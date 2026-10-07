¿Cuál es el más importante? Estos puertos mueven millones de contenedores en Latinoamérica (Foto: Adex)
¿Cuál es el más importante? Estos puertos mueven millones de contenedores en Latinoamérica (Foto: Adex)
Por Redacción EC

Millones de contenedores recorren cada año las costas de Latinoamérica para llevar productos de un país a otro y conectar a la región con mercados de todo el mundo. A través de estas rutas marítimas, los puertos se han convertido en puntos clave para el comercio internacional, ya que permiten movilizar grandes cantidades de mercancías y mantener conectadas a distintas economías. En ese contexto, un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra cuáles son los terminales con mayor movimiento en la región, tomando como referencia los TEUs, una unidad equivalente a un contenedor estándar de 20 pies. De esta manera, ¿cuál ocupa el primer lugar y qué posición tiene el Perú en esta lista? A continuación, te compartimos el ranking de los principales puertos de Latinoamérica y descubre cuál registra el mayor movimiento.

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