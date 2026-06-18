Tras casi muchas obras, filtraciones y persistentes rumores que aseguraban que Cristiano Ronaldo pretendía vender su megamansión de Cascais antes de estrenarla por problemas de privacidad, una serie de publicaciones oficiales en redes sociales han confirmado la verdad: el astro luso y su familia ya disfrutan de su nuevo y blindado refugio flotante frente al Atlántico. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber de la nueva mansión de ‘CR7′.

¿Dónde está ubicada la nueva casa de Cristiano Ronaldo?

La propiedad se encuentra en la exclusiva urbanización de Quinta da Marinha, en Cascais, una de las zonas residenciales más prestigiosas y costosas de Portugal, ubicada a unos 30 kilómetros de Lisboa.

Este emplazamiento fue elegido estratégicamente por el futbolista debido a sus espectaculares vistas limpias hacia el Océano Atlántico y el estricto servicio de seguridad privada que opera los 365 días del año, garantizando la tranquilidad de su familia.

¿Cuánto costó la mansión de Cristiano Ronaldo en Cascais?

Aunque los presupuestos iniciales estimaban el coste de la obra en una cifra cercana a los 20 millones de euros, las modificaciones en el diseño arquitectónico, el cambio de constructora y el encarecimiento de los materiales de lujo elevaron el valor final.

Actualmente, expertos del sector inmobiliario luso valoran la propiedad en más de 35 millones de euros, lo que la consolida oficialmente como una de las casas más caras de Portugal.

Las características y lujos más exclusivos de la vivienda

La construcción destaca por un diseño vanguardista de dos plantas con balcones superiores cubiertos de vegetación, integrándose perfectamente con el entorno natural. Entre sus comodidades principales se encuentran:

Piscina con fondo de cristal: La propiedad cuenta con piscinas exteriores e interiores. Una de las atracciones principales es una piscina que posee un fondo de cristal visible desde los niveles inferiores de la casa.

La propiedad cuenta con piscinas exteriores e interiores. Una de las atracciones principales es una piscina que posee un fondo de cristal visible desde los niveles inferiores de la casa. Garaje subterráneo tecnológico: Diseñado especialmente para la colección de superdeportivos de CR7, el estacionamiento subterráneo cuenta con elevadores y espacio para decenas de vehículos de alta gama.

Diseñado especialmente para la colección de superdeportivos de CR7, el estacionamiento subterráneo cuenta con elevadores y espacio para decenas de vehículos de alta gama. Zona de alto rendimiento y bienestar: Incluye un gimnasio totalmente equipado con tecnología deportiva de vanguardia, salas de masaje, spa completo y sauna.

Incluye un gimnasio totalmente equipado con tecnología deportiva de vanguardia, salas de masaje, spa completo y sauna. Entretenimiento familiar: Dispone de una sala de cine privada, cancha de tenis exterior y amplias zonas de juegos diseñadas para sus hijos.

Desmentidos los rumores de venta de la propiedad

Durante el proceso de construcción, que se prolongó por cerca de un lustro, diversos medios internacionales especularon con que Cristiano Ronaldo planeaba vender la casa antes de estrenarla debido a problemas de privacidad con un campo de golf colindante.

Sin embargo, las recientes publicaciones de Georgina Rodríguez bajo el título “Hogar en proceso” y las visitas de la pareja a las instalaciones antes de las concentraciones deportivas confirman que la mansión sigue siendo el proyecto residencial principal de la familia para el futuro a largo plazo.