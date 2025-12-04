La Municipalidad de Lima (MML) confirmó el cierre total de la Costa Verde debido a la competencia de Ciclismo contra reloj, parte de los Juegos Bolivarianos que se realizan en este lugar. Esta medida afectará el tránsito desde la noche de hoy, jueves 4 de diciembre, y, crucialmente, durante toda la mañana del viernes 5 de diciembre. A continuación, el detalle de los horarios y los desvíos oficiales que debes seguir.
Fechas y horarios del cierre total de la Costa Verde el 4 y 5 de diciembre
La restricción vehicular es obligatoria para garantizar la seguridad de la competencia deportiva.
- Inicio del Cierre: Jueves 4 de diciembre a las 11:30 p.m..
- Fin del Cierre: Viernes 5 de diciembre a la 1:00 p.m..
- Motivo del Cierre: Ciclismo contra reloj por los Juegos Bolivarianos.
- Zona Afectada: La vía principal de la Costa Verde en ambos sentidos, desde Chorrillos hasta el límite con San Miguel.
Desvíos oficiales sentido norte a sur
Si te diriges desde San Miguel o Miraflores hacia Barranco o Chorrillos, deberás tomar la ruta de desvío principal.
La ruta alterna recomendada es:
- Tomar Av. La Paz.
- Continuar por Jr. Federico Gallese.
- Seguir por Jr. Salaverry.
- Continuar por Av. Bertolotto.
- Retomar la ruta por la Bajada San Martín (ruta troncal de Miraflores).
Desvíos oficiales sentido sur a norte
Si circulas desde Chorrillos o Barranco hacia Miraflores o San Miguel, deberás seguir la ruta de desvío.
La ruta alterna recomendada es:
- Tomar la Bajada Armendáriz.
- Continuar por Av. Reducto.
- Seguir por el Malecón Cisneros / Av. José Pardo.
- Continuar por Av. El Ejército.
- Retomar la vía principal por la Bajada Haya de la Torre.
¿Hasta cuándo son los Juegos Bolivarianos?
Los XX Juegos Bolivarianos (Ayacucho - Lima 2025) se llevan a cabo desde el 22 de noviembre hasta el domingo 7 de diciembre de 2025.
La ceremonia de clausura está programada para el 7 de diciembre de 2025.
Es importante notar que el evento tiene como sedes principales a Lima Metropolitana y Ayacucho. Los cierres de vías, como el de la Costa Verde por la competencia de Ciclismo, se deben a las últimas jornadas de competencia que se realizan en la sede de Lima.
¿Volverán a cerrar la Costa Verde?
Sí, todavía queda un juego más por lo que la Costa Verde se cerrará los días 5 y 6 de diciembre.
Recomendaciones por el cierre de la Costa Verde
- Verifica la Hora del Cierre: Confirma si el cierre total ya inició o está por iniciar (generalmente es entre las 11:30 a.m. y la 1:00 p.m. de hoy).
- Prioriza Rutas Internas: Evita la zona costera. Desvíate de inmediato hacia las avenidas principales que corren paralelas a la costa, como:
- Vía Expresa (Paseo de la República).
- Avenida Arequipa.
- Avenida Pardo/Pérez Araníbar.
- Usa Aplicaciones de Tráfico: Abre inmediatamente Waze o Google Maps y sigue las rutas sugeridas. Estas aplicaciones recalculan el tráfico en tiempo real y te dirigirán por las calles con menor congestión en ese momento.
- Opta por el Transporte Público: Si tu destino es servido por el Metropolitano, es la opción más rápida para atravesar Barranco, Miraflores y el centro, ya que tiene vías exclusivas.
- Evita las Bajadas de Playa: No intentes acceder a la Costa Verde por ninguna de las bajadas (Armendáriz, Balta, etc.) si ya se ha anunciado el cierre oficial, ya que serán puntos de control de la Policía de Tránsito.
- Sé Paciente: Espera demoras en el tránsito en las zonas de desvío (especialmente Miraflores, Barranco y Chorrillos), ya que todo el flujo vehicular de la costa se concentra en avenidas limitadas.
- ¡Sal temprano y con anticipación!