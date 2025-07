En los últimos días, la comunidad de streamers en el Perú recibió una mala noticia: el lamentable accidente sufrido por Antonio Crespo, conocido popularmente en YouTube como Furrey, mientras se dirigía a su programa ‘Habla Good’. Esta desgracia ocasionó que el youtuber se encuentre en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde su estado de salud ha sido reportado en estado crítico. De hecho, la esposa del streamer, Giselle Minchola, visiblemente conmovida, ofreció más detalles sobre el estado actual de su pareja, así como sobre el hurto de sus tarjetas bancarias y otros documentos importantes, los cuales habrían sido sustraídos por desalmados delincuentes en medio del caos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ESTADO DE SALUD DEL YOUTUBER FURREY?

El último 9 de julio, la familia de ‘Habla Good’ recibió una de las noticias más tristes al enterarse que Furrey, panelista del espacio digital, sufrió un terrible accidente de tránsito mientras se desplazaba con su scooter rumbo a la grabación de su programa por la cuadra 8 de la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria. Según las cámaras de seguridad, el youtuber cruzaba la vía desde la berma central y por el crucero peatonal, cuando un vehículo rojo lo impacta, lanzándolo varios metros por la pista, lo cual ocasionó que sus pertenencias y su pequeña movilidad se encuentren esparcidos en el lugar.

Tras ello, la Policía Nacional llegó hasta el lugar de los hechos para intervenir al conductor identificado como Pablo Cesar Castillo Ticerán, quien manejaba el auto con placa A9T - 105, donde fue trasladado a la comisaría de Apolo. De acuerdo con Jener Cáriga, abogado de la víctima, para ‘Ocurre Ahora’, el chofer sería acusado por homicidio simple en el grado de tentativa, por lo que podría pasar nueves meses de prisión preventiva en un centro penitenciario. De hecho, este domingo 13 de julio se desarrollará una audiencia que determinará si Castillo Ticerán es procesado en libertad o recluido en un penal.

Por su parte, Antonio Crespo se encuentra luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Javier Prado. Asimismo, su esposa Giselle Minchola anunció, a través de sus redes sociales, que el popular youtuber no se encuentra bien, por lo que pidió a todos sus seguidores que se unan en oración. A pesar de que tiene tres costillas fracturadas, el pulmón perforado y la clavícula rota, la pareja de Furrey reveló que despertó y pudo reconocerla, lo que significa un gran avance en su complicado estado de salud durante estos días. No obstante, la pesadilla no terminó ahí, pues, Minchola relató que, tras el accidente, delincuentes aprovecharon la situación para robar su billetera y vaciar sus cuentas bancarias.

“Él ahorita no se encuentra bien. (...) Ha sido un día muy complicado. Él no se encuentra bien y les voy a pedir que lo tengan presente en todas sus oraciones y en sus buenas vibras. A medida que pueda voy a estar informando, pero solo les pido eso, que lo tengan presente. Él ahorita está en UCI, no está tan bien, pero hoy día él me vio y me reconoció, es una bueña señal. Tiene un buen equipo de médicos, enfermeras, técnicos que lo están cuidando y eso me deja tranquila. Les pido que prendan una velita por él y oren por él, manden su buena vibra porque lo necesita. Yo le hablo, le digo que mucha gente lo quiere, le digo que es fuerte y que va estar bien”, contó la esposa entre lagrimas.