Se ha confirmado un nuevo cierre de la Costa Verde por los Juegos Bolivarianos por lo que en esta nota te contamos de qué hora a qué hora se mantendrá restringido el tráfico así como también los posibles desvíos que puedes tomar en caso tengas que pasar por ahí.

Horarios del cierre de la Costa Verde

La cuenta oficial de los Juegos Bolivarianos en X ha confirmado que la Costa Verde permanecerá cerrada debido a la triatlón este 2 de diciembre a partir de las 23:30 horas hasta las 13:00 horas del 3 de diciembre, por lo que te recomendamos tomar las precauciones del caso.

Posibles desviaciones por el cierre de la Costa Verde

¿Hasta cuándo son los Juegos Bolivarianos?

¿Volverán a cerrar la Costa Verde?

Recomendaciones por el cierre de la Costa Verde