Una alimentación equilibrada, basada en el consumo de productos nutritivos, cumple un papel fundamental en el cuidado del organismo, ya que contribuye al buen funcionamiento del cuerpo y al fortalecimiento de huesos y músculos. Dentro de las alternativas que suelen formar parte de la dieta diaria destaca el atún, un alimento enlatado que ofrece diversos aportes nutricionales y resulta práctico para preparar diferentes comidas. Sin embargo, al momento de comprarlo, surge una interrogante entre los consumidores debido a sus dos presentaciones más populares: en aceite y en agua. Aunque ambas opciones contienen nutrientes importantes, existen diferencias que pueden influir en su aporte calórico, cantidad de grasas y composición nutricional. Por esta razón, conocer sus características permite tomar una decisión más informada al momento de incorporarlas a la alimentación. Además, factores como las necesidades de cada persona, sus hábitos alimenticios y el objetivo que busca alcanzar también pueden influir en la elección. Pero ¿cuál de las dos alternativas resulta más conveniente para cuidar la salud?

CONOCE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL ATÚN EN ACEITE Y CONSERVADO EN AGUA Y CUÁL RESULTA MÁS SALUDABLE

A diario, las familias del mundo terminan consumiendo diversos alimentos y platillos que incluyen desde verduras hasta el popular atún enlatado cuyas presentaciones o versiones evidencian variedad mediante el rotulado.

Si bien no se recomienda ingerirlo todos los días, este pescado sin duda nos aporta grandes beneficios, aunque conservado de tal forma debemos considerar adquirirla en aceite o agua.

La información brindada por parte de especialistas, hoy revela que el popular atún enlatado y utilizado para la preparación de diversas comidas, posee tantos privilegios que debe medirse lo siguiente al momento de decidir incorporarlo a dieta:

ATÚN EN ACEITE

- Aporte de más calorías.

- Conservación de más vitamina D (liposoluble).

- Presentación de niveles de selenio ligeramente superiores a los encontrados en agua.

- A diferencia de la conservación en agua, parte del omega-3 aportado se mezcla con el aceite y termina desechado al ser escurrido.

ATÚN EN AGUA

- Aporte de menos calorías.

- Estos dos tipos de omega-3, el EPA y DHA, se logran mantener mejor que en aceite.

Resulta importante destacar que más allá de ambas versiones o presentaciones, el atún como tal resulta muy beneficiosa para los seres humanos, y una salud que puede cuidarse incluyéndola en dieta diaria conformada por desayunos, pastas, y hasta almuerzos encebollados.

LOS BENEFICIOS QUE APORTA EL CONSUMO DE ATÚN ENLATADO

Alto contenido de proteína de calidad que te puede ayudar a mantener masa muscular, reparar tejidos y contribuir a la saciedad.

Fuente importante de ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA, que figuran asociados con la reducción de inflamaciones, y mejora de la salud cardiovascular.

Aporte de micronutrientes relevantes como la vitamina D y el selenio que favorece la función tiroidea, y la reproducción y defensa antioxidante del organismo.

que favorece la función tiroidea, y la reproducción y defensa antioxidante del organismo. Contribución a una dieta equilibrada gracias a buen aporte también de grasas saludables, proteína y micronutrientes esenciales.

EL ALIMENTO QUE MUCHOS DESCONOCEN, PERO APORTA GRAN CANTIDAD DE PROTEÍNA ASÍ COMO EL ATÚN

Hoy la dieta diaria de miles de millones de personas a nivel global, suele estar conformada por frutas y verduras, entre otros alimentos saludables, sin embargo podría faltarle uno que probablemente muchos desconocen, pero que contiene cuatro veces más proteínas que la propia leche.

A continuación vamos a referirnos de manera puntual al requesón como el producto elaborado a partir de grumos que se forman al combinarse el ácido con leche de vaca pasteurizada descremada, y figura asociado a la exitosa formación de masa muscular sin el aumento de peso muchas veces difundido.

De acuerdo a información compartida por el gobierno español, dicho alimento no es un queso como tal, sino más bien un lácteo utilizado “con frecuencia en platos fríos, calientes, dulces o salados”, y cuyo consumo te permite obtener “proteínas de alto valor biológico, fósforo, sodio, calcio” y también niacina.

Cabe resaltar con respecto a sus beneficios, que el requesón natural sin azúcares añadidos ni grasas saturadas, promueve el control del azúcar en sangre, estimula la salud intestinal, otorga fortalecimiento óseo, y asimismo termina contribuyendo a consolidar una dieta equilibrada.