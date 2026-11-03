Por Redacción EC

Una alimentación equilibrada, basada en el consumo de productos nutritivos, cumple un papel fundamental en el cuidado del organismo, ya que contribuye al buen funcionamiento del cuerpo y al fortalecimiento de huesos y músculos. Dentro de las alternativas que suelen formar parte de la dieta diaria destaca el atún, un alimento enlatado que ofrece diversos aportes nutricionales y resulta práctico para preparar diferentes comidas. Sin embargo, al momento de comprarlo, surge una interrogante entre los consumidores debido a sus dos presentaciones más populares: en aceite y en agua. Aunque ambas opciones contienen nutrientes importantes, existen diferencias que pueden influir en su aporte calórico, cantidad de grasas y composición nutricional. Por esta razón, conocer sus características permite tomar una decisión más informada al momento de incorporarlas a la alimentación. Además, factores como las necesidades de cada persona, sus hábitos alimenticios y el objetivo que busca alcanzar también pueden influir en la elección. Pero ¿cuál de las dos alternativas resulta más conveniente para cuidar la salud?

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