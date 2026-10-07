Millones de contenedores recorren cada año las costas de Latinoamérica para llevar productos de un país a otro y conectar a la región con mercados de todo el mundo. A través de estas rutas marítimas, los puertos se han convertido en puntos clave para el comercio internacional, ya que permiten movilizar grandes cantidades de mercancías y mantener conectadas a distintas economías. En ese contexto, un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra cuáles son los terminales con mayor movimiento en la región, tomando como referencia los TEUs, una unidad equivalente a un contenedor estándar de 20 pies. De esta manera, ¿cuál ocupa el primer lugar y qué posición tiene el Perú en esta lista? A continuación, te compartimos el ranking de los principales puertos de Latinoamérica y descubre cuál registra el mayor movimiento.

¿CUÁL ES EL PUERTO MÁS IMPORTANTE DE LATINOAMÉRICA?

Santos, ubicado en Brasil, ocupa el primer puesto de la clasificación al registrar 5.484.829 TEUs movilizados. Esta cifra refleja la dimensión que tiene el terminal dentro del intercambio comercial brasileño y lo coloca como el puerto con mayor movimiento de contenedores entre los analizados.

El puerto más importante de latinoamérica es Santos, ubicado en Brasil. | Foto: Portal Portuario

¿EL PERÚ APARECE ENTRE LOS PRINCIPALES PUERTOS?

Sí. El Callao se encuentra en el cuarto lugar de América Latina y el Caribe, después de movilizar 3.074.530 TEUs. Con este resultado, el principal puerto peruano conserva la posición que había alcanzado en 2023 y se mantiene por encima de MIT, en Panamá, que registró 2.712.653 TEUs. Su desempeño está relacionado con el crecimiento del comercio exterior y las inversiones realizadas para modernizar sus instalaciones, incorporar tecnología y elevar la eficiencia de sus operaciones.

El panorama también podría cambiar en los próximos años por el desarrollo del puerto de Chancay, considerado un proyecto estratégico para el Pacífico sudamericano. De acuerdo con las proyecciones citadas, este terminal podría llegar a movilizar 3,5 millones de TEUs en 2032. Su ubicación y capacidad permitirían fortalecer las conexiones directas entre Sudamérica y Asia y reducir la dependencia de determinados puntos de transbordo, según informa la plataforma APAM.

Puerto del Callao / Fuente: MTC

¿POR QUÉ ALGUNOS PUERTOS SON CLAVE PARA EL COMERCIO REGIONAL?

La cantidad de contenedores movilizados permite comparar el tamaño de la actividad portuaria, pero no explica por sí sola la importancia económica de cada terminal. También influyen su conectividad, infraestructura y función dentro de las cadenas de suministro. Panamá es un ejemplo de ello, pues varios de sus terminales tienen una fuerte actividad de transbordo: reciben contenedores y los trasladan a otras embarcaciones sin que necesariamente ingresen al mercado nacional.

Un mayor tráfico también demanda inversiones sostenidas en grúas, vías de acceso, ferrocarriles, sistemas aduaneros y herramientas digitales. A la vez, cualquier interrupción, como una congestión, huelga o fenómeno climático, puede afectar los tiempos de entrega, los inventarios y los precios de diferentes productos.

¿CUÁL ES EL RANKING COMPLETO DE LOS 15 PUERTOS?

La clasificación regional, ordenada de mayor a menor cantidad de TEUs movilizados, es la siguiente:

Santos, Brasil: 5.484.829 TEUs. Manzanillo, México: 3.924.501 TEUs. Bahía de Cartagena, Colombia: 3.701.044 TEUs. Callao, Perú: 3.074.530 TEUs. MIT, Panamá: 2.712.653 TEUs. Balboa, Panamá: 2.629.435 TEUs. Kingston, Jamaica: 2.520.438 TEUs. Lázaro Cárdenas, México: 2.406.980 TEUs. San Antonio, Chile: 1.814.488 TEUs. Colón - CCT, Panamá: 1.575.475 TEUs. Limón + APM, Costa Rica: 1.494.357 TEUs. Caucedo, República Dominicana: 1.469.119 TEUs. Buenaventura, Colombia: 1.398.409 TEUs. Rodman, Panamá: 1.384.250 TEUs. Paranaguá, Brasil: 1.312.782 TEUs.

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