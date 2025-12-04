La Municipalidad de Lima (MML) confirmó el cierre total de la Costa Verde debido a la competencia de Ciclismo contra reloj, parte de los Juegos Bolivarianos que se realizan en este lugar. Esta medida afectará el tránsito desde la noche de hoy, jueves 4 de diciembre, y, crucialmente, durante toda la mañana del viernes 5 de diciembre. A continuación, el detalle de los horarios y los desvíos oficiales que debes seguir.

Fechas y horarios del cierre total de la Costa Verde el 4 y 5 de diciembre

La restricción vehicular es obligatoria para garantizar la seguridad de la competencia deportiva.

Inicio del Cierre: Jueves 4 de diciembre a las 11:30 p.m..

Jueves 4 de diciembre a las 11:30 p.m.. Fin del Cierre: Viernes 5 de diciembre a la 1:00 p.m..

Viernes 5 de diciembre a la 1:00 p.m.. Motivo del Cierre: Ciclismo contra reloj por los Juegos Bolivarianos.

Ciclismo contra reloj por los Juegos Bolivarianos. Zona Afectada: La vía principal de la Costa Verde en ambos sentidos, desde Chorrillos hasta el límite con San Miguel.

Desvíos oficiales sentido norte a sur

Si te diriges desde San Miguel o Miraflores hacia Barranco o Chorrillos, deberás tomar la ruta de desvío principal.

La ruta alterna recomendada es:

Tomar Av. La Paz.

Continuar por Jr. Federico Gallese.

Seguir por Jr. Salaverry.

Continuar por Av. Bertolotto.

Retomar la ruta por la Bajada San Martín (ruta troncal de Miraflores).

Desvíos oficiales sentido sur a norte

Si circulas desde Chorrillos o Barranco hacia Miraflores o San Miguel, deberás seguir la ruta de desvío.

La ruta alterna recomendada es:

Tomar la Bajada Armendáriz .

. Continuar por Av. Reducto.

Seguir por el Malecón Cisneros / Av. José Pardo.

Continuar por Av. El Ejército.

Retomar la vía principal por la Bajada Haya de la Torre.

¿Hasta cuándo son los Juegos Bolivarianos?

Los XX Juegos Bolivarianos (Ayacucho - Lima 2025) se llevan a cabo desde el 22 de noviembre hasta el domingo 7 de diciembre de 2025.

La ceremonia de clausura está programada para el 7 de diciembre de 2025.

Es importante notar que el evento tiene como sedes principales a Lima Metropolitana y Ayacucho. Los cierres de vías, como el de la Costa Verde por la competencia de Ciclismo, se deben a las últimas jornadas de competencia que se realizan en la sede de Lima.

¿Volverán a cerrar la Costa Verde?

Sí, todavía queda un juego más por lo que la Costa Verde se cerrará los días 5 y 6 de diciembre.

Recomendaciones por el cierre de la Costa Verde