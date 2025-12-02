Se ha confirmado un nuevo cierre de la Costa Verde por los Juegos Bolivarianos por lo que en esta nota te contamos de qué hora a qué hora se mantendrá restringido el tráfico así como también los posibles desvíos que puedes tomar en caso tengas que pasar por ahí.
Horarios del cierre de la Costa Verde
La cuenta oficial de los Juegos Bolivarianos en X ha confirmado que la Costa Verde permanecerá cerrada debido a la triatlón este 2 de diciembre a partir de las 23:30 horas hasta las 13:00 horas del 3 de diciembre, por lo que te recomendamos tomar las precauciones del caso.
Posibles desviaciones por el cierre de la Costa Verde
¿Hasta cuándo son los Juegos Bolivarianos?
¿Volverán a cerrar la Costa Verde?
Recomendaciones por el cierre de la Costa Verde
- Verifica la Hora del Cierre: Confirma si el cierre total ya inició o está por iniciar (generalmente es entre las 11:30 a.m. y la 1:00 p.m. de hoy).
- Prioriza Rutas Internas: Evita la zona costera. Desvíate de inmediato hacia las avenidas principales que corren paralelas a la costa, como:
- Vía Expresa (Paseo de la República).
- Avenida Arequipa.
- Avenida Pardo/Pérez Araníbar.
- Usa Aplicaciones de Tráfico: Abre inmediatamente Waze o Google Maps y sigue las rutas sugeridas. Estas aplicaciones recalculan el tráfico en tiempo real y te dirigirán por las calles con menor congestión en ese momento.
- Opta por el Transporte Público: Si tu destino es servido por el Metropolitano, es la opción más rápida para atravesar Barranco, Miraflores y el centro, ya que tiene vías exclusivas.
- Evita las Bajadas de Playa: No intentes acceder a la Costa Verde por ninguna de las bajadas (Armendáriz, Balta, etc.) si ya se ha anunciado el cierre oficial, ya que serán puntos de control de la Policía de Tránsito.
- Sé Paciente: Espera demoras en el tránsito en las zonas de desvío (especialmente Miraflores, Barranco y Chorrillos), ya que todo el flujo vehicular de la costa se concentra en avenidas limitadas.
- ¡Sal temprano y con anticipación!