Resumen

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Un garaje subterráneo para superdeportivos, piscinas con fondo de cristal y un búnker de seguridad privada blindan la nueva residencia de 5.000 metros cuadrados construidos del futbolista luso. (Foto:@cristiano)
Un garaje subterráneo para superdeportivos, piscinas con fondo de cristal y un búnker de seguridad privada blindan la nueva residencia de 5.000 metros cuadrados construidos del futbolista luso. (Foto:@cristiano)
Por Paolo Valdivia

Tras casi muchas obras, filtraciones y persistentes rumores que aseguraban que Cristiano Ronaldo pretendía vender su megamansión de Cascais antes de estrenarla por problemas de privacidad, una serie de publicaciones oficiales en redes sociales han confirmado la verdad: el astro luso y su familia ya disfrutan de su nuevo y blindado refugio flotante frente al Atlántico. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber de la nueva mansión de ‘CR7′.

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