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